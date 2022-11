Jak mohl vypadat první Android. Zelenočerný vysouvák měl dostat netradiční tlačítka a otočné kolečko

Rich Miner, spoluzakladatel Androidu, se na Twitteru pochlubil, jak mohl vypadat vůbec první telefon s Androidem. Render pochází z dob před uveřejněním prvního iPhonu i prvotiny s Androidem, modelu HTC Dream alias T-Mobile G1. Americký gigant připravoval dva telefony, prototyp Sooner vypadal jako BlackBerry, tj. s klávesnici pod displejem, Dream měl klávesnici zase výsuvnou. A ještě pár měsíců před premiérou měl, podle plánů Googlu, dostat i specifickou barevnou kombinaci a netradiční ovládací prvek.

Na renderech níže můžete vidět telefon v černo-neonové barevné kombinaci, která by u komerčně dostupného telefonu určitě vzbuzovala větší vlnu zájmu, než střídmý design T-Mobile G1. Prvotina měla mít stále výsuvnou klávesnici, přičemž v samostatné části telefonu byly připraveny základní ovladače. Můžeme si všimnout čtyř tlačítek s gigantickými popisky jejich funkce a také otočného kolečka jog-wheel, které bylo u finálního produktu nahrazeno trackballem. Smartphone měl dokonce samostatná tlačítka pro vstup do e-mailu a pro napsaní znak u „@“, a to těsně pod displejem.



Takto měl původně vypadat první telefon s operačním systémem Android. Google jej vyvíjel ještě před oznámením iPhonu jako konkurenta pro telefony s Windows Mobile, a to souběžně s druhým prototypem. Po oznámení iPhonu se Google soustředil už pouze na telefon s výsuvnou klávesnicí

Render sice neukazuje zadní stranu telefonu, ale na té přední si můžeme alespoň povšimnout netradičního zeleného loga Googlu. Naši dobovou recenzi T-Mobile G1 si můžete přečíst zde.

Zdroj: Rich Miner