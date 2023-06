Jak funguje speciální CAT S75. Namířili jsme telefon k nebi a chatovali přes satelit

Dnes si ukážeme jeden velice originální smartphone se zajímavou technologií od značky, od které byste to možná nečekali – CAT. Tu máme většinou zaškatulkovanou jako výrobce odolných smartphonů a i novinka CAT S75 do této skupiny rozhodně patří. Výrobce zde však přišel s technologickou vychytávkou, která v telefonech rozhodně není běžná – satelitní komunikací.



Na první pohled běžný odolný telefon, přesto má Cat S75 funkci, kterou mu mohou leckteré telefony závidět.

Do telefonu byste to přitom nijak netipnuli a ani velikostí a rozměry na poměry odolných smartphonů nijak nevybočuje. Přesto je schopen navázat spojení s geostacionárními satelity ve výšce cca 35 000 kilometrů. To už je ostatně první hlavní rozdíl proti jiným konkurenčním pokusům. Jen pro srovnání, Apple u iPhonů v rámci své satelitní SOS komunikace využívá síť satelitů na nízké orbitě ve výšce cca 1 400 kilometrů.



Uvnitř zařízení se ale ukrývá speciální nano SIM karta nutná k využití satelitní komunikace. Pokud službu chcete využívat, počítejte, že vám zabere jeden slot v telefonu.

Dalším hlavním rozdílem je, že se zde nejedná jen o nouzové zprávy, ale o plnohodnotnou a hlavně obousměrnou satelitní komunikaci, což u telefonu vidíme úplně poprvé. Cat tak z funkce vytvořil celou komerční službu pro komunikaci s přáteli v místech bez pokrytí mobilním signálem či Wi-Fi. Ostatně tomu odpovídá i grafika předinstalované aplikace Bullitt Satellite Messenger, kterou můžete kromě psaní přes satelit použít i k běžnému chatování.

Nepotřebuje mobilní signál ani Wi-Fi

Aplikace je intuitivní a v případě využití satelitu vám povedenou grafikou s instrukcemi pomůže telefon namířit směrem k nejbližšímu satelitu. Jak jsme si ale vyzkoušeli, navázání komunikace je spolehlivé na volném prostranství, takže pokud se ztratíte v divočině bez signálu, navážete pravděpodobně spojení hned. V zastavené ulici ve městě je však navázání spojení poměrně problém, ale zde ani nemá být jeho primární využití.



Satelitní komunikaci lze aktuálně na Cat S75 použít k chatování nebo psaní SOS zpráv. V budoucnu je v plánu, ale trasování polohy na mapě.

Jakmile se ale spojení podaří, ikonka satelitu v telefonu vám zezelená a můžete odesílat zprávy o délce až 140 znaků, a to včetně Emoji. Protistraně pak zpráva přijde buď přímo do stejné aplikace nebo SMSkou. Doručení je přesto rychlé - řádově trvá jednotky, maximálně pár desítek sekund. K případné odpovědi však protistrana musí využít jedině aplikaci Bullitt Satellite Messenger. Zpoždění je překvapivě nízké a jak můžete vidět na videu, jedná jednotky, maximálně nižší desítky sekund.



Pokud pošlete zprávu přes satelit uživateli bez aplikace Bullitt Satellite Messenger, zpráva dorazí jako tradiční SMSka na kterou nemůže přímo odpovědět. K odpovědi je potřeba využít stejnou aplikaci. Poté se komunikace už tváří jako běžný chat.

K použití satelitní komunikace potřebujete celkově tři věci. Zmíněnou předinstalovanou aplikaci, speciální SIM kartu, kterou dostanete už v balení s telefonem a některý z předplacených balíčků, které jsou odškálované podle počtu zpráv za měsíc - startujících už od 5 Euro (120 Kč).



Pokrytí satelitní sítí od Bullitt a ceny tarifů.

Účet v aplikaci je pak spárovaný na vaše běžní telefonní číslo. Kromě chatovací služby aplikace nabízí i nouzové SOS zprávy předvoleným kontaktům s vaší polohou a v roce v roce 2023 přibude funkce trasování, kdy telefon bude pravidelně odesílat svou polohu v pravidelných intervalech.

Přestože je Cat úplně první, kdo podobnou funkci spustil ve smartphonu, ve skutečnosti jde o otevřenou technologii, která vychází z otevřených standardů a toho, co je běžně komerčně dostupné. Je tedy pravděopodobné, že v budoucnu se dočkáme podobných řešení i od dalších firem. Totožné řešení jako má Cat S75 využívá i příslušenství od Motoroly.

Bez satelitu běžný průměr

Pokud vám o satelitní komunikaci nejde, Cat S75 zaujme tradičně i vysokou odolností vůči vodě a prachu díky standardům IP68 a IP69K a samozřejmě splňuje i armádní normy odolnosti vůči pádům, tepelným výkyvům a dalším extrémním vlivům. Navzdory zmíněné satelitní komunikaci není na poměry odolných telefonů ani příliš přerostlý. Navíc překvapí svým 6,58“ displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, chráněným ochranným sklíčkem Gorilla Glass Victus.



Cat S75 nabízí téměř čistý Android 12 a výbavu odpovídající střední třídě.

Dále se telefon chlubí čistým Androidem s dobrou optimalizací a rychlým chodem, a to také díky procesoru MediaTek Dimensity 930 a 6 GB RAM. V terénu se bude také hodit 5 000 mAh baterie, kterou překvapivě navzdory obrněné konstrukci můžete dobíjet i bezdrátově. Chybět nebude ani trojitý fotoaparát s hlavní 50Mpx kamerkou, 8 Mpx ultraširokáčem a 2 Mpx makrem, ale ty jsou zde už spíše do počtu. Při srovnání výbavy s běžnými telefony jde o normální střední třídu, ale ve světě obrněnců jde o jasný nadprůměr.

Celkově je ale Cat S75 originálním telefonem, kterému se navzdory průměrné výbavě podaří zaujmout svou satelitní komunikací, která bude zajímat hlavně ty, kteří se často dostanou mimo běžné pokrytí mobilním signálem. I pro ostatní se však jedná o nadprůměrně vybaveného obrněnce, který se prodává za cenu 15 000 korun.