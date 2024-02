Jak moc se dá věřit výrobcům? Když se přijde na chybu ve specifikacích, sypou si popel na hlavu

Přešlap značky OnePlus na jednu stranu vypadá nevinně, navíc se za něj firma omluvila. Jenže to, že na chybu ve specifikacích přišla až po období přeobjednávek (a to až po reakcích nespokojených uživatelů), už nevypadá tolik seriózně. A co se vlastně stalo? Ve specifikacích OnePlus12R bylo u kapacity 256 GB uváděno úložiště typu UFS 4.0. Až v těchto dnech firma potvrdila, že se jedná o pomalejší paměť typu UFS 3.1. Jak moc vlastně můžeme věřit specifikacím telefonů?



Google má ještě ve svém vyhledávači uloženou původní hodnotu UFS 4.0 u 256GB varianty, aktuálně jsou však specifikace telefonu už upravené. U všech kapacit svítí UFS 3.1

Značka OnePlus se na svém fóru omluvila za chybu ve specifikacích, a pořádně to schytala. Zejména proto, že uvedla zákazníky v omyl. Paměti UFS 4.0 jsou dnes používané v těch nejvýkonnějších telefonech, a tato část specifikací tak mohla uživatele přesvědčit ke koupi telefony nebo ke koupi vyšší paměťové varianty. Navíc, byl telefon certifikován skupinou TÜV SÜD na to, že bude plynulý až 48 měsíců. Certifikace proběhla s paměťmi UFS 3.1, a je až s podivem, že si této chyby od premiéry telefonu až do ukončení předobjednávek nikdo nevšiml.

Na jednu stranu dělají nespokojení uživatelé OnePlus 12R „z komára velblouda“, na stranu druhou však dali ostatním řadu věcí k zamyšlení. Nebýt testerů, na to, že OnePlus použil jinou paměť, by se určitě nepřišlo. A to může druhotně ovlivnit i všechny výrobce na trhu. Můžeme důvěřovat všemu, co uvádí ve svých specifikacích premiéře novinek? Pokud bychom telefon nerozebrali do šroubku a nezjistili si název všech použitých komponent, musíme věřit výrobcům to, co tvrdí. Většina z nich však při premiérách používá i jakousi „berličku“.



Toto je „zřeknutí se odpovědnosti“ od Samsungu při představení řady Galaxy S24. Podobné obrazovky probliknou snad u všech streamů velkých mobilních výrobců. Důležité na nich je to, že „uváděné specifikace se mohou kdykoliv bez upozornění změnit“

Např. Samsung ve streamu pro řadu Galaxy S24 uvádí, že „uváděné specifikace se mohou kdykoliv bez upozornění změnit.“ A podobné slogany používají i další výrobci, např. Apple, byť na samotných archivovaných streamech z keynote nejsou tato vyjádření zachycena.

Specifikace se mohou kdykoliv změnit

Z vlastních zkušeností víme, že se parametry telefonů u některých značek ladí doslova na poslední chvíli. A to i v řádech minut před a po oficiálním oznámení. Většinou se však jedná jen o detaily či o regionální název některé funkce. Typ paměti je však něco, co výrobce věděl už při vývoji, a to dlouhou dobu dopředu. OnePlus ve své omluvě přitom žádné jednoznačné řešení nenabízí. Uvádí, že uživatelé telefonu mají kontaktovat uživatelskou podporu, a že kompletní řešení napříč všemi prodejními kanály bude mít firma 15. února.



Omluva OnePlus za chybu ve specifikacích modelu 12R

A existují dvě reálné možnosti, jak celou situaci vyřešit. Tou první je sleva telefonu, OnePlus by tedy část pořizovací ceny vracel všem uživatelům telefonu. Jenže je otázka, jak velkou částku by OnePlus musel každému uživateli vyplatit, aby byl spokojený. Druhou možností je vrácení telefonu a získání pořizovací částky v plné výše. A to by OnePlus přišlo velmi draho. Výměna za model s UFS 4.0 přitom není možná, protože tato varianta smartphonu neexistuje.

Ano, situace je možná až zbytečně vyhrocená. Na druhou stranu, když byste si v teoretické rovině kupovali telefon s inzerovaným 100W nabíjením, a po koupi by výrobce uvedl: „omlouváme, ale nabíjení je možné jen polovičním výkonem“, asi byste také nebyli úplně spokojeni. Nabíjel by se, ale ne takovou rychlostí, jak jste původně očekávali. A úplně ta stejná situace se děje s rychlostí interního úložiště...

