Jak moc praží slunce. Aplikace od OSN ukáže úroveň UV záření ve městech po celém světě, i v Česku

Tento týden začalo léto, teploty tomu odpovídají a Organizace spojených národů (OSN) si řekla, že je třeba informovat lidi o škodlivosti slunce. K příležitosti prvního letního dne vydala novou bezplatnou mobilní aplikaci, díky které kdekoliv na světě zjistíte, jaká je momentální úroveň UV záření.

Na aplikaci nazvané SunSmart Global UV spolupracovalo rovnou několik agentur OSN, jmenovitě Světové zdravotnická organizace (WHO) a Světová meteorologická organizace (WMO). K dispozici je zdarma na iOS i na Android.

Účelem celého projektu je především upozornit na riziko rakoviny kůže. Tou bylo podle WHO jen v roce 2020 celosvětově diagnostikováno kolem 1,5 milionu lidí a 120 tisíc osob jí podlehlo. Světová zdravotnická organizace také upozorňuje, že slunce může poškodit zrak a škodlivost pobytu na slunci je kumulativní, tudíž i když tolik svitu není, stačí být venku bez ochrany dlouho a člověku se opět riziko melanomu zvyšuje.

Aplikace informuje především o aktuální úrovni UV záření. Uživatel nejprve musí zadat město, kde se nachází, funguje to celosvětově. SunSmart Global UV byla kromě velkých českých měst jako je Praha nebo Plzeň schopna najít i malé vesnice typu Suchá Loz, takže svou polohu najde skutečně každý.

Poté už aplikace zobrazí upozornění na UV záření v dané lokalitě. To se pohybuje na škále od 1 (nízká úroveň) do 11 a vyšší (extrémní úroveň). V horní části obrazovky se také ukáže varování, od kolika do kolika v konkrétní den je třeba nosit venku ochranu proti slunci. Například v době psaní článku SunSmart Global UV radila, aby se obyvatelé Prahy chránili od 9 ráno do 16:40 odpoledne.

Na obrazovce je posléze zobrazené doporučení, jakým způsobem se chránit – opalovací krém, klobouk, sluneční brýle apod. a nechybí předpověď počasí na následujících pět dní, samozřejmě s předpokládanou úrovní UV záření. Před rizikem slunce si lze nastavit i push upozornění.

V souhrnu SunSmart Global UV nenabízí nic výjimečného, úroveň UV záření dokážou zobrazit prakticky všechny existující meteorologické aplikace, i základní systémové meteo aplikace na mobilních operačních systémech.

Je ale fakt, že tyto údaje bývají utopené v záplavě dalších dat, zde naopak sluneční údaje přímo křičí. Ocení to tak především lidé, kteří mají citlivou kůži, úroveň UV záření musejí hodně řešit a ostatní informace je nezajímají. Zároveň je to jediná aplikace, kterou zaštiťuje přímo Světová meteorologická organizace.

SunSmart Global UV je aktuálně dostupná v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, španělštině, čínštině a nizozemštině.

Zdroj: Tisková zpráva OSN