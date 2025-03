Jak jednoduše zlepšit zvukovou kvalitu hovorů u iPhonů. Potřebujete jen ve správný čas otevřít Ovládací centrum

Když nevíte, kde hledat, zřejmě to nikdy nenajdete. U iPhonů si můžete relativně snadno a rychle vylepšit zvukovou kvalitu hovorů v GSM sítích i zvukovou stránku videovolání přes FaceTime. Funkce do systému přibyly u verzí iOS 15 a iOS 16.4, přesto o nich mnozí dodnes nevědí, a nevyužívají tak maximální potenciál zvukové kvality.



Jak vylepšit kvalitu hovorů u iPhonu? V průběhu hovoru (GSM, FaceTime) musíte přejít do Ovládacího centra. Díky funkci Izolace hlasu vás protistrana uslyší jasněji a zřetelněji

U iPhonů můžete pro běžné telefonní hovory a také pro volání přes FaceTime aktivovat funkci Izolace hlasu. Ta upraví chování mikrofonu tak, aby blokoval okolní zvuky a současně zvýraznil váš hlas. Automatické chování mikrofonu podle okolního prostředí, který přepíná mezi režimy zvuku, je však možné nastavit až od verze iOS 18. O funkci se přitom moc neví, protože ji nenajdete nikde v nastavení systému, ale je přístupná jen v průběhu hovoru. A na stejném místě ji můžete také deaktivovat.

Ovládací centrum v průběhu hovoru

Abyste ji mohli zapnout, je třeba v průběhu hovoru potažením prstu z pravého horního rohu displeje dolů otevřít Ovládací centrum. V horní části displeje musíte vybrat položku Telefon ovládání nebo FaceTime ovládání, a posléze můžete v sekci Zvuk a video zvolit funkci Izolace hlasu.



Režimy Mikrofonu pro Face Time, v případě hovorů v GSM sítích není režim Široké spektrum v současné době k dispozici

Na stejném místě najdete i funkci Široké spektrum, která je však dostupná jen při aktivním hovoru přes FaceTime. Ta naopak proti Izolaci hlasu zesiluje zvuky na pozadí, aniž by to jakkoliv ovlivnilo váš hlas. Funkce je důležitá zejména pro hovory, kdy na jeden telefon mluví na jedné straně skupina osob. Za této situace protistrana slyší každou osobu, která přes FaceTime komunikuje, nejen osobu na popředí. Očekává se, že by Široké spektrum mohlo být v budoucnu k dispozici i pro běžná volání v GSM sítích, protože i Izolace hlasu byla původně vyhrazená jen pro FaceTime.