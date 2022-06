Jak na Androidu skrýt soukromé fotografie a videa. Stačí tato základní aplikace a úvodní nastavení

Citlivé fotografie a videa by měly být na smartphonu jen pro vaši soukromou potřebu, a když už se k telefonu dostane někdo nepovolaný, neměl by tento obsah vidět. Základní ochranou telefonu je zámek displeji či biometrické zabezpečení telefonu, pokud však chcete mít jistotu, je vhodné si skrýt soukromý obsah. Vystačíte si s aplikací, které je předinstalovaná na všech Androidech, a budete potřebovat projít jen několik kroků úvodního nastavení.

Základem je aplikace Google Fotky, která na všech telefonech s Androidem dokáže uzamknout fotografie, které ve službě vyberete. Tyto snímky zmizí, jak z aplikace Google Fotky, tak ze všech dalších aplikací, které v systému přistupují k fotografiím, videím či k uloženým souborům. Funkce se nazývá Uzamčená složka, a najdete ji po otevření aplikace Google Fotky v záložce Knihovna pod tlačítkem Nástroje. Před prvním použitím složky je třeba jen její krátké nastavení v podobě několika kroků, které je třeba odsouhlasit.



Na Androidu snadno schováte citlivé fotografie za otisk prsu nebo sken obličeje. Vystačíte si se základní aplikací Google Fotky

Na telefonu musíte mít aktivní zámek obrazovky, jinak se vám aplikace nespustí. Pokud však váš zámek zná někdo z rodiny, vůbec není na škodu, že jako hlavní prohlížeč fotografií používáte jinou aplikaci. V Google Fotkách vám tak nikdo nic prohledávat nebude. A i kdyby ano, stačí si přidat biometriku, která je u Uzamčené složky upřednostňována. Svou složku tak odemknete jen svým otiskem prstu nebo skenem obličeje.

Pozor na smazání aplikace

Jakmile máte Uzamčenou složku vytvořenou, jedním kliknutím do ní přidáte další obsah. Při prohlížení můžete fotky rovnou smazat nebo přesunout do „veřejné“ části telefonu. Při přesunu se však do Uzamčení složky přenáší jen ty fotografie, které máte aktuálně vybrané, pokud jste už dříve fotografii kopírovali či ukládali, zůstávají kopie na svých původních místech. Při přenosu dat z jednoho zařízení do druhého se uzamčené fotografie nepřesouvají, a pozor také na odinstalaci aplikaci Fotky či smazání dat aplikace. V tomto případě o uzamčené fotografie nadobro přijdete, protože dojde k promazání celé Uzamčené složky.

Představovací video aplikace Google Fotky (rok 2016):

Mobilní výrobci v rámci svých nadstaveb používají vlastní aplikace pro otevírání obrazového a video obsahu, které často mají vlastní mechanismy, jak skrýt citlivý obsah. Fotky Google však mají univerzální využití, protože jsou v základu na každém Androidu se službami od Googlu. Pro skrytí fotek a videí tedy nepotřebujete stahovat žádnou další aplikaci.