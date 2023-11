Jak focení mobilem změnilo naše chování. Trendem jsou fotky na výšku a z dálky, focení selfíček se přeceňuje

Smartphone má dnes stále více a více uživatelů, a tak není divu, že mobilní zařízení zasahují do různých oblastí. Výzkum v oblasti mobilní fotografie potvrdil to, co se dříve předpokládalo. Nástup fotomobilů výrazně ovlivnil naše chování, tedy to, jak přistupujeme k focení. Zatímco dříve byl kladen důraz na obsah a stylizaci fotky, dnes cvakáme „bez rozmyslu“ několik fotek po sobě s tím, aby byla alespoň jedna z nich „použitelná“.



Sociální sítě nás přeorientovaly do světa, ve kterém je veškerý multimediální obsah k dispozici výhradně v režimu „na výšku“

Nejvýraznějším trendem doby po nástupu fotomobilů jsou „ležérnější“ fotky se širokým záběrem objektů. Zatímco dříve se foťáky používaly při speciálních příležitostech, dnes jsou na každém smartphonu. Používáme je k pořizování fotek různých speciálních okamžiků, ale i k focení vizuálně nepříliš poutavých objektů nebo k „ofocování“ dokumentů, které lidé zasílají e-mailem a dalšími komunikačními kanály do světa. Díky smartphonům si lidé zvykli dokumentovat široké spektrum témat.

Význam selfie se naopak přeceňuje. Selfíčka jsou často jednorázovou akcí. Příliš hodně selfies je vnímáno jako možnost narcismu, tedy těch, osob, které se snaží svému okolí dát najevo svou nadřazenost a myšlenkovou dokonalost. Na sociálních sítích jsou selfíčka všeobecně brána trochu mírněji, ale pokud při prohlížení fotek z dovolené zapomenete na svou sadu 50 selfie s mořem na pozadí, vzbudí to spíše rozpaky.

Režim na výšku převažuje

A zatímco dříve jsme na klasické fotoaparáty fotili výhradně na šířku (foťák byl těžký, a bylo jej nutné přirozeně držet v obou rukou), nástup smartphonů přišel s tolerancí focení a natáčení videí na výšku. Mladí lidé dokonce režim na výšku upřednostňují před fotkami na šířku. A to proto, že jsou ovlinění komunikačními aplikacemi a sociální sítěmi, které upřednostňují právě zobrazení na výšku. Uživatelé si navíc myslí, že focení na výšku je pohodlnější a rychlejší.

Přes to všechno však nemáme rádi focení z blízka. I při focení nechceme mít narušený soukromý prostor. Na spoustě fotek tak chceme být ve větší vzdálenosti od telefonu, čemuž někdy napomáhají i zoomovací a utlraširokoúhlé objektivy. Doba, kdy bychom někoho fotili telefonem z absolutní blízkosti, už dávno pominula.

Zajímavé fotostatistiky: Každou sekundu na celém světě vznikne nových 57 tisíc fotografií

Průměrný uživatel v Evropě pořídí každý den 4,9 fotografie

V telefonu máme průměrně uloženo 2 100 fotografií , u iPhonů je to spíše okolo 2 400 fotek, u Androidů okolo 1 900 snímků

, u iPhonů je to spíše okolo 2 400 fotek, u Androidů okolo 1 900 snímků 92,5 % fotek dnes pořizují smartphony, zbytek připadá na samostatné fotoaparáty

A, zatímco dříve nás esteticky ovlivňovaly časopisy, fotografické knihy nebo plakáty, u teenagerů jsou to s drtivou převahou sociální sítě, nejčastěji Instagram. Mnozí při focení využívají inspirace ostatních uživatelů, která se pojí, nejen s kompozicí, ale i s použitými filtry a zachycenými scénami. Současná generace teenagerů upřednostňuje zachycení objektu zájmu uprostřed hledáčku, zatímco ta starší upřednostňuje tzv. pravidlo třetin. Fotografie stejného objektu teenagera a dospělého pořízená smartphonem tak bude pokaždé diametrálně odlišná.

A jak jste na tom vy? Fotíte mobilem primárně na šířku nebo raději na výšku? Využíváte více objektivů a fotorežimů, nebo cvakáte fotografie na automatiku, a raději stejnou scénu zachytíte několikrát po sobě? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Via Theconversation, Photutorial