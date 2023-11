Jak dostat iMessage do Androidu. Nothing selhal, ale je tu ještě Beeper. Ukážeme, jak funguje

Nothing Chats měly být první aplikací, která na Android dostane podporu zpráv z iMessage. Nothing se spojil s firmou Sunbird, a jednalo se prakticky o první velké využití jejich „enginu“ v praxi. A dopadlo to katastrofálně. Za 24 hodin byla aplikace z Google Play stažena kvůli „určitým chybám“, a čerstvě svou vlastní aplikaci zmrazil i Sunbird. A to kvůli vyšetřování „bezpečnostních záležitostí“. Jenže Nothing a Sunbird neuvádějí, jak obrovské bezpečnostní riziko obě aplikace znamenaly, z reportu zjištěných chyb doslova mrazí...



Z velké popularity pád až na dno. Nothing vsadil na špatného koně, aplikace Nothing Chats byla doslova bezpečnostní dírou. A to platí i o aplikaci Sunbird, která využívá stejný děravý „engine“

Ukázalo se, že Sunbird sliboval něco, co nedodržoval. Aplikace nepodporovala koncové šifrování, nepoužívala zabezpečený protokol HTTPS a také ukládala data do databáze Firebase. Texty v plain textu, soubory byly běžně dostupné pro toho, kdo věděl, kde hledat. Např. webu 9to5google se podařilo dohledat volně dostupných 630 tisíc souborů (!). Nothing v reakci na zjištění aplikaci okamžitě znepřístupnil. Nakonec k obdobnému kroku přistoupila i společnost Sunbird.

Ta uživatelům své aplikace posílá informaci o tom, že „používání aplikace bylo pozastaveno kvůli vyšetřování bezpečnostních záležitostí“. Nejprve došlo k omezení sdílení multimédií, jenže záhy vyšlo najevo, že se jedná o daleko větší bezpečnostní problém.

Jak moc můžeme těmto službám věřit?

Nothing tak vsadil na špatného koně, a z původně revolučního kroku má spíše ostudu. Na jeho oznámení aplikace Nothing Chats navíc Apple reagoval tím, že v roce 2024 začne podporovat službu RCS. Pro mnohé uživatele je to však jen poloviční řešení, a to paradoxně kvůli barvě bublin. RCS sice umožní plnohodnotnější komunikaci mezi Androidy a iPhony, smartphony s Androidem však budou i nadále mít zelenou bublinu. Právě tuto „funkci“ chtěl změnit Nothing, a tvrdě narazil.



Apple potvrdi, že příští rok začně podporovat RCS. Zelené bubliny však Androidům i nadále ponechá

Sunbird svou aplikaci pro propojení textových komunikačních služeb Androidu a iOS představil v roce 2022. Už při uvedení se zdráhal odpovídat na základní technické dotazy k celému řešení. V rámci brífingů s médii dokonce deaktivoval chat, aby se nikdo nemohl na nic ptát, a kdo vznesl podezření na bezpečnost služby na firemním Discordu, byl bez milosti odstřižený. Služby, které slibují iMessage na Androidu jsou velkým lákadlem, jenže kvůli (záměrnému?) podcenění bezpečnosti jsou určeny jen pro ty, kteří si z hazardu se svými osobními údaji, informacemi a soubory nedělají velkou hlavu.

Univerzální messenger Beeper

Jedinou možností, která uživatelům zůstává, je sázka na aplikaci Beeper. Komunikační aplikace láká na propojení spousty různých komunikačních aplikací do jedné univerzální. Na svět se dostala vloni, a stále se jedná o betaverzi, u které je největším zádrhelem režim pozvánek. Pokud se do aplikace zaregistrujete nyní, budete na čekací listině někde okolo místa 140 000. Na Redditu se však sdílí tzv. referral kódy, které může jednou za týden použít kdokoliv. A nám se to poštěstilo právě až při přípravě tohoto článku.



Složka Doručené u Beeperu ukážete na jednom místě zprávy se všech propojených komunikačních aplikací

U Beeperu je základem desktopová aplikace, ve které se zaregistrujete, ověříte e-mail, a zadáte referral code (pokud nechcete čekat do nekonečna). Podobně postupujete i na telefonu, jen s tím rozdílem, že musíte na desktopu potvrdit přidání nového zařízení, a načíst v telefonu QR kód, který se vám zobrazí na PC aplikaci.

Připojení dalších účtů však probíhá přes aplikaci v počítači. Do Beeperu můžete přidat WhatsApp, Instagram, iMessage, Twitter, Google Chat, LinkedIn, Facebook, Signal, Telegram, SMS/RCS zprávy od Googlu, Slack a Discord. Každý z modulů potřebuje samostatné přihlášení ke službě, my jsme si v Beeperu nastavili RCS od Googlu a také WhatsApp, oboje pomocí načtení QR kódu.

Budoucnost messagingu vypadá zajímavě

V jednotném Inboxu máte chronologicky seřazeny zprávy z různých připojených aplikací, na které můžete hned reagovat, popř. máte ve spodní části displeje „záložky“ na jednotlivé aplikace. Mimo Beeperu tedy nemusíte spouštět žádné další aplikace, vývojáři dokonce doporučují jejich odinstalaci nebo alespoň zakázání notifikací, aby se vám v horní liště nezdvojovaly.



Layout mobilní aplikace Beeper. V jednotném složce Doručené vidíte zprávy se všech připojených aplikací. Na ně můžete „přepnout“ i ve spodní liště, ovšem veškerá komunikace probíhá prostřednictvím jedné mobilní aplikace

Beeper nám připadá jako náhled do budoucnosti mobilního messagingu, kdy skutečně nebude záviset na platformě, kterou využíváte. Propojení a sdílení však vždy bude čistě na vás, bude tedy na vašem rozhodnutí, jak moc službě věříte. Oproti Sunbirdu má Beeper dvě velké výhody – veřejně dostupný zdrojový kód, a dokonce si jej můžete rozjet i na svém vlastním serveru. Všechny potřebné záležitosti najdete na Githubu.

Ve světle předchozích dní však i nad Beeperem může viset velký otazník. Jak moc můžeme věřit těmto propojovacím službám? Jejich existence je určitě skvělá, jenže, na něčem tyto služby vydělávat musí. Až do března letošního roku stála 10 dolarů za měsíc, nyní je zdarma s tím, že koncem roku dostane prémiové předplatné Beeper Plus. Zda se tímto zpsůobem dokáže aplikace ufinancovat, bude jasné až v horizontu několika let. V rámci nich by měla přibýt i podpora dalších komunikačních aplikací a postupně by se měly doladit i některé chyby. I nám na telefonu občas vyskakuje hláška o nedostupnosti serveru, byť je telefon připojen ke stabilní Wi-Fi.

Ukázka možností aplikace Beeper:

Aplikaci Beeper si můžete bezplatně stáhnout z Google Play a App Storu, desktopové verze pro MacOS, Windows, Linux a Chrome OS si stáhnete z těchto stránek.