Jak fotí Huawei Mate 50 Pro. Ani jeden z nejlepších fotomobilů se nevyhnul pár přešlapům

Huawei Mate 50 Pro je první v aktuálním žebříčku Dxomarku, mělo by se tedy jednat o nejlepší současný fotomobil. Ani to ovšem neznamená, že je tento mobil zcela bezchybný fotograf. Naopak se při testování ukázalo hned několik překvapivých chyb a problémů, které byste od tohoto fotomobilu nečekali. Všechny je popisujeme v této naší podrobné analýze.

Výbava

Nejprve si popíšeme jednotlivé foťáky, ať víme, s čím máme tu čest. Hlavní foťák má rozlišení 50 Mpx, reálně jsou snímky přepočítané do 12Mpx výsledného rozlišení, byť lze zachytit obraz i o 50 Mpx. Tahákem tohoto foťáku je fyzická měnitelná clona v rozsahu F1,4 až F4 s mezipozicemi F2 a F2,8, tato vlastnost se občasně objeví v nějakém fotomobilu, ovšem jen velmi výjimečně. Ohnisko činí přepočtených 24 mm, o ostré snímky se stará laserový autofokus a optická stabilizace obrazu.



Fotomodul je výrazný a má kruhový tvar

Foťák s teleobjektivem má periskopickou konstrukci a 90mm ohnisko, což je 3,5násobek oproti hlavnímu snímači. Klíčová je zde přítomnost optické stabilizace obrazu, zvláště při mírně horší světelnosti F3,5. Rozlišení použitého snímače je 64 Mpx, reálné rozlišení výsledných snímků je 16 Mpx. U ultraširokáče nalezneme 13Mpx snímač, což je i velikost výsledných snímků. Objektiv má přepočtenou ohniskovou vzdálenost 13 mm a clonu F2,2.

Nastavitelná clona

Clona patří mezi to nejzajímavější, co jde na foťáku u tohoto mobilu najít. Co je fyzická clona a k čemu slouží? U objektivů zrcadlovek i bezzrcadlovek je běžné, že mají nastavitelnou irisovou clonu, její základní funkcí je pouštět nebo omezovat světlo směřující na snímač. Mimo to však má i důležité optické vlastnosti, čím víc je clona otevřenější (nižší hodnota F), tím menší je hloubka ostrosti a tím více je popředí a pozadí rozostřené. Uzavíraní clony (tzv. clonění, tedy zmenšování otvoru a zvyšování čísla F) kromě rozšiřování hloubky ostrosti také zlepšuje optické vlastnosti objektivu, například odstraňuje vinětaci nebo zlepšuje kresbu, zejména rohovou. Příliš uzavřená clona způsobuje difrakci, tedy kresba se opět kazí.

V mobilech ovšem musíme rozlišovat mezi virtuální a fyzickou clonou. Zatímco fyzická clona je pohyblivou součástkou v objektivu, která reguluje světlo, virtuální clona je čistě softwarový nástroj upravující fotku po vyfocení. Hodnoty virtuální clony jako F0,95 nebo F16, což je rozsah u Huaweie, vůbec neodpovídají hodnotám fyzické clony. Tedy virtuální clona na F1,4 bude mít menší hloubku ostrosti než fyzická clona u stejného objektivu na F1,4. To je dáno tím, jak výrobci tuto hodnotu počítají a k jaké velikosti senzoru ji vztahují (téma je komplikovanější a vydalo by na samostatný článek).



Porovnání fyzické clony na běžné scéně

Jak fyzická clona funguje v praxi? Popravdě při normální scéně jsou rozdíly mezi plně otevřenou clonou a maximálně zavřenou clonou jen minimální. Hloubka ostrosti je už při F1,4 opravdu velká a přiclonění to už moc nezmění. Co je horší, rozdíly v kresbě jsou mikroskopické a musel jsem je hledat ve 100% přiblížení. Reálně tedy rozdíly moc nezpozorujete, a to ani v rohové kresbě. Jedinou situací, kdy clona udělá rozdíl v hloubce ostrosti, je focení detailů zblízka, jenže Huawei v makro režimu neumožňuje nastavitelnou clonu, takže na tento fakt musíte myslet, a pokud chcete detailní fotky s vysokou hloubkou ostrosti, nemůžete sáhnout po režimu makro, ale clona.

U virtuální clony je situace opačná, její největší devízou je přirozenost. Na fotce je jasně zřetelná linie hloubky ostrosti a od ní se obraz hezky a postupně rozostřuje směrem dopředu i dozadu. Pochopitelně člověk zvyklý na hloubku ostrosti i bokeh dedikovaných foťáků na těchto softwarových úpravách nalezne chybky, ale ty nejsou tak výrazné, aby upoutaly pozornost běžného uživatele.



Virtuální clona funguje velmi dobře v nejrůznějších případech

Huawei integruje oba typy clon co jednoho režimu clona, kde je možné mezi nimi přepínat. Nejprve jsem byl iritovaný, že spolu oba režimy nespolupracují, tedy že při použití virtuální clony ta fyzické zůstává na hodnotě F1,4. Jenže smysl by to mělo zejména při clonění a tam vyšší hodnota fyzické clony zásadně hloubku ostrosti nezvětšuje. Jen pro vysvětlení – fotografie není jen o malé hloubce ostrosti, ale krajináři nebo fotografové architektury naopak chtějí mít hloubku ostrosti co největší.

Inkonzistence expozice a vyvážení bílé

Mobil má několik problémů, které se týkají všech jeho zadních snímačů, proto se jim budu věnovat takto hromadně. Asi nejviditelnější neduh je vyvážení bílé, které mobil mění i mezi těsně po sobě vyfocenými snímky nebo při změně objektivu. Výsledek je, že při prohlížení galerie narážíte na výrazně odlišné fotky nejen navzájem od sebe, ale i od reality. Často je jedna fotka chladná, tedy zbarvená jemně domodra, a druhá již teplá s nádechem dožluta. Zejména v RAWu se ukáže, že vyvážení bílé bylo dost mimo a mobil jej musel výrazně zachraňovat.



I takovouto fotku s velmi špatným vyvážením bílé můžete nalézt mezi RAWy

Další podobný problém je s expozicí, která se opět může viditelně měnit mezi krátce po sobě vyfocenými fotkami stejného objektivu. V praxi se ovšem častěji setkáte s tím, že při přepínání mezi objektivy narazíte na velký skok v tom, jak je snímek světlý nebo tmavý. Nejvíce to jde vidět večer a u videa.

Problémy v praxi:

Až příliš často se mi stávalo, že mobil špatně odhadl expoziční čas (zejména u ultraširokáče) a nastavil jej tak dlouhý, že výsledná fotka byly rozmazaná. Zejména v noci ostatní mobily dělají to, že nastaví udržitelný čas a jednoduše podexponují fotku, takže ta je ostrá, ale tmavá.

Hlavní foťák

Skvělé skóre Dxomarku reflektuje hezké detaily při ideálním osvětlení a dobré schopnosti vytáhnout co nejvíce detailů při noční scéně. Jenže v době testování jsem takové počasí neměl ani jednou, a naopak celou dobu byl zataženo. Nikoli do takové míry, že by mobil potřeboval zvyšovat ISO, ale senzoru to dělalo problémy.



Ukázkové denní snímky z hlavního objektivu

Na snímcích z RAWu se ukazuje, že fotky jsou mírně zašuměné po celé ploše. Mobil na to reaguje zvyšováním kontrastu a ostrosti, takže JPEGy v tomto počasí působí nepřirozeně. Například na trávě nebo na poli vznikají imaginární vzorce, jindy se kresba ztrácí v patlanici. A to vše na ISO 50, které by teoreticky mělo být bezproblémové.

Než začnu chválit, mám ještě jednu výraznou výtku, a to jsou odlesky v protisvětle. Okolo světelných zdrojů je světelný závoj a jeden výrazný odlesk prochází skrze světlo. I mnohem levnější fotomobily zvládají odlesky výrazně lépe.



Ukázkové noční snímky z hlavního foťáku

V dobrém světle dokáže foťák divy a výsledné snímky mají skvělou kvalitu, detaily jsou precizní, barvy jsou přirozené, případně lehce zvýrazněné. Z nočních fotek foťák vytáhne opravdu hodně detailů se stále velmi solidní kresbou. Hlavní snímač patří mezi ty nejlepší, ovšem zároveň trpí na problémy s vyvážením bílé a objektiv je náchylný na odlesky.

Ultraširokáč

Huawei prováděl s tímto foťákem snad nějaká kouzla, protože jeho ISO se vyšplhalo až na 409 600, což neumí ani některé zrcadlovky. Podivné na tom byl fakt, že se zároveň výrazně prodlužovaly expoziční časy až na neudržitelnou hranici půl sekundy. To naznačuje nějaký problém s přísunem světla na snímač, protože ostatní foťáky ve stejném případě potřebovaly řádově nižší ISO i kratší expoziční časy. Ostatně nižší schopnost pojmout světlo byla názorně vidět na nočním videu.



Problematické noční snímky z ultraširokáče

Po stránce detailů patří tento ultraširokáč k tomu nejlepšímu v mobilních telefonech. Kresba je velmi přirozená (přirozenější než u hlavního foťáku), pokud je dobré světlo. Bezproblémové jsou i barvy nebo dynamický rozsah.



Ukázkové snímky z ultraširokáče za dne

Problémová je noc, kdy fotky bývají rozmazané kvůli podivné expozici, jindy jsou ovšem obstojné se správnou expozicí. Samotný objektiv má několik nedostatků, na fotkách je viditelné zkreslení, v rozích se objevuje chromatická aberace a kresba je mírně horší. V noci jsou viditelné odlesky okolo světelných zdrojů, ovšem nejsou tak výrazné jako u hlavního foťáku.

Foťák s teleobjektivem

Tento foťák je velmi solidní a jeho největší předností je poměrně dlouhé ohnisko 90 mm, dnes v mobilech často naleznete spíše 50mm ohnisko, tedy téměř jen poloviční přiblížení. Aplikace foťáku tento objektiv označuje jako 3,5× přiblížení, ovšem softwarově je možné dosáhnout až 10× přiblížení.



Ukázkové snímky z foťáku s teleobjektivem na základní 3,5× přiblížení

V praxi se ovšem ukázalo, že 10× přiblížení neposkytlo výrazný nárůst kvality, pokud vůbec nějaký. Některé části scény byly mírně lepší, jiné horší, pokud jsem porovnával vedle sebe telefonem pořízenou fotku s 10× zoomem a základní 3,5× přiblíženou fotku dále ještě zvětšenou až v počítači. Lepší tedy je udělat fotku na 3,5× zoom a případně ji ořezat později.



Snímky s 10× digitálním zoomem

Kvalita fotek v dobrém světle a na strukturách jako budovy či ulice je opravdu výborná. Detaily se mírně ztrácejí v jemných strukturách jako větve stromů, tráva či na poli. Někde jsou i mírně přeostřené podobně jako u hlavního foťáku, ovšem v menší a přijatelnější míře. U vzdálenějších objektů už mírně detaily chybí, částečně za to ovšem může drobná mlha při focení.

Video, selfie a panorama

Video má dobrou kvalitu, maximum je 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu. Na problémy můžete narazit při zoomování, kdy se někdy změní expozice, jindy je při digitální změně ohniska vidět podivný šum nebo se obraz mírně seká. Zejména základní ohnisko a teleobjektiv mají dobrou kvalitu, ovšem 10× přiblížení již není moc dobře použitelné. Nejenže je nekvalitní, ale silná stabilizace znemožňuje dobře komponovat a někdy způsobuje podivné pohyby obrazu, jak je vidět na videu, když mířím na jedno místo.

Ukázkové video:

Selfie jsou bezproblémové jako u všech dražších mobilů. V dobrém světle nenarazíte na problém, ale i v drobném přítmí naleznete na snímcích dost detailů. Také můžete využít mnoho nástrojů zkrášlení nebo filtrů, kdyby kresba byla až příliš detailní. Mobil nabídne volbu zrcadlového převrácení, takže tuto funkci nebudete muset hledat v menu. Při fotkách v protisvětle může docházet k jemné ztrátě kontrastu.

Panorama mobil skládá bezproblémově. Objevil jsem jediný defekt, který byl spíše způsobený mnou a mírným pohybem nahoru, což mi mobil naznačoval. Při druhém pokusu jsem si na to dal pozor a fotka dopadla dobře. Jinak panorama bude mít vlastnosti použitého objektivu, takže u toho hlavního se dočkáte třeba přeostřených detailů.

Prostředí aplikace fotoaparátu

Aplikace je zcela standardní, největšími inovacemi je režim clony, kde je možné měnit fyzickou nebo virtuální clonu. Zajímavě funguje i makro, na které není vyčleněný dedikovaný objektiv, ale namísto toho v něm můžete přepínat mezi třemi objektivy a mírně upravené je uživatelské rozhraní a nejspíše i softwarová úprava fotek.



Prostředí aplikace fotoaparátu

Závěr

Verdikt u tohoto fotomobilu je mírně schizofrenní, na jednu stranu můžete žasnout nad skvělými fotkami za slunného dne, ale na druhou stranu docela často narazíte na fotku zbarvenou příliš domodra nebo dožluta. Ultraširokáč v noci může produkovat rozmazané fotky. A při mírně horším světle už kresba není tak dokonalá, přestože ISO moc nestouplo.

Řešením není ani RAW, protože problémy s horší, respektive méně přirozenou kresbou, jsou způsobeny šumem po celé ploše snímku. V RAWu jsou i některé problémy mnohem výraznější – například vyvážení bílé, to ovšem půjde také snadněji opravit. To je dáno propracovaným zpracování obrazu při převádění fotek z RAWu do JPEGu, v němž Huawei vytěží ze senzorů maximum.



Mimo fotoaparáty je nevýhodou mobilu absence Obchodu Play

Možnou příčinou problémů je, že Huawei sází více na výpočetní sílu než kvalitní snímače. Jenže v tomto ohledu neposkytuje dost informací o použitých senzorech a nedá se udělat jednoznačný závěr.

Lze tedy mobil doporučit pro fotografy? Pokud jste si jej našli jako to nejlepší na současném trhu a máte opravdu vysoká očekávání, asi budete zklamáni. Pokud ovšem hledáte jen dobrý fotomobil a tento se objevil na vašem seznamu, přes drobné problémy s vyvážením bílé, které může vyřešit update softwaru, se nejspíše přenesete nebo jej vyřešíte RAWem.