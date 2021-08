Jak fotí Sony Xperia 1 III. Patří k nejlepším fotomobilům, nižšímu rozlišení navzdory

Sony již dlouho produkuje senzory do mobilních fotoaparátů pro nejrůznější výrobce, není tedy divu, že i své smartphony osazuje těmi nejkvalitnějšími moduly. Sony Xperia 1 III jako vlajková loď disponuje tím nejlepším, co má Sony nyní k dispozici. A to se v podstatě rovná tomu nejlepšímu, co je dnes na trhu s telefony.

Rozložení fotoaparátů Hlavní 12 Mpx foťák, clona f/1,7, ohnisko 24 mm, velikost senzoru 1/1,7 ", 1.8 µm, Dual Pixel PDAF, optická stabilizace

12Mpx foťák s teleobjektivem, clona f/2,3 a f/2,8 pro ohniska 70 mm a 105mm, velikost senzoru 1/2,9 ", Dual Pixel PDAF, optická stabilizace

Širokoúhlý 12Mpx fotoaparát, clona f/2,2, 124˚úhel záběru, ohnisko 16 mm, velikost čipu 1/2,6 ", Dual Pixel PDAF

0,3Mpx snímač hloubky ostrosti, TOF 3D

Přední 8Mpx snímač, clona f/2,0, ohnisko 24 mm, velikost snímače 1/4 "

Hlavní fotoaparát

Sony si jde svou vlastní cestou a namísto senzorů s nesmyslnými rozlišeními jako 108 Mpx a více mají všechny foťáky rozlišení 12 Mpx. Pokud se vám to zdá jako poměrně velký skok a zásadní problém, tak vězte, že drtivá většina výrobců fotku ze senzoru s 108Mpx rozlišením stejně převede na mnohem nižší rozlišení, typicky to je právě mezi 12 a 16 Mpx podle senzoru. Plné rozlišení se nejčastěji využívá ve speciálním režimu pojmenovaném jako „superrozlišení“ či podobně. Sony tedy není v nevýhodě, pouze se neveze na marketingové vlně „více megapixelů znamená lepší fotky“. Neznamená.



Vlevo výstup v JPEGu, jak jej vytvoří telefon, vpravo surová v RAWu pro pozdější vyvolání v počítači, na nich jde vidět zabarvení do žluta

Hlavní fotoaparát je jedním slovem výborný. Má skvělé detaily, netrpí na odlesky v protisvětle nebo zkreslení a v noci fotí tak, jak některé levnější mobily nefotí ani za dne. Abychom se zde zbytečně nezastavovali, mám k tomuto fotoaparátu dvě výtky. První je viditelná ze srovnání surového RAWu a JPEGu (tedy fotky zpracované a upravené telefonem do podoby, jak ji uvidí běžný uživatel). RAWy (a týká se to všech senzorů) jsou zabarveny do žluta, což však na JPEGu není vidět a běžný fotograf se nemá čeho bát. A potom mi trošku vadí kresba v úplných rozích, protože se mírně rozmazává.



Ukázka fotografií z hlavního fotoaparátu

Protože se bavíme o velmi pokročilém fotomodulu, který si najde cestu do kapsy nejednoho velmi pokročilého fotografa, trošku do hloubky rozeberu problém s nažloutlými RAWy. Problém to je hlavně při vyvolávání fotek v počítači, kdy se tato vada musí opravit ručně. Háček je v tom, že se nejedná o špatné vyvážení bílé (po opravě žluté na hnědou jsou stíny příliš modré), ale velké rozdíly mezi modrým a červeným barevným kanálem, což může souviset jak se specifiky čipů, tak se zpracováním obrazu. Ze správně opravených JPEGů je patrné, že Sony o problému ví a že nejspíše není jednoduché jej vyřešit a má co do činění s hardwarem. Oprava jevu v počítači není zcela jednoduchá a vyžaduje pokročilejší práci s barevnými kanály, ideální bude vytvoření presetu přesně na tento problém.

Širokoúhlý fotoaparát

I tento senzor s objektivem jsou nadprůměrné v porovnání s dalšími mobilními telefony a ve výsledku tedy velmi dobré, výtek zde bude již více. Detaily kresby jsou na dobré úrovni, ale u širokáčů by se zrovna hodilo vyšší rozlišení, neboť zobrazují větší výsek scény a tím pádem na jeden objekt připadne méně pixelů než v případě foťáku s větším přiblížením.



Ukázka fotografií ze širokoúhlého foťáku

Protisvětlo je tradičním nepřítelem všech širokáčů, objektiv od Carla Zeisse si na poměry telefonů s odlesky umí poradit dobře. Ale překvapuje mě, že si Sony v softwarových úpravách nedalo větší pozor na chromatickou aberaci, která je právě v protisvětle vycvičeným okem postřehnutelná. Drobnou obtíží je zkreslení, jež je však do JPEGu opraveno a běžný fotograf jej neuvidí.

Tento foťák je pravděpodobně nejvhodnější na makro co se týče poměru zvětšení i (větší) hloubky ostrosti. Nicméně širokoúhlé ohnisko vyžaduje spíše kreativnější přístup, protože na makro se typicky hodí teleobjektiv. Na fotce houby si povšimněte fialovému lemu na větvičce vpravo nahoře, to je názorný příklad chromatické vady.



Makro houby, na fotce je viditelná i chromatická aberace

V noci tento fotoaparát není zcela ideální a doporučil bych využít služeb hlavního snímače, nicméně je použitelný a na rozdíl od některých mobilů střední či nižší třídy má smysl tento foťák používat. Hodí se pevná ruka, protože Sony velmi citlivě nastavuje ISO a snaží se o co nejdelší expoziční časy, což významně zlepšuje kvalitu výsledných snímků. Navíc tento foťák jako jediný ze zadního modulu není vybaven optickou stabilizací obrazu.

Teleobjektivy

Aplikace sice nabízí ohniskový rozsah pro focení s velkým přiblížením – 70 mm až 105 mm, nicméně se jedná o jediný objektiv s přepočteným ohniskem 70 mm a vyšší ohniska až do 105 mm jsou dosažena skutečným zoomem, což však znamená i zvyšování hodnoty clony a v noci horší fotky. Obecně bych tedy za horších světelných podmínek doporučil 105mm ohnisko spíše nepoužívat, ale ve dne je dobré a stejně tak jsou zajímavá i ohniska mezi 70 a 105 mm.



Vlevo JPEG přímo z telefonu, vpravo RAW zabarvený do žluta

Pokud fotíte do RAWu a fotky upravujete v počítači, opět narazíte na problém se žlutým zabarvením fotek, dokonce ve větším měřítku než dříve.



Ukázkové fotky z 70mm ohniska

Kresba v dobrých světelných podmínkách je v kontextu dalších fotomobilů dobrá a detaily jsou dostatečné, byť u velmi vzdálených objektů nejsou ideální, ale to se pozná jen po přiblížení. Při prohlížení na televizi nebo v mobilu je kvalita více než dostatečná.



Ukázkové fotky z 105mm ohniska

Pokud se dostaneme do horších světelných podmínek, fotky jsou obstojné, ale detaily se začínají ztrácet. Shrnul bych to jako použitelné, ale je lepší použít hlavní fotoaparát. Nicméně i tak Sony (nejen v noci) fotí mnohem lépe než konkurenční teleobjektivy v mobilech.

Srovnání

První porovnání ukazuje rozdílné úhly záběru, respektive možnosti „zoomování“ použitím různých objektivů. Rozsah je skutečně velký, konkrétně jde o 5,43× zoom podle reportovaných skutečných ohnisek v EXIFu, podle Sony má jít o 6,56× zoom.



Zleva: širokáč, hlavní foťák, teleobjektiv 70 mm a 105 mm

Další srovnání jsou fotky „z ruky“ v noci. Drobný háček je v různých clonách objektivů, což v důsledku znamená různé ISO pro každou fotku, nicméně v praxi se telefon zachová přesně takto. Díky nejlepší světelnosti f/1.7 hlavní foťák dokázal snímek pořídit na ISO 800 a jednoznačně ve srovnání vítězí, protože nabídne opravdu mnoho detailů. Teleobjektiv má v obou případech ISO 1000 a výsledky jsou uspokojivé. Širokáč šel až na ISO 1600 a detaily jsou ztracené v procesu odšumování.



Zleva: širokáč, hlavní foťák, teleobjektiv 70 mm a 105 mm v noci

Podobně i v interiéru hlavní fotoaparát zvládne scénu na ISO 200 a téměř vůbec nešumí, teleobjektiv už potřebuje 640 a šum jde na snímku vidět. Kvůli absenci stabilizace obrazu širokoúhlý objektiv vyžaduje ještě kratší čas než pro teleobjektiv (mělo by to být obráceně, kdyby oba objektivy měly stejně výkonnou stabilizaci obrazu), což zvyšuje ISO a v důsledku zhoršuje kresbu. Při focení na širokoúhlý foťák bych zkušenějším fotografům doporučil pokročilé režimy a tlačit dolů expoziční čas, což sníží ISO a zvýší kvalitu snímků.



Zleva: širokáč, hlavní foťák, teleobjektiv 70 mm v interiéru

Aplikace fotoaparátu

Možná slovo „aplikace“ není správné označení, spíše by se spíše dalo říct, že se jedná o rozcestník. Aplikace sice zahrnuje základní, pokročilý a selfie režim focení nebo jednoduché video, ale prokliknutí k panoramatu, speciálním efektům nebo pokročilému režimu videa vyžaduje spuštění jiné aplikace, které se musí opět udělit povolení k přístupu do úložiště, k fotoaparátu a mikrofonu.



Základní aplikace fotoaparátu

Rozdělení pod několik separátních aplikací je trošku krkolomné řešení. Mít vše pod jednou aplikací by bylo uživatelsky mnohem přívětivější. Navíc třeba profesionální aplikace pro nahrávání videa takto zapadne a uživatel ji nevyužije jen proto, že je nejspíše zvyklý nahrávat video v prostředí fotoaparátu.

Mimo to je však prostředí fotoaparátu od Sony velmi propracované a jednoduché přepínání mezi profi a základním režimem znamená, že spokojený bude úplně každý. Režim Basic je designovaný tak, že uživatel vytáhne mobil a hned fotí, rychle si přepne objektiv (zoomuje), má po ruce nejčastější nastavení jako přepnutí na selfie, video atp.



Pokročilý režim má mnoho možností podrobného nastavení

Profesionální režimy fungují velmi podobně jako u bezzrcadlovek od Sony, nachází se tam automatika a PSM („A“ neboli priorita clony je pochopitelně vynechána, protože na telefonech ji nelze ovládat, takže režimy nejsou klasický PSAM). P je programová automatika, S je priorita závěrky a M je plně ruční režim. Ještě jedna možnost MR umožňuje ručně přednastavit parametry a tímto režimem je vždy načíst.

U těchto profesionálních režimů se značně promění uživatelské rozhraní. Hlavní součástí je náhled scény. Pod ním jsou ukazatele expozičních parametrů (čas, clona, korekce expozice a ISO), nad ním volného úložiště, rozlišení, formátu ukládání a zbývající kapacity baterie. Napravo je menu hlavních přepínačů a nastavení. Nemýlíte se, pokud vám to připomíná ovládání (bez)zrcadlovky. V liště zcela nalevo se nachází přepínač režimů, menu, tlačítko změny rozložení prvků na displeji, přepínač objektivů a vstup do galerie.



Menu profesionálního režimu má jinak rozložené položky než běžný režim

Subjektivně musím dodat, že i přestože jsem nikdy soustavně nefotil na Sony, toto prostředí mi extrémně sedlo a připadá mi velmi intuitivní. Téměř vše kopíruje logiku (bez)zrcadlovek, dokonce i menu po přepnutí režimů změní rozložení položek. I když se to může jevit jako drobnost, i takovéto věci dělají finální dojem z produktu a pro mě jako fotografa i takto navržené prostředí znamená, že to je jeden z mála telefonů, kvůli němuž bych dokázal odložit svou zrcadlovku.

Speciální funkce a video

Telefon disponuje několika specifickými režimy. Rozmazání pozadí zařídí nastavení bokehu, které je lehce dostupné z rychlého nastavení v základním režimu a umožní měnit i sílu efektu. Samozřejmostí jsou panoramata, která jsou spojována dobře a bez defektů.



Panorama, rozmazané pozadí a selfie

Selfies jsou další specialitou telefonu, ostrost 8Mpx snímače je velmi dobrá, snímky mají spoustu detailů. Zajímavostí je, že telefon při focení v horších světelných podmínkách využije obrazovku jako blesk a osvítí jí tvář. To sice pomůže kvalitě, ale zároveň se tím rysy ve tváři zploští a působí lehce nepřirozeně, což je tradiční „daň“ za použití blesku. Osobně se mi nelíbí zrcadlové převrácení fotky, protože lidem s nesymetrickým obličejem změní rysy ve tváři.

Video je bezproblémové. Zde je ukázka ve 4K a se stabilizací, která někdy způsobí drobné zpomalení a zrychlení švenkování. Video má spoustu podrobného nastavení při použití profesionální aplikace Cinema Pro, která je i lépe uzpůsobena co se týče rozložení ovládacích prvků na obrazovce.



Aplikace Cinema Pro má mnoho podrobného nastavení pro nahrávání videí

Závěr

Asi největší obtíže budou mít s mobilem ti, kdo fotí do RAWu a fotky vyvolávají v počítači, neboť se budou muset vypořádat s nažloutlým zabarvením. Ideální na to bude vytvoření presetu, pokud se problém ukáže jako stabilně se projevující. A samozřejmě pokud se netýká jen našeho testovaného modelu nebo jiného jedinečného faktoru, jenž se nebude projevovat v jiných situacích.

Jinak jsou fotoaparáty telefonu Sony Xperia 1 III brilantní. Hlavní foťák je jedním z nejlepších v dnešních smartphonech a zvládá všechny situace včetně focení za zhoršených světelných podmínek. Širokoúhlý foťák je nadstandardně dobrý, i když má drobné neduhy a třeba v noci bych doporučoval spíše používat hlavní foťák.

Fotoaparát s teleobjektivem nabídne dvě ohniska, jedno 70mm nativní a druhé 105mm softwarově dopočítávané. Z hlediska kvality je lepší prvně jmenované, ale při focení s tím druhým neuděláte vyloženě chybu. Telefon bohužel nenabízí dedikovaný makro foťák a tuto disciplínu zvládají jiné telefony lépe, co se poměru zvětšení týče.

Celkově se jedná o opravdu výborné fotoaparáty vhodné pro pokročilé uživatele i foto nadšence. Do jisté míry telefon dokáže nahradit i (bez)zrcadlovky, a to jak po stránce výkonu, tak hlavně po stránce velmi propracovaného ovládání profesionálních režimů.