Jak fotí Huawei P60 Pro s variabilní clonou. Ani fotografický král se bez AI neobejde

Také si povšimněte, že se hvězdička zmenšuje při dalším clonění. To odporuje základní fyzice, ale jedná se o prostý následek snižování množství světla procházející optickou při snaze mobilu již dále nezvyšovat ISO ani čas. Mobil tedy při vyšší cloně pracuje s nižším množstvím světla. Při clonění dostávají odlesky konkrétnějších obrysů a ubývá míst s nižším kontrastem, což je opět fyzikální důsledek clonění.

Na ukázkách je patrné, že při plně otevřené cloně okolo lampy vzniká odlesk, respektive plocha s nízkým kontrastem. Ovšem při jakémkoli přiclonění se z něj stane difrakční hvězdička, což je přesně tím rozdílem mezi dokonalou kruhovou clonou a tvarově nedokonalou irisovou clonou. Ovšem z nedokonalosti se zde stává spíše chtěná vlastnost, protože clona dokáže zkrotit nepříjemný odlesk do vizuálně zajímavé hvězdičky.

Telefon má plnohodnotnou irisovou clonu, podobně jako je tomu například u objektivů pro bezzrcadlovky. To znamená, že má lamely, které mohou zaujmout několik pozic a vytvořit světelnosti F1,4, F2, F2,8 a F4. Dříve se používalo jednodušší řešení, kdy měl mobil výchozí světelnost a při přiclonění se vysunuly dvě plastové součástky, které vytvořily menší kruhový průzor pro průchod světla.

Pojďme si zanalyzovat nejzajímavější nebo nejkritičtější vlastnosti a posléze se přesuneme k jednotlivým foťákům, které odzkoušíme v nejrůznějších situacích. Co se týče mobilu samotného, jedná se o typickou vlajkovou loď, jež je ovšem postižena technologickým embargem, takže nejsou nainstalovány žádné služby od Googlu a mobil nemá 5G konektivitu.

Huawei P60 Pro je aktuálně podle Dxomarku nejlepším fotomobilem, vyniká především skvělým hlavním snímačem, výkonem při nízké hladině osvětlení, variabilní cloně nebo dobrému makro režimu. Ačkoli to všechno je pravda, foťáky mají i několik nedostatků, o nichž Dxomark tak explicitně nemluví a do jehož výsledků se kvůli určitým způsobem nastaveným vahám tak výrazně nepropisují. Některé vlastnosti foťáků v P60 Pro ale zbytečně kompromitují celkovou zkušenost i výsledné fotky.

Dále Huawei na rozdíl od konkurence neposkytuje podrobnější údaje o snímačích, typicky nezjistíte jejich velikost, jež je klíčová pro skvělý výstup. Posledním vodítkem jsou RAWy, v nichž jdou vidět problémy jako výrazný šum nejen v noci, ale i problémy s dynamickým rozsahem nebo s přirozeností scény i za dne. Také to lze poznat na nočních fotkách vyfoceních v nočním režimu a mimo něj.

O kvalitách snímačů (samotných fotosenzorů) u Huaweie mám dlouhodobě jisté pochyby. Má nepotvrzená teorie zní, že Huawei do mobilů dává menší snímače, takže hrubý optický výstup je horší, ale vše posléze dohání pomocí umělé inteligence při úpravách fotek. Tuto teorii podporuje několik faktů, především ihned po vyfocení fotka v galerii nevypadá až tak dobře, ale během pár desetin sekundy se „přebarví“ na mnohem líbivější obrázek.

Ačkoli se aktuálně jedná možná o vůbec nejlepší makro výstup z mobilu, je zde několik omezení. Tím prvním je, že kvůli použití teleobjektivu zde není možnost měnit clonovou hodnotu, která by v tomto případě umožnila pokročilou práci s hloubkou ostrosti. Dalším omezením je, že mobil zde dělá dodatečné softwarové úpravy, které v kombinaci s drobnými nedostatky senzoru přispívají k místy méně kvalitnímu výsledku po stránce detailů a dynamického rozsahu. Konkrétněji si tyto nedostatky rozebereme u analýzy foťáku s teleobjektivem.

Ultraširokáč

Ultraširokáč je co do kvality výstupu průměrný ve své třídě. Od konkurence se především liší tím, že snímky výrazně přeostřuje a tím navozuje dojem přítomnosti rozmanitých detailů. Na první pohled taková fotka skutečně vypadá velmi ostrá, ale po přiblížení se začne projevovat nepřirozenost kresby. Ovšem tohle nejspíše nebude většině fotografů vadit.

Objektiv trpí na tři optické problémy, tím prvním je rohová a okrajová neostrost, tedy směrem k okrajům snímků se bude kresba zhoršovat. Dalším problémem jsou odlesky v protisvětle, které se projevují i ve dne lokální ztrátou kontrastu a samotnými „prasátky“. V noci jsou odlesky ještě výraznější a zasahují do celkového charakteru fotky. Třetím neduhem je mírné zkreslení.

Foťák je v noci použitelný, ale například na výborný noční fotomobil Vivo X90 Pro nedostačuje zejména po stránce přirozenosti, vyvážení bílé a výše zmíněných odlesků. Také se občasně objeví scéna, kterou mobil asi špatně vyhodnotí a potom je taková fotky na hraně použitelnosti kvůli přepalům, šumu nebo neostrosti.

Hlavní foťák

Nejprve si porovnáme několik na první pohled stejných fotek, ovšem všechny budou vyfoceny mírně jinak. Předně porovnáme vliv fyzické clony, ukážeme si fotku v plném 48Mpx rozlišení a výstup z RAWu na jedné scéně. Rozdíly nebudou nikterak zásadní, což neznamená, že z nich nevyvodíme zajímavé závěry.



Vlevo nahoře fotka na F4, vpravo nahoře RAW, vlevo dole fotka na F2, vpravo dole plné rozlišení

Předně jsem byl potěšen tím, že přiclonění zde má (byť velmi mírný) pozitivní vliv na kresbu. Některé struktury vypadají jemněji a přirozeněji, takže pokud chcete clonit na prosluněného dne, jedná se o dobrý nápad.

Dále je zde hezky vidět, jak vypadá RAW a co z něj mobil vytvoří. Asi nejviditelnější změna se týká barev, které jsou v RAWu světlejší a snad i mírně saturovanější, kdežto zpracované fotky jsou tmavší. Další poznatek se týká detailů a kontrastu, protože kresba v RAWu je jemnější a třeba na vzdálených stromech na výřezech mobil přidává opravdu hodně kontrastu. To má za následek několikrát zmiňované přeostření a ztrátu přirozenosti. Zatímco RAW lépe reprezentuje skutečný odraz scény, JPEGy z mobilu se budou tvářit jako ostřejší, ale je to způsobeno právě tímto procesem.



Vlevo nahoře fotka na F4, vpravo nahoře RAW, vlevo dole fotka na F2, vpravo dole plné rozlišení

Když jsem porovnával fotku v plném 48Mpx rozlišením, tak vyšší rozlišení se nikterak nepromítá do vyšší kvality detailů. Naopak se často taková fotka jeví jako s horší kresbou, to je ovšem způsobeno agresivnějším doostřováním a dalšími úpravami u běžných fotek. U plného rozlišení si mobil nemůže dovolit tak rozsáhlé úpravy, protože pracuje s „méně kvalitními pixely“ oproti skládaným pixelům u 12Mpx výstupu.

Tato ukázka také velmi dobře shrne popis foťáku v běžných situacích. Kresba se jeví jako velmi ostrá, ale je to způsobeno přeostřováním, přestože má solidní detaily i tak. Fotky mají hodně mikrokontrastu, líbivé, byť někdy mírně tmavší, barvy a při běžném focení nejsou patrné žádné výrazné problémy. Také se nevyplatí fotit do plného rozlišení, ovšem RAW nemusí být v těchto dobrých světelných podmínkách špatnou volbou.

Pokud se dostanete do horších světelných podmínkách, jako je i noční fotografie, extrémně záleží na zvoleném režimu. Například při hrátkách s fyzickou clonou se vypne noční režim, což se ihned projeví na výraznějším šumu. Přitom pokud zůstane přicloněno i v normálním režimu, mobil upravuje fotky mnohem důkladněji a šum odstraní.



Zleva: běžný režim, RAW, noční režim

Pojďme si opět udělat detailnější porovnání tří nočních fotek na clonu F4. Jedna je v nočním režimu, druhá nikoli a třetí je vyvolaná z RAWu. RAW ukazuje, jak moc šumu i přes ISO 800 se na fotce nachází. Na fotce bez nočního je tento šum patrný skrze všudypřítomné obrazové artefakty. Ovšem fotka z nočního režimu vše jakoby mávnutím kouzelného proutku napravuje.

Hlavní foťák tedy trpí na mnohé problémy, jenže v praxi se většině z nich vyhnete díky chytrým úpravám fotek, které RAW nejenže ořežou a zbaví případného zkreslení či okrajové neostrosti, ale napraví většinu potíží, které jsou způsobeny méně kvalitním snímačem. Viditelné zůstanou zejména odlesky v noci, s nimiž si často budete muset poradit skrze hraní si s variabilní clonou.

Na jednu stranu třeba právě variabilní clona potěší spoustu hračičků, ovšem pokročilí fotografové budou někdy nervózní s tím, jestli se automatické úpravy fotek povedou. V mnohých náročných scénách na ně totiž budou muset spoléhat, protože třeba noční fotky neupraví z RAWu tak dobře jako samotný mobil, i když u denních snímků tomu bude spíše naopak. Také fotografové pocítí přínosy variabilní clony zejména v noci.

Rozporuplné výsledky dodává teleobjektiv – více na dalším listu.