Jak fotí Vivo X90 Pro. Bez debat patří k současné špičce mezi fotomobily

Vivo aspiruje na jeden z nejlepších fotomobilů tohoto roku. Model Vivo X90 Pro má jen minimum optických vad a nabídne velmi sebevědomý optický výstup, v mnoha případech se nebojí jít na dřeň a i na 100% přiblížení má často bezchybnou kresbu. Nemusí jít ani o krásný prosluněný den, mobil si skvěle poradí i za zatažení oblohy a mírného šera.

Hlavní snímač je 1,0“ typ, tedy je hodně velký a plocha senzoru má na kvalitu výstupu stěžejní vliv, vedle toho mu pomáhá optická stabilizace a slušná světelnost F1,8. Má 23mm ohnisko a 50Mpx rozlišení přepočítává na výsledné 12Mpx fotky. Foťák s teleobjektivem má také 50Mpx rozlišení, které se přepočítávají na 12 Mpx, disponuje optickou stabilizací a má dvojnásobné přiblížení (přepočtených 50 mm) oproti hlavnímu foťáku, jeho silnou stránkou je nadstandardní světelnost F1,6. Ultraširokáč má rozlišení 12 Mpx, přepočtených 16 mm a světelnost F2,0.

Vivo X90 Pro katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 9,3 mm, 215 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 260 × 2 800, 453 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 870 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 9200 (8× Cortex-X3, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 83 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Ultraširokáč

Začneme nejširším a nejsnáze kritizovatelným foťákem. Vivo zde sice dostane plusové body za snahu, ale na nejlepší ultraširokáče současnosti tento foťák nemá. Trpí na příliš mnoho optických vad a kvalita kresby zejména při srovnání s dalšími zadními foťáky zaostává. Každopádně se nejedná o vyloženě špatný foťák, je velmi dobře použitelný za dne a s přimhouřeným okem jej lze použít i večer.



Na fotkách z ultraširokáče je při focení architektury patrné zkreslení

Začneme s optickými chybami objektivu, tou nejvýraznější bude zkreslení. To sice není extrémní, ale je patrné i bez přiblížení fotky. Projevuje se zejména v rozích, které vypadají, jako by je někdo tahal směrem ven z fotky. Po přiblížení je patrná i chromatická aberace, zejména na kontrastních hranách. Ta se navíc spojuje s problémem senzoru, který na těchto kontrastních hranách mívá problém s lehkými přepaly, takže hrany někdy nepůsobí přirozeně.

Co se kresby týče, senzor mívá problém s dynamickým rozsahem scény, takže někdy musí vytahovat detaily ze stínů. To se projevuje lokálním šumem, který automatické úpravy ihned potlačí, takže na jeho místě skrze odšumování vznikne místo bez kresby.



Ukázkové snímky z ultraširokáče

Každopádně celkově fotky působí na první pohled dobře a většina nedostatků se projeví až po přiblížení. Musím ještě pochválit objektiv, že velmi dobře koriguje odlesky v nočním i denním protisvětle. Noc sice není silnou stránkou ultraširokáče, ale oproti levnějším mobilům zde je solidně použitelný. Ve dne je bezproblémový.

Hlavní foťák

Klobouk dolů před tím, co tu Vivo předvádí. Když procházím výsledné fotky mám chuť vytáhnout mnohem dražší zdrcadlovku a ujistit se v přímém srovnání, že skutečně fotí lépe než Vivo X90 Pro. Velkou devízou mobilu je precizní kresba, u tohoto mobilu mohu bez obav fotku rozkliknout do 100% přiblížení a stále vidím extrémně detailní obraz. To u jiných mobilů není zaručeno.

Na objektivu je skvělý minimální počet optických problémů. Někdy narazím na nepatrný náznak chromatické aberace. Největším problémem zůstává nekonzistentní chování v protisvětle, v určitých situacích, když jde světlo pod jistým úhlem, se z toho směru objeví závoj se ztrátou kontrastu. Ve dne a za slunečního protisvětla může objektiv klidně vykreslit bezvadný snímek bez odlesků. I v noci je tento problém nahodilý a v některých případech optika odlesky špatně kontroluje. Není to velmi výrazné, ale je to asi jediná skvrna na jinak skvělém výkonu.



