Jak výhodně a bezpečně koupit telefon z druhé ruky. Pozor na záruku a podezřelé inzeráty

Zboží můžete nakoupit od firmy, nebo fyzické osoby . To může znamenat velké rozdíly z hlediska reklamace. Mezi firmy patří kamenné bazary, zastavárny či velcí prodejci, kteří se živí prodejem použitých telefonů. Často to být doplněk k tradičnímu prodeji nových telefonů.

Na dalším listu poradíme, co zkontrolovat na telefonu před nákupem.

Užitečnou informací je také účtenka (doklad) k nákupu. Jednak uvidíte, kde bylo zboží zakoupeno, ale také to, jestli se na něj ještě vztahuje záruka. Pokud chcete mít naprostý klid na duši, můžete s prodávajícím podepsat také kupní smlouvu.

V takovém případě si vždy zkuste prodávajícího prověřit, pokud má na daném portálu nějakou obchodní historii. Nejvíce vypovídající jsou v tomto případě zákaznické recenze. Pořádně si v takovém případě pročtěte i text inzerátu, zda je součástí telefonu i příslušenství (nabíječka apod.) a také v jakém stavu by telefon dle prodávajícího měl být. Pokud bude mít inzerát podezřele nízkou cenu, buďte opatrní. Neříkáme, že se občas nedá nakoupit výhodně, ale nízká cena většinou má nějaké opodstatnění.

Takový nákup je náročnější, jelikož kupující musí věnovat čas hledání inzerátů na různých platformách. Odměnou však zpravidla bývá nižší pořizovací cena . Pokud se nejedná o překupníka, ale člověka, který se telefonu zbavuje například z důvodu přechodu na vyšší model, tak mu většinou nejde o zisk, ale o to se telefonu rychle zbavit.

Na druhou stranu u těchto firem můžete počítat s větším výběrem zařízení a většinou také se zárukou. Už jen to je výhodou, jelikož firma si předem zkontroluje stav zařízení, aby si mohla dovolit záruku nabízet. Jak si ale později vysvětlíme, slibovaná záruka v tomto případě nemusí být žádnou garancí.

Zkontrolujte stav telefonu

To, že prodávající u zařízení deklaruje určitý stav, neznamená, že to tak musí být skutečně i doopravdy. Proto je dobré ideálně ještě před koupí při fyzické kontrole zjistit, zda je vše v pořádku.

Začněte vizuální kontrolou, zda telefon vypadá v pořádku. Jestli není poškrábaný, nebo jinak poškozený více, než prodávající deklaroval.



Při nákupu z druhé ruky je dobré si ověřit, zda telefon nefiguruje v seznamech kradených zařízení. K tomu poslouží kód IMEI, který vyvoláte vytočením *#06#.

Doporučíme zkontrolovat i balení, zda prodejce skutečně přidal vše, co slíbil v inzerátu, případně uvedl v kupní smlouvě. Pro jistotu zkontrolujte, zda se skutečně jedná o stejný kus, který vám výrobce nabízel, což poznáte podle IMEI. U většiny moderních smartphonů jej najdete v nastavení, případně můžete v číselníku telefonu zadat kód *#06#.

Pokud telefon vypadá v pořádku a IMEI souhlasí, můžete se pustit do testu funkčnosti. Do telefonu vložte SIM a vyzkoušejte jestli se přihlásí do sítě, zda fungují mobilní data a doporučujeme vyzkoušet i mobilní hovor, čímž otestujete, zda je v pořádku sluchátko a mikrofon telefonu. Zkuste přepnout také na hlasitý odposlech, čímž zkontrolujete stav hlavního reproduktoru.

Na telefonu zapněte světlý režim a zkontrolujte, zda nejsou na displeji nikde vadné pixely. K tomu se může hodit například i benchmark Antutu, který umí takto displej celý rozsvítit různými barvami, abyste jej mohli zkontrolovat vizuálně, ale vyzkoušet například i dotykovou vrstvu.

Jak rychle otestovat funkčnost telefonu? Pokračujte na další list