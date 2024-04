Jak mi hodinky ukazují, že budu nemocný, i když o tom sám ještě vůbec nevím

S hodinkami Garmin mám zkušenost, že poznají blížící se nemoc dřív, než mi o tom srozumitelně řekne moje vlastní tělo. Nejsem sám, podobné chování popisují i jiní uživatelé hodinek této značky.

Podívejte se, jak to vypadá. Před šesti dny jsem si všiml, že noční hodnoty HRV, kdy Garmin ukazuje sedmidenní průměr, jdou dolů. Zatím jsem se cítil úplně skvěle a nic nenapovídalo o tom, že by měl být nějaký problém... V pátek, kdy se už křivka druhý den dostala do červených hodnot, mi bylo trochu divně, ale stále to nestálo za řeč.

Sobota byla celkem v pohodě. Garmin i náramek Elonga (o něm také ještě budu psát) mi ukázaly celkem slušnou připravenost k tréninku, tak jsem vyrazil na kolo. Asi jsem si tím ale moc nepomohl a v noci na úterý už bylo jasné, že tohle jen tak samo nezmizí.



Vývoj HRV (Garmin používá českou zkratkou VST) po dalších čtyřech dnech. Na displeji vlevo jsou jen sedmidenní průměry, vpravo je navíc protíná graf s nočními hodnotami

HRV, klidová srdeční frekvence a stres

O variabilitě srdeční frekvence (HRV), jejíž dlouhodobé sledování a vývoj dokáže prozradit stav organismu člověka, si můžete přečíst tento rozsáhlý článek.

Způsob, jakým Garmin HRV měří, není ideální, když chcete z hodnot usuzovat, jak jste aktuálně připraveni na trénink nebo jinou fyzickou zátěž. Souvislé noční měření ovlivňují mimo jiné spánkové fáze. Ale po zprůměrování je to dobrý ukazatel toho, že se s tělem něco děje.

Další údaj, který má smysl sledovat, je klidová srdeční frekvence. Znám své průměrné hodnoty, a když najednou vyskočí třeba jen jen o jednotky výš, opět to značí, že něco není v pořádku; i když to ještě sám nepoznám.

Dokonalým ukazatelem, že teď je už problém, je v Garminech potom stres, zejména ten noční. Když je všechno v pořádku, mívám tady úplně modrý graf s nočním stresem pod hodnotou 25. A takhle vypadala dnešní noc. K tomu už samozřejmě hodinky nepotřebuji, nestandardní stav spolehlivě poznám sám.



Ne, takhle v noci nevypadají normální úrovně stresu

Hodinky Apple Watch, které jsem dlouhou používal, mi tohle vůbec neřekly. HRV měří spíš nahodile a skrytě. Hodnoty také neprůměrují, takže z grafů v aplikaci Zdraví nelze vysledovat vývoj. U Garminu už vím, že se na tohle mohu spolehnout.

Elonga prozradila totéž

Podobné výsledky jako z Garminu jsem dostával po ranním měření náramkem Elonga. Stres byl spíš průměrný, vzrostl až v posledních dnech, neměl jsem ale moc dobrou úroveň regenerace. Hlavně parametr readiness, který ukazuje připravenost organismu na fyzický výkon, byl už dlouho hodně nízko.

Elonga mi už od minulého týdne červeným varováním doporučovala klid. Občas Readiness skončila ve fialovém pásmu, kdy není trénink vyloučen, ale náramek v takovém případě upozorňuje, že víc prozradí zítřejší měření.



Dnešní ranní Elonga

Poprvé za celou dobu měření mi také Elonga ukázala vyšší funkční věk, než kolik mi skutečně je.



Graf s měsíčním vývojem regenerace a readiness. U spodního je vidět, že Elonga v posledním týdnu také poznala, že něco není v pořádku

Necítíte to

Cituji z výše odkazovaného článku: Dlouhodobý vývoj hodnot HRV má smysl sledovat. I přes problémy, které souvisejí s měřením a vyhodnocováním HRV uživatelskou elektronikou, je to údaj, který dokáže odhalit informace o dění v lidském těle, které by jinak zůstaly skryté. Člověk totiž nemá schopnost cítit nebo subjektivně vyhodnotit stav svého autonomního nervového systému.

HRV a alkohol Podobnou křivku vývoje HRV umí vytvořit i alkoholový večírek. Když jdete spát se zbytky alkoholu v krvi, na nočním HRV se to okamžitě projeví. Podobný vliv mohou mít i různé další stresové situace. Variabilitu srdeční frekvence je proto nutné vyhodnocovat v kontextu – s ohledem na to, co jste dělali. Absolutní hodnoty HRV se také nedají porovnávat, každý člověk má své normální pásmo jinde.

Správně interpretovaná variabilita srdečního tepu pomůže při monitorování zdraví a stresu. Sportovcům poradí, jak mohou efektivně zvyšovat svoji kondici a předcházet přetrénování. Doporučí odpočívat, když je to potřeba; a trénovat, když je tělo připraveno na výkon. A HRV také umí včas upozornit, když se blíží nějaké zdravotní problémy.