Jak na Androidu obnovit smazané fotografie? Čím rychleji se do toho pustíte, tím větší šance na záchranu

Určitě to sami znáte. Čas od času se při prohlížení fotek překliknete a fotografie je nenávratně pryč. Pokud pravidelně nezálohujete, vypadá to, že se můžete s fotkou navždy rozloučit... nebo ne? I smazané fotografie můžete často obnovit, v případě paměťových karet musíte jednat velmi rychle, pokud používáte běžně dostupné fotoaplikace, můžete mít obnovení fotek doslova „po ruce“. Pokud tedy nedopatřením smažete důležitou fotografii, nezoufejte, a začněte jednat!

Nezapomínejte na koš

Prvním krokem by mělo být obnovení fotek z koše. Spousta základních prohlížečů fotografií, ať už od Googlu nebo od jednotlivých výrobců, disponuje automaticky zapnutým košem, do něhož se sdružují smazané fotografie. Jako ukázkový příklad si můžeme ukázat aplikace Galerie od Samsungu či Fotky Google, kterou najdete v každém Androidu.



Aplikace, které používají výrobci k otevírání fotek, mají často svůj „koš“. Podívejte se nejprve do něj, zdali neobsahuje fotografie, které hledáte. Pozor však na omezenou platnost koše na 30 dní od smazání...

V prvním případě stačí z pravého spodního menu vyvolat nabídku Koš, kde se doklikáte ke všem smazaným fotografiím. Jedním kliknutím můžete vybranou fotku obnovit, čímž se vrátí do alba přesně tam, kde byla před svým smazáním. V aplikaci Fotky Google je třeba přejít na pravou kartu Knihovna, ve které se skrývá položka Koš. Opět stačí jedno kliknutí a fotografie se vrátí mezi běžně dostupné fotografie.

V obou případech však máte na obnovení jen 30 dní od smazání, jakmile doběhne počítadlo dní na nulu, budou fotografie automaticky smazány. V Google Fotkách můžete počítat s dvojnásobným časovým intervalem, ovšem pouze za předpokladu, že mažete fotkou, kterou máte zálohovanou.

Zálohujete? Máte téměř hotovo!

Vzali jste si k srdci náš článek o zálohování? Pak se není čeho bát. Pokud jste tedy nesmazali fotografii, která se nestihla zálohovat, nebo jsme měli zálohování nedopatřením na čas vypnuté, nebudete mít s obnovením fotografie žádný problém. Ať už využíváte OneDrive, Google Disk nebo Dropbox, stačí lokalizovat smazané fotografie ve webové záloze, a vybranou fotku si opět stáhnout do telefonu. Pokud jste fotku nedopatřením smazali přímo v těchto aplikacích, bude často umístěna v koši, což je případ, který zmiňujeme výše.



Konkrétně v Dropboxu se smazané fotografie jen zneviditelní. Stačí si nechat zobrazit skryté soubory a fotografie obnovit. U ostatních cloudových služeb, buď využijete koš (pokud jste smazali fotky při prohlížení v jejich mobilních aplikacích), nebo si na cloudu najdete fotku a tu si stáhnete do mobilu

Dropbox na to jde trochu jinak, smazané soubory schová. Stačí se doklikat do složky, ve které lze nechat zobrazit i skryté soubory. A ty lze poté snadno obnovit. Pokud tedy zálohujete, je velmi vysoká pravděpodobnost, že jste o fotku nepřišli, musíte ji jen lokalizovat na cloudu a, dle potřeby, ji znovu stáhnout do smartphonu.

Fotky obnovíte i z paměťovky

Smazaná data lze obnovit i z paměťové karty, ale samozřejmě musíte mít telefon se slotem pro microSD, a dále musíte fotografie ukládat právě na paměťovku. Pokud si smažete fotografii, je teoretická možnost její záchrany jen za předpokladu, že se její data v paměti nepřepíší dalšími soubory. Prvním krokem by tedy mělo být co nejrychlejší vyjmutí karty z telefonu, kterou následně vložíte do čtečky karet v počítači.



Obnovení smazaných fotek z microSD karty zajistí bezplatná verze softwaru EaseUS Data Recovery Wizard

Následně stačí nainstalovat bezplatnou verzi softwaru EaseUS Data Recovery Wizard, se kterou obnovíte až 2 GB dat. A to vám na několik fotografií bude bohatě stačit. V aplikaci stačí vybrat správný disk (poznáte jej podle přiřazeného písmena v nabídce Tento Počítač), a následně kliknete na prohledání souborů. Vyhledaná smazaná data se dělí podle typu souborů, takže vás bude zajímat složka JPG. Pokud se u smazané fotky načte i náhled, máte vyhráno. Stačí jen vybrat místo, kam se má do počítače překopírovat. Pokud nedojde k načtení náhledu, zřejmě jste o soubor nadobro přišli, protože byl, minimálně částečně, přepsán dalšími daty.

Protože se Androidy k počítači připojují v režimu MTP, a nikoliv v módu Mass Storage, není možné touto aplikací přímo prohledávat soubory v telefonu.