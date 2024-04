Jak kreativně využít telefon? Udělejte z něj dálkový ovladač, server nebo herní konzoli

Na Redditu se objevilo zajímavé vlákno, v němž uživatelé smartphonů uvádí různé možnosti neobvyklého využití smartphonů. Každý názor je sice hodně subjektivní, přesto jsou však z reakcí patrné hlavní směry, kterými se toto „neobvyklé“ používání smartphonů ubírá. A kdoví, možná vás následující řádky inspirují k tomu, abyste svůj smartphone začali používat i pro trochu jiné účely.



Bezdrátové nebo přes kabel. Režim DeX telefon promění na „Android počítač“

Desktopové režimy, kdy telefon slouží jako „mobilní počítač“, by se rozhodně zasloužily větší popularitu. Řada uživatelů uvedla, že používá desktopový režim DeX od Samsungu, který však v jeho portfoliu služeb vypadá poněkud pozapomenutý. DeX neměl posledních několik let žádný výraznější update, a tak je jeho budoucnost značně nejistá. Často se zmiňuje i dotykové pero, a to pro psaní poznámek. V obou případech však závisí na tom, zda je DeX nebo stylus podporovaný samotným telefonem.



Neobvyklé využívání smartphonů zahrnuje i dotykové pero. Mnohem častěji jej najdeme u tabletů, např. u značek Apple, Samsung a Xiaomi

Další uživatelé uvádějí poněkud techničtější využití telefonu. Jeden z nich pomocí souborů uložených v paměti aktualizoval firmware v kopírkách Xerox, další se zase pochlubil automatizovaným systémem pro kopírování fotografií z NAS do telefonu. Fotograf koncertů má nastavenou synchronizaci na každý večer, a z těch nejlepších fotek pak v mobilu vybírá ty, které vystaví na sociální sítě. A když už jsme u koncertů, telefon prozradí i aktuální hlasitost, popř. poslouží jako kytarová ladička nebo jako monitor výšky hlasu.

Spousta užitečných funkcí

Pro jiné je zase telefon jen centrem pro stahování obsahu různého druhu, nebo na něm přímo zprovozní server (webové stránky, Minecraft, apod.). Další zase uvádí telefon, který nahradí klíče od auta, garážových vrat i peněženku. S patřičnou mobilní aplikací lze skenovat Wi-Fi sítě v dosahu a podle toho si u domácí Wi-Fi nastavit správný kanál, aby nedošlo k rušení sítě.



S patřičným Bluetooth modulem můžete ze smartphonu vytvořit základní autodiagnostiku. Minimálně si z vozu vyčtete kódy chybových hlášení

Další aplikace zase pomáhá těm s cukrovkou, dokáže na dálku ovládat inzulínovou pumpu, což je zařízení, které pomocí drobné kanyly zavedené do podkoží umožňuje podávání inzulinu bez nutnosti opakovaných vpichů. Aplikace a bezdrátový adaptér zase umožní základní diagnostiku auta. Pro opravy se zase hodí levné endoskopické kamery, které se připojí přímo k telefonu, na němž vidíte obraz v reálném čase. Kvalita je sice často „nic moc“, ale kamerka se zase dostane téměř všude.



Telefon může sloužit i pro obraz z inspekční kamerky, která je k němu připojená

Pěstitelé květin zase využívají mobilní aplikace k tomu, aby znali intenzitu světla, které dopadá na pokojové i venkovní rostliny, a podle toho případně upravili umělé osvětlení. S patřičnou aplikací. Poměrně velká část reakcí se týkala emulování her, a to ze soudobých i starých konzolí, nebo desktopových her. Hodně často byla zmiňována v souvislosti se skládacími hybridy, k nimž se připojí bezdrátová klávesnice a myš. Čtečka otisků prstů telefonu může sloužit i pro odemykání počítače.



Telefon nebo tablet s klávesnicí a myší – to je u řady uživatelů základ pro hraní počítačových her. Stejnou měrou se ale prosazují i emulátory konzolových her, často jsou zmiňované u skládacích hybridů

A co se staršími telefony, které už v terénu dosloužily? Může se z nich stát budík, který s vypnutím všech sítí vydrží u postele i měsíc na jedno nabití. Z jiného telefonu zase zase může stát monitorovací centrum, které v reálném čase zobrazuje výstup až ze čtyř domácích kamer. Nejen starý telefon může být používán jako dálkový ovladač (a další elektroniky), a to přes Wi-Fi nebo infraport. V případě problémů se z něj může stát Wi-Fi karta. Stačí, aby se připojil na Wi-Fi, a přes USB kabel se internet dostane do počítače, který má třeba právě teď problém se síťovou kartou.

Používáte k něčemu neobvyklému, nebo alespoň k něčemu ne zcela běžnému, svůj smartphone? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: Reddit