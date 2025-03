Jak mobily hledají signál. iPhony a telefony s Androidem používají překvapivě odlišné přístupy

Každý, kdo se někdy ocitl v místě bez mobilního signálu, to zná. Najednou zmizí signál a po návratu do oblasti s pokrytím musíte na iPhonu zapnout a vypnout letový režim, zatímco majitelé Androidů už dávno prohlížejí sociální sítě. Není to náhoda – jde o zásadně odlišný přístup k vyhledávání mobilního signálu, jak odhalil nedávný test youtubera GeekerWan.

Moderní chytré telefony nejsou jen stylovým doplňkem, ale také technickými zařízeními, která neustále komunikují s okolním světem. Jak se ale liší způsob, jakým iPhony a Androidy hledají mobilní síť? Zatímco Apple upřednostňuje úsporu energie, Android se snaží zajistit nepřetržité připojení. Tato rozdílná strategie ovlivňuje uživatelskou zkušenost více, než by se mohlo na první pohled zdát.

Když iPhone ztratí signál, provede jen několik pokusů o připojení. Pokud neuspěje, přejde do úsporného režimu a prakticky přestane hledat síť. „Kdo tohle naprogramoval?“ komentuje youtuber během ukázky, jak iPhone i po návratu do oblasti s pokrytím zůstává offline, dokud uživatel manuálně nezapne a nevypne letový režim. Apple zjevně klade důraz na výdrž baterie, i když to znamená menší uživatelský komfort.

Telefony s Androidem na to jdou jinak

Telefony s Androidem k obnově signálu přistupují jinak. Neustále aktivně vyhledávají signál. To znamená, že se připojí automaticky, jakmile se ocitnou v dosahu signálu, bez nutnosti manuálního zásahu. Tento přístup má však svou cenu – v oblastech bez pokrytí může baterie „mizet rychleji než vaše motivace v pondělí ráno,“ jak trefně poznamenává GeekerWan.

Další zajímavostí je, že telefony s operačním systémem Android mají tendenci zobrazovat plný signál i v momentech, kdy spojení už reálně nefunguje. Uživatel pak vidí plné čárky signálu, ale internet není dostupný. Tento problém může vést k matoucím situacím, kdy se zdá, že síť funguje, ale ve skutečnosti je spojení ztracené.

Jak si v tomto vede iPhone 16e?

Nový iPhone 16e přináší do této problematiky zajímavý prvek v podobě vlastního komunikačního čipu Apple C1. Jde o první vlastní komunikační čip od Applu, který nahrazuje dosavadní řešení od Qualcommu. Základní část čipu je vyráběna 4nm technologií TSMC, což slibuje oproti předchozím řešením lepší energetickou účinnost. Laboratorní testy potvrzují, že spotřeba energie při přenosu dat v 5G i 4G sítích je skutečně nižší.

Co se týče síly signálu, komunikační čip C1 nepřináší žádnou revoluci. V testech v rychlovlaku, kde se telefony musí často připojovat k novým základnovým stanicím, měl iPhone 16e dokonce nejvíc výpadků v 5G síti ze všech testovaných zařízení. Překvapivě však nabídl vyšší rychlosti stahování než iPhony s čipy od Qualcommu.

Při testu sledování online videa měl nový model více přerušení než konkurenční zařízení s Androidem a procesorem MediaTek. To ukazuje, že ačkoli Apple udělal pokrok, stále je co zlepšovat. Ve 4G síti byl počet výpadků srovnatelný s iPhonem 16, ale celková doba bez připojení byla kratší. iPhony při ztrátě signálu ne vždy spadnou do 4G, ale mohou se úplně odpojit, zatímco na Androidu dochází k plynulejšímu přepínání.

Každý to dělá po svém

GeekerWan také ve videu ukazuje, že iPhone 16e zpomaluje přenos dat při stejných podmínkách rušení signálu dříve než iPhone 16. To je poměrně důležité zjištění naznačující konzervativnější strategii řízení signálu, která chrání baterii, ale snižuje výkon.

Zajímavostí je, že iPhone 16e disponuje baterií s kapacitou 3961 mAh, která je větší než u standardního iPhonu 16 i 16 Pro. V kombinaci s energeticky efektivnějším C1 čipem to přináší o hodinu delší výdrž než u modelů řady 16 a dokonce o 2,5 hodiny více než u iPhone 15 Pro. Osmihodinová výdrž se tak blíží větším modelům Plus a Pro Max.

Výsledky ukazují, že se Apple soustředí na delší výdrž baterie, i když to znamená, že uživatel musí občas ručně obnovit připojení. Android naopak poskytuje plynulejší připojení, ale často za cenu vyšší spotřeby energie. Ideální řešení by kombinovalo obě strategie – efektivní správu energie i bezproblémové automatické připojení.