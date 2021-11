Jak na Androidu zjistit heslo k Wi-Fi síti? Ta nejdůležitější informace se skrývá v QR kódu

Zatímco ve Windows není až tak velký problém zjistit heslo k Wi-Fi síti, ke které jste se již úspěšně připojili, v Androidu je to docela problém. Pokud vyměníte telefon za nový, nebo jen chcete s odstupem času k dané Wi-Fi síti dodatečně připojit třeba notebook, můžete narazit na to, že neznáte heslo. Android jej samozřejmě má uložené, ovšem tak jednoduché, jako na desktopu, to rozhodně nebude. Jak tedy z Androidu (bez rootu) úspěšně vydolovat heslo ke známé Wi-Fi síti?

Nejjednodušším postup je u telefonů, které mají čistý nebo „skoročistý“ Android (např. Vivo). Stačí přejít do Nastavení – Síť a internet – Wi-Fi. Zde zvolte síť, ke které jste aktuálně připojeni, nebo ji najděte v seznamu Uložené sítě. Následně stisknete tlačítko Sdílet, načež se vám zobrazí QR kód pro připojení k síti včetně hesla k síti v textové podobě.

U nadstaveb jednotlivