Jak fotí Motorola Edge 30 Ultra. 200Mpx snímač je skvělý, nikoli však revoluční

V telefonech se dnes začínají objevovat 200Mpx snímače a Motorola Edge 30 Ultra je jednou z prvních vlaštovek s takto vysokým rozlišením. Proto se na kvality tohoto fotomobilu více zaměříme a rozřešíme otázku, zdali 200 Mpx ve svém telefonu musíte nutně mít, nebo se jedná jen o marketingový tah.

Tento nový 200Mpx senzor se bude objevovat v mnoha mobilech podobně jako jeho předchůdce s vysokým rozlišením – 108Mpx snímač. Nebo jako další konkurenční senzor – se 64 Mpx. Novinka má v úhlopříčce 1/1,22“, což je o něco málo více než 1/1,33“ u 108Mpx snímače. Další parametry jako přítomnost optické stabilizace, světelnost nebo ohnisko jsou vlastnosti mobilu, resp. objektivu a budou se u každého mobilu lišit.



Porovnání všech tří ohnisek

Motorola Edge 30 Ultra má hlavní foťák doplněný o optickou stabilizaci obrazu a objektiv se světelností F1,9. Dalšími fotoaparát jsou 12Mpx foťák s teleobjektivem a 50Mpx ultraširokáč částečně fungující jako makro. První jmenovaný má „dvojnásobný zoom“ oproti hlavnímu foťáku, světelnost F1,6 a 1,22µm pixely. Širokáč má světelnost F2,2, úhel záběru 114° a velikost senzoru 1/2,76“. Přední foťák má 60 Mpx, světelnost F2,2 a velikost snímače 1/2,8“.

Zbytečných 200 Mpx?

Všechny moderní mobily od střední třídy výše mají foťáky s vysokým rozlišením, tedy více než 50 Mpx. Jenže pro většinu uživatelů se jedná jen o papírovou hodnotu, protože jmenovitě 64Mpx senzor skládá pixely do 16Mpx fotky, 108Mpx snímač do 12Mpx snímku a 12 Mpx je i rozlišení fotek u tohoto nového 200Mpx senzoru. Většinou máte možnost dostat z telefonu plné rozlišení snímače a slouží k tomu režim nazývaný jako ultra rozlišení, vysoké rozlišení či podobně.



Vlevo výřez z běžného režimu, vpravo výřez z 200Mpx snímku

Pojďme se tedy nejprve podívat, jakých kvalit dosahuje snímač v plném rozlišení oproti skládaným snímkům. Nejprve však trošku matematiky, foťák skládá 16 pixelů dohromady, ovšem velikost plnohodnotné fotky je asi 50 MB, zatímco u skládané 12Mpx fotky to je asi 5 Mpx. Nejprve byl tedy poměr 1:16, poté 1:10, velkou otázkou je, jak si povede srovnání kvality – budou se fotky ve vysokém rozlišení zdát 10krát detailnější?



200Mpx snímek pravo má znatelně více detailů

Samozřejmě to nelze takto přesně vyčíslit, ale ani o desetinásobně lepší kresbě nelze mluvit. Spíše bychom se pohybovali mezi dvoj- až čtyřnásobně lepšími detaily. Osobně z toho vyvozuji dva závěry – za prvé je 200Mpx zbytečně vysoké rozlišení, protože snímač nedokáže lineárně škálovat kvalitu se zvyšujícím se rozlišením (tedy snímač s polovičním rozlišením by byl o méně než polovinu horší). Za druhé Motorola promrhala hodně potenciálu foťáku, protože snímač dokáže utáhnout skládané rozlišení klidně okolo 20 Mpx namísto 12 Mpx. Fotky s vyšším rozlišením by mohly poskytovat více detailů a s velikostí okolo 10 MB by stále byly dostatečně malé a mnohem efektivnější než 50MB snímky v plném rozlišení.



Zde má paradoxně lepší detaily 12Mpx snímek - rozklikněte pro zvětšení

Nicméně skládané fotky mají oproti plnému rozlišení pár výhod. Protože snímač nemá dostatečnou kvalitu na 200Mpx snímky, objevují se na nich problémy. Podívejte se na les v dáli, kde 200Mpx fotka nemá kresbu a objevují se tam podivné artefakty, zatímco skládaná fotka tam má náznaky kresby. Obě fotky mají drobný problém s horizontem, nicméně u skládané fotky se kvůli skládání nadbytečný kontrast hrany mezi nebem a lesem projevuje silněji.



Snímky v 200Mpx rozlišení

Hlavní foťák

Když pominu fakt, že by mobilu prospělo mírně vyšší rozlišení výsledných skládaných fotek, nový 200Mpx snímač patří mezi to vůbec nelepší, co lze v dnešních mobilech najít. Detaily jsou na velmi dobré úrovni, podobně dynamický rozsah a v noci aspoň při troše světla dokáže foťák vykouzlit velmi dobré snímky. Na straně snímače toho nemám moc co vytknout.



Ukázky z hlavního fotoaparátu

Zamrzí však implementace ze strany Motoroly. Největší výtku mám u objektivu a jeho (ne)schopnosti zabránit ve vytváření odlesků v protisvětle. Mít slunce v záběru je konečná, protože se vytvoří nepěkný odlesk přes celý snímek, do toho na velké části plochy snímku dojde ke snížení kontrastu. Foťáku vadí jak přední, tak i boční světlo, takže v noci budete muset vybírat kompozici zejména tak, abyste se vyhnuli nechtěným odleskům.



Problematické odlesky

Ze softwarové stránky mě irituje přespříliš silné přidání kontrastu do scény, což vytváří například v trávě podivné opakující se vzorce, přičemž v kapitoly výše moc dobře víme, že foťák má možnosti, aby z těchto objektů vytáhl velmi solidní kresbu a nemusel si takto uměle pomáhat – případně se jedná o chybně nastavené skládání snímků. Zarazilo mě také špatné vyvážení bílé v noční fotce kostela, ostatní foťáky ji dokázaly vyvážit správně a ten hlavní selhal třikrát po sobě, v dalších (často i náročnějších) případech však vyvážení trefil.



Ukázkové snímky v noci

Celkově se jedná o povedený foťák, ale velmi zamrzí výrazné odlesky při focení v protisvětle. To je skoro začátečnická chyba u takto drahého telefonu chlubícím se skvělými foťáky. Ze softwarového hlediska musím vzít v potaz, že se jedná o vůbec první implementaci nového 200Mpx snímače a výrobci se teprve musí naučit z něj vytáhnout maximum, má totiž skvělý potenciál.

Ultraširokáč a makro

Motorola zde vsadila na 50Mpx senzor, což je mnohem lepší než u levnějších telefonů, které obsahují nekvalitní 8Mpx senzor. I přes toto vysoké číslo počítejte s fotkami o rozlišení 12 Mpx, telefon opět skládá více pixelů do jednoho.



Ukázkové snímky z ultraširokáče

Když porovnám kresbu s dalšími ultraširokáči v mobilech, tento je jednoznačně lepší. Potěší jmenovitě dynamický rozsah. Nemůže se sice ani zdaleka rovnat hlavnímu foťáku, ale fotky budou za světla dobré. Když padne tma, i širokáč něco dokáže zaznamenat, ale spíše vytáhněte hlavní foťák.



Ultraširokáč v noci

Opět však musím zkritizovat objektiv, který produkuje výrazné odlesky v protisvětle. Třeba okolo slunce vznikne silná bílá aura, z níž vycházejí nenápadné barevné paprsky a jeden výrazný bílý paprsek. Mimoto se na scéně objevují ještě menší nespojité odlesky. Dále je objektiv náchylný na chromatickou aberaci a trpí na mírné zkreslení.



Makro snímky

Pokud si v aplikaci zvolíte makro režim, budete opět využívat tento ultraširokoúhlý foťák. To není ideální řešení, neboť širokoúhlý záběr neumožní izolovat focený objekt od okolí. Nemá ani úzké zorné pole, ani dostatečnou světelnost, aby objektiv měl malou hloubku ostrosti. Poměr přiblížení také není moc dobrý a kvůli relativně dlouhé zaostřovací vzdálenosti se nedostanete dostatečně blízko k focenému objektu. Na druhou stranu kvalita makro fotek oproti vyloženě tristním 2Mpx snímačům u levnější konkurence je zde velmi dobrá.

Foťák s teleobjektivem

Třetím použitým foťákem je „dvojnásobný zoom“ oproti hlavnímu foťáku. Osobně by mě velmi zajímalo, jestli by Motorola neudělala lépe, kdyby tento fotomodul vůbec nepoužila a namísto něj by využívala služeb hlavního snímače a jen by snímek digitálně ořezala. Vzhledem k detailům přítomným v 200Mpx snímku by to mohlo být podobně kvalitní řešení jako dedikovaný foťák.



Vlevo teleobjektiv, vpravo výřez z 200Mpx snímku

Sami se můžete podívat na srovnání výše, kde má hlavní snímač v plném rozlišení lepší kresbu než foťák s teleobjektivem. K tomu by Motorola mohla přidat skládání pixelů a lze se jen domnívat, jak by vypadala výsledná fotka z 200Mpx snímače v dvojnásobném digitálním zoomu.



Ukázkové snímky z foťáku s teleobjektivem

U snímků z teleobjektivu musím ocenit kresbu na vzdálených objektech a že netrpí na odlesky v protisvětle. Nicméně samotné snímky působí trošku ploše a mají nižší dynamický rozsah, což je důsledek použití menšího senzoru. Překvapivě nejsou až tak špatné v noci, i když hlavní foťák odvede lepší práci.



Tento foťák není vůbec špatný ani v noci

Selfie, video a prostředí aplikace

I když u přední kamery najdete údaj o 60 Mpx, opět dochází na skládání pixelů a výsledné fotky mají 16 Mpx. Za dobrého světla jsou opravdu detailní a i v mírně horších podmínkách mají stále dobrou kvalitu. Motorola zde použila velmi kvalitní senzor i objektiv.

Ukázkové Full HD video:

Video má velmi dobrou kvalitu, nicméně stojí za zmínku, že přepínání mezi jednotlivými objektivy je možné jen u Full HD videa, v případě 4K video je možné použít pouze hlavní snímač. Telefon také umožňuje nahrávat i 8K video. Zde mobil funguje na jedničku.

Ukázkové 4K video:

Prostředí aplikace fotoaparátu je standardní až na menu, které má Motorola tradičně upravené podle sebe. Naleznete zde několik kreativních režimů včetně zpomaleného videa v rozlišení Full HD a při snímkovací frekvenci 120, 240 a 960 Hz.



Prostředí aplikace fotoaparátu

Závěr

Motorola Edge 30 Ultra patří mezi fotomobily ke špičce, ale velmi silně doplatila na problémy s odlesky u hlavního i širokoúhlého foťáku. Fotit proti slunci je velmi náročné a často budete muset upravovat kompozici, abyste se nechtěným odleskům vyhnuli. Další problémy jsou spíše drobného charakteru, Motorola nevyždímala maximum z velmi povedeného 200Mpx snímače.

Všechny fotoaparáty u mobilu jsou na velmi dobré úrovni a k tomu připočítejte i kvalitní video včetně 8K nebo zpomaleného videa s 960 sn./s. I přesto váhám s doporučením Motoroly jako skvělého fotomobilu kvůli problémovým odleskům v protisvětle, které má konkurence s cenou přes 20 000 Kč vyřešené. Není to ani důvod mobil nedoporučit a záleží na vašem fotografickém stylu a podmínkách, v nichž budete fotit.

Plusy fotoaparátu:

Solidní širokáč

200Mpx režim

Kvalitní video

Dobrý selfie foťák

Minusy fotoaparátu: