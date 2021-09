Jak fotí Apple iPhone 13 a 13 Pro. Rozdíly jsou větší než loni, ale cílovou skupinu mají stále jasnou

Letošní iPhone 13 a iPhone 13 Pro jsou příjemnou evolucí loňských modelů. Kde se však nejvíce vylepšovalo, jsou fotoaparáty. Ty jsou u základního modelu opět dva, zatímco Pro má fotoaparát trojnásobný, doplněný o Lidar pro snímání hloubky ostrosti. Na rozdíl od minulého roku, kdy byly primární dva fotoaparáty u obou modelů stejné, tentokrát všechny tři objektivy hrají ve prospěch iPhonu 13 Pro.

Fotoaparáty iPhone 13 Hlavní: 12 MPx, clona f/1.6, hloubka ostrosti 26 mm, optická stabilizace obrazu s posuvem snímače

12 MPx, clona f/1.6, hloubka ostrosti 26 mm, optická stabilizace obrazu s posuvem snímače Ultraširokoúhlý: 12 MPx, clona f/2.4, hloubka ostrosti 13 mm

12 MPx, clona f/2.4, hloubka ostrosti 13 mm Selfie kamerka: 12 MPx, clona f/2.2

12 MPx, clona f/2.2 Funkce: Smart HDR4, Deep Fusion, Noční režim pro všechny objektivy, fotografické styly, filmový režim

Oba telefony mají jako hlavní 12Mpx snímače, které mají proti předchozí generaci výrazně větší objektivy. Velikost je ostatně i důvodem, proč má základní model tentokrát fotoaparáty rozmístěné diagonálně. Apple totiž potěšil a do obou telefonů umístil hlavní objektiv s optickou stabilizaci s posuvem samotného snímače. V případě iPhonu 13 dvojice fotoaparátů papírovými parametry připomíná ty z iPhonu12 Pro Max. Foťáky iPhonu 13 Pro jsou však úplně nové, vylepšené a na pohled obrovské.

Fotoaparáty iPhone 13 Pro Hlavní: 12 MPx, clona f/1.5, hloubka ostrosti 26 mm, optická stabilizace obrazu s posuvem snímače

12 MPx, clona f/1.5, hloubka ostrosti 26 mm, optická stabilizace obrazu s posuvem snímače Ultraširokoúhlý: 12 MPx, clona f/1.8, hloubka ostrosti 13 mm, makro režim

12 MPx, clona f/1.8, hloubka ostrosti 13 mm, makro režim Teleobjektiv: 12 MPx, clona f/2.8, hloubka ostrosti 77 mm (3× optický zoom)

12 MPx, clona f/2.8, hloubka ostrosti 77 mm (3× optický zoom) Selfie kamerka: 12 MPx, clona f/2.2

12 MPx, clona f/2.2 LiDAR

Funkce: Smart HDR4, Deep Fusion, Noční režim pro všechny objektivy, fotografické styly, portrétní noční režim, filmový režim, ProRAW, ProRes video

Pokud s telefony vyrazíte fotit ve dne, u obou budete nadšeni z kvality fotek. Jsou ostré, plné detailů a s velice přirozenými barvami, které si však poprvé díky funkci Styly můžete upravit. Líbí se nám prokreslení detailů i dynamický rozsah fotek. Kde však iPhone 13 Pro jasně vede, jsou fotky v protisvětle.





Apple iPhone 13 má dva objektivy, 13 Pro opět tři. Přibyl teleobjektiv, který se poprvé dočkal 3× optického přiblížení

Jak můžete vidět na některých snímcích, u iPhonu 13 jsou v protisvětle objekty jakoby zahalené v závoji světla, zatímco model Pro dokáže z fotky vytáhnout více detailů. Oba telefony přitom podporují Smart HDR 4. Za dobrých světelných podmínek jsou však u primárního snímače oba telefony téměř srovnatelnými soupeři. Mírně navrch má však za horšího světla iPhonu 13 Pro, na jehož fotkách vidíme méně šumu.



Přestože oba telefony dostaly funkci Smart HDR 4, model Pro si daleko lépe poradí s protisvětlem. U základního modelu často v závoji světla úplně zaniknou detaily.

Apple u iPhonu 13 Pro klade velký důraz na ultraširokoúhlý objektiv, který se dočkal daleko lepší světelnosti F1.8. Znát je to hlavně u snímků za horšího osvětlení, ovšem díky propracovanému nočnímu režimu není rozdíl až tak výrazný, jak by se dle papírových parametrů dalo očekávat.

Silnou zbraní ultraširokoúhlého objektivu u modelu 13 Pro je však režim makro. Foťák, na rozdíl od iPhonu 13, dokáže zaostřit na blízko již od 2 cm a fotografie vypadají naprosto skvěle a rychle si je zamilujete. Jen škoda, že jej nelze vynutit manuálně, ale musíte počkat na automatiku. Další výhodou iPhonu 13 Pro je pak nový teleobjektiv se 77mm ohniskem, který poprvé u iPhonu přináší 3× optický zoom, nově i s nočním režimem.





Rozdíl v makru je díky novému režimu iPhonu 13 Pro (vpravo) naprosto propastný.

U videa oba modely excelují. Zvládnou natáčet až ve 4K při 60 fps, a to navíc i v HDR Dolby Vision. Video má vynikající kvalitu i detaily a velice rychle si oblíbíte i stabilizaci. Novinkou je filmový mód, kterému by se dalo přezdívat portrétní režim ve videu. Ten má za úkol rozostřit pozadí kolem lidí a objektů. To si i ve Full HD při 30 fps žádá obří porci výkonu a výsledek často není úplně optimální, ale to se časem může zlepšit.



Všechny telefony i objektivy letos podporují noční režim. Výrazně lepší světelnost ultraširokoúhlého objektivu však není znát tak, jak bychom čekali.

Který vybrat?

Zda k focení a natáčení koupit iPhone 13 nebo 13 Pro za vás rozhodne v podstatě jediná otázka. Víte, co je to ProRaw a ProRes? Pokud je vaše odpověď záporná, bez problému si vystačíte s iPhonem 13. Na kvalitě tolik neztratíte, jen se musíte smířit s absencí teleobjektivu a chybějícím makrorežimem. Pokud to však s focením a natáčením myslíte vážně a editace fotek v RAWu nebo stříhání ve FinalCut Pro je váš denní chléb, určitě zvolte iPhone 13 Pro.





Ukázková selfie

Režim ProRaw dovolí fotit surové snímky s dalšími informacemi, které lze využít při editaci, a to včetně dodatečné úpravou hloubky ostrosti či dat z Deep Fusion. U videa budete díky ProRes schopni natáčet profesionální záznam v televizní kvalitě, a to s více informacemi pro bohatší editaci. Obraz videa v ProRes dokonce jde v postprodukci přeostřovat, ovšem jedině v programech od Applu jako je FinalCut Pro. Pro třetí strany Apple data bohužel zatím nezpřístupnil.

Fotografie v plné kvalitě naleznete na úložišti Google Disk.

Ukázkové 4K video iPhone 13:

Ukázkové 4K video iPhone 13 Pro:

Za zapůjčení Apple iPhone 13 děkujeme obchodu iWant.