Jak mít očkovací QR kód nestále u sebe? Student si jej nechal vytetovat na ruku

Covid pasy jsou, zejména v zahraničí, vstupenkou k návštěvě restaurací, kin, muzeí a sportovních akcí. Buď máte očkovací QR kód v mobilu, nebo vytištěný na papíře, a pokud splňujete kritéria (očkování, negativní test do 48 hodin nebo jste prodělali infekci), můžete být obsloužen, resp. vpuštěn dovnitř. Jenže, co když nechcete QR kód tahat neustále s sebou? Italský student, jehož video se rázem stalo virálem, situaci vyřešil po svém. QR kód si nechal vytetovat na paži!

22 letý italský student Andrea Colonetta na svém TikToku zabodoval „vytetovaným“ QR kódem potvrzujícím ukončené očkování (tzv. „Green Pass Tatoo“). Jenže celá situace s tetováním je trochu jiná, než se na první pohled zdá. Podle přiložených videí to vypadá spíše na to, že si Colonetta nechal na ruku vytetovat QR kód svého vlastního úložiště (vytvořený ve službě qrco.de), v němž má aktuálně uložený očkovací certifikát. Ten si akorát přes mobil načte z webu a následně jej ukazuje tam, kde je třeba.

Celé to tedy vypadá velmi efektně, ale kompletní, na tetování dost složitý, vzor očkovacího QR kódu na ruce Colonetta přímo nemá. Student totiž musel počítat s tím, jeho očkovací QR kód se může v budoucnu změnit, což by zrovna u tetování nebylo dvakrát příjemné...

Mít vytetovaný QR kód, který odkazuje na jiný QR kód? To je tak trochu jako nosit dříví do lesa. To už si můžete rovnou QR kód stáhnout přímo do mobilu, a místo tetování investovat prostředky do něčeho smysluplnějšího. Jak si můžete očkovací certifikát jednoduše uložit do telefonu, napoví tento článek.