Problematické protisvětlo u hlavního foťáku

V noci totiž foťáku stačí aspoň nějaké osvětlení a nejenže zachová dost kresby, ale i barvy a na žádné části fotky se neobjevuje patlanice. O tom si více řekneme u vyvolávání RAWů. I díky chytrému vyvolávání má výsledná fotka minimum přepalů a míst bez kresby, a to i u velmi náročných scén.

Na DXOmarku se Vivo umístilo na 15. místě a hlavní příčinou bylo horší ostření. S tímto problémem jsem se nesetkal, jen jediná z mnoha testovacích fotek byla špatně zaostřená a to klidně mohla být uživatelská chyba. Ani v nočním videu jsem neobjevil výrazné problémy s autofokusem, takže je těžké určit, zdali to byl problém konkrétní jednotky, firmwaru či něco jiného.



Další ukázkové snímky z hlavního foťáku

Obecně mohu hlavnímu foťáku vytknout jen nekonzistentní chování v protisvětle, jinak se jedná o jeden z nejlepších hlavních foťáků mezi současnými smartphony. Má skvělou kresbu a minimum chyb.

Foťák s teleobjektivem

Skvělá kresba, výborná světelnost a žádné výrazné problémy. Tento foťák je extrémně těžké kritizovat a v páru ohledech je i lepší než hlavní foťák. Teoreticky mu mohu vytknout, že Vivo mohlo sáhnout po delším ohnisku, a tedy i větším přiblížení. Přepočtených 50 mm a dvojnásobek oproti hlavnímu foťáku je dnes základ a mnoho fotomobilů zvládá 100 mm i více.



Drtivá většina fotek z foťáku s teleobjektivem je perfektní

Kresba je velmi dobrá, i přestože Vivo použilo jen 1/2,4“ snímač. Zřejmě ho skvěle zachraňuje optická stabilizace a výborná světelnost F1,6 (které by Vivo s delším ohniskem nedosáhlo). I po 100% přiblížení fotky je kresba stále velmi detailní a nejde jí moc co vytknout.

Až pokud se skutečně zaměřím na detaily, mohu senzoru vytknout mírně desaturované barvy v noční fotografii. Kresba po přiblížení působí lehce nepřirozeně, protože je přeostřená. Tyto věci však 98 % uživatelů vůbec nebude řešit, a naopak si budou užívat skvělého foťáku. Snad jen focení se sluncem v záběru někdy přivodí nehezké fialové skvrny, čehož si fotograf povšimne.



Městské ukázkové snímky z foťáku s teleobjektivem

Celkově se foťák s teleobjektivem velmi povedl a předvádí velmi konzistentní výkony za nejrůznějších podmínek. Vivo maximalizovalo vše, co se dá, a z menšího senzoru vytáhlo skutečně maximum kvality.

Video, selfie a panorama

Mobil umí nahrávat video až ve 8K 24p, ale pro ukázky jsem zvolil reálně použitelnější 4K rozlišení při 60p. Jen pozor, přední kamera umí z nepochopitelných důvodů jen Full HD 60p. Kvalita videa je velmi dobrá, v podstatě kopíruje kvalitu foťáků. Na problémy s ostřením jsem nenarazil. Mobilu však dojde dech poměrně brzy při přibližování, takže nedoporučuji moc zoomovat.

Ukázkové video:

Selfie kamerka je velmi dobrá, i za horšího osvětlení si umí poradit slušně. Má drobné problémy v protisvětle, ale její dynamický rozsah je překvapivě dobrý. S 24 přepočtenými milimetry je dost širokoúhlá. Vivo překvapivě nepřepočítává rozlišení, takže z 32Mpx senzoru je i 32Mpx fotka.

Ukázkové video:

Panorama je velmi detailní, nicméně má několik málo defektů. Ty nejsou v celé přímce zlomu mezi dvěma skládanými fotografiemi, ale jen v některých místech. U takto drahého a výkonného mobilu bych očekával lepší práci, nicméně defekty jsou tak jemné, že si jich většina uživatelů nevšimne.

RAW

Často mluvím o velmi dobrém dynamickém rozsahu senzorů, nicméně příčinou minima přepalů a tmavých míst bez kresby je i chytrá práce s expozicí. Jak je vidno na porovnání níže, Vivo na všech foťácích fotky lehce podexponovává. To je optimální strategie pro dosažení nejlepší celkové kvality. Jenže potom dělá mnoho výrobců tu chybu, že se z příliš tmavých míst snaží vydolovat kresbu i za cenu znatelného šumu.



Vlevo vyvolaný JPEG, vpravo RAW. Tyrkysová značí černá místa bez kresby. Také si všimněte mírně tmavšího RAWu

Vivo jednoduše nechá černou barvou být černou (tyrkysově vyznačená místa na fotce výše zůstávají na obou snímcích). Takto fotka navíc působí přirozeněji, protože je běžné okolo sebe vidět černou. Samozřejmě černých míst bez detailů nemůže být na fotkách hodně, což Vivo dodržuje. V důsledku tato jednoduchá technika snižuje zobrazený šum (respektive patlanici po odšumování) a umožní fotce působit přirozeněji.

Na RAWech jsou patrné náznaky problémů u ultraširokáče. Scéna je totiž podexponovaná až příliš, takže mobil musí mírně vytahovat kresbu z celé fotky. To se následně projevuje šumem, jeho automatickým odšumováním a následnou ztrátou detailů klidně i na běžně bezproblémových plochách. U ostatních dvou foťáků je podexponování precizní, což zabraňuje tvorbě přepalů.



Mobil umožňuje v Pro režimu fotit do RAWů, jinak je prostředí aplikace standardní vyjma rozsáhlejší nabídky kreativních režimů a efektů

U ultraširokáče se v RAWu objevuje výrazné zrno šumu i na základní ISO 50 a kresba už v RAWu není ideální. Zato zbylé dva foťáky mají skvělou kresbu, jen foťák s teleobjektivem se musí velmi mírně přiostřovat, ale to si díky absenci šumu může dovolit.

Závěr

Vivo s mobilem X90 Pro odvedlo skutečně dobrou práci. Nejenže do něj dalo skvělý senzor u hlavního foťáku a skvělý objektiv se stabilizací pro snímač s teleobjektivem, ale nadto velmi účelně provádí automatické úpravy. Výsledné fotky vypadají velmi přirozeně a ostře, což nelze říct o některé podobně naceněné konkurenci a už vůbec ne o levnějších mobilech.



Porovnání foťáků v protisvětle od nejširokoúhlejšího po teleobjektiv, ten má jako jediný problémy s přímým slunečním světlem

Obecně má mobil s ohledem na foťáky dva problémy. Tím prvním je slabší ultraširokáč, který nepodává výkony na úrovni zbylých dvou zadních foťáků, byť je velmi dobře použitelný. Druhá výtka směřuje na nekonzistenci hlavního foťáku v protisvětle.

Vivo X90 Pro můžu směle doporučit všem nadšencům do focení, a to i těm, kdož si budou chtít vyvolávat fotky z hlavního foťáku a foťáku s teleobjektivem z RAWů. Najdou tam prostor pro vlastní kreativitu a zároveň fotky z mobilu nejsou špatné, ale ani nejsou záhadně zrekonstruovány umělou inteligencí tak, že ani fotograf nebude schopný takovou práci zreplikovat při úpravách v počítači.

Vivu se tedy povedlo udělat mobil jak pro všedního fotografa, tak i pro skutečného nadšence. Na jedné straně mohu mluvit o dobrých RAWech, ale na straně druhé o mnoha zajímavých kreativních režimech a skvělých fotkách přímo z mobilu.