Jak dopadlo spojení odolnosti a stylového designu? Ulefone Armor X10 dokáže natáčet i pod vodní hladinou

Značka Ulefone oznámila další superodolný telefon, tentokrát s označením Ulefone Armor X10. Smartphone zdobený symbolem „X“ se pyšní zvýšenou odolnosti MIL-STD810G a také podporou norem IP68/IP69K, a nedělá mu problém ani pobyt pod vodou. Výrobce u něj dokonce vyzdvihuje podvodní natáčení videí. Telefon díky robustní konstrukci přestojí i pády z jednoho a půl metru na zem nebo přežije až 24 hodin v betonu!

Zobrazování zajišťuje 5,45" IPS LCD displej s rozlišením 1 440 × 720 pix, který má dost široké rámečky. To abyste jej mohli uchopit a ovládat třeba v pracovních rukavicích. Na zádech je připraven dvojitý fotoaparát (13 + 2 Mpx), duální přisvětlení a také dvojice reproduktorů, která má maximální hlasitost až 100 dB! Pustit si do nich můžete třeba FM rádio, a to bez nutnosti připojení sluchátek do 3,5mm jacku. Dobíjení 5 180mAh baterie (výkon 10W) zajišťuje konektor USB-C.

Výpočetní výkon není prioritou

Výkon je u tohoto telefon postaven spíše na druhou kolej. Zajišťuje jej čtyřjádrový Mediatek Helio A22, na nějž navazuje 4GB operační paměť a 32GB úložiště. Boční šuplík je trojitý, mimo dvou pozic pro nanoSIM je zde jedna pozice vyhrazena i pro microSD kartu. Poblíž šuplíčku je i samostatná programovatelná klávesa, dokáže nahrát zvuk, aktivovat svítilnu nebo vytočit nouzový hovor. V telefonu běží čistý operační systém Android 11 se základní „digitální “ výbavou, ve které najdete třeba lupu, úhloměr nebo kompas.

Představení superodolného Ulefone Armor X10:

Telefon se bude nabízet pouze v černé barevné variantě, a to v LTE verzi s podporou NFC pro bezkontaktní platby. Cena telefonu s daní by se v Česku neměla přehoupnout přes 4 tisíce korun. Datum zahájení prodejů je však v tuto chvíli zatím neznámé.