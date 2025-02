Jak donutit telefon, aby nesdílel tolik vašich osobních dat. Začněte pravidelně kontrolovat oprávnění

Kdy jste naposledy u svého telefonu zkontrolovali, k jakým údajům mají vámi nainstalované aplikace přístup? Instalace aplikací je pro nás naprostou samozřejmostí a často vůbec nevěnujeme pozornost oprávněním, která po nás aplikace požadují. Stačí jedno kliknutí a aplikacím udělíte přístup k vaší poloze, kontaktům, fotkám nebo souborům, aniž byste si to plně uvědomovali. Se stejnou samozřejmostí bychom tedy měli pravidelně procházet udělená oprávnění a převzít (alespoň částečnou) kontrolu nad sdílením našich dat.



iOS i Android mají přehledného správce oprávnění, v němž si můžete zjistit, která aplikace využívá daná oprávnění, a zamyslet se nad tím, zda je vůbec potřebuje pro svou funkčnost

V iPhonu se k nim dostanete přes Nastavení – Soukromí a zabezpečení. V Androidu je typicky najdete přes Nastavení – Zabezpečení a ochrana soukromí – Panel ochrany soukromí. V nabídkách uvidíte seznam oprávnění, která si mohou vyžádat vaše aplikace. Stačí kliknout na každé z nich a hned uvidíte, které aplikace o toto oprávnění naposledy žádaly, případně které k němu mají povolený přístup. U některých značek využívajících Android můžete přepnout na kartu s aplikacemi a podívat se na konkrétní aplikace a souhrnné žádosti o oprávnění až sedm dní zpětně.

Souhlasy neudělujte automaticky

Problém nastává zejména tehdy, když narazíte na zdánlivý nesoulad mezi oprávněním a účelem aplikace. Pokud chce aplikace pro online nákupy přístup k vašim fotkám nebo hra či budík neomezený přístup k vaší poloze i na pozadí (aniž by to potřebovaly), je to první varovný signál. Stačí klepnout na název aplikace a toto oprávnění deaktivovat. Maximálně se může stát, že kvůli chybějícímu oprávnění nebude fungovat některá z funkcí aplikace. Pokud se tak stane, můžete oprávnění kdykoliv opět povolit a alespoň budete vědět, k čemu ho aplikace používá (například k zobrazení vaší polohy na mapě).

Při spouštění nových aplikací je vhodné si oprávnění přečíst, abyste věděli, jaký přístup po vás aplikace požaduje. Nejvíce zbytečných žádostí o oprávnění se typicky objevuje u bezplatných her, které se na sebe „nějak“ musí vydělat. Pokud občas instalujete aplikace a bezmyšlenkovitě klikáte na okna, abyste je mohli rychle spustit a nezdržovali se povoleními a zákazy, je vhodné udělená oprávnění čas od času zkontrolovat, například jednou za několik měsíců.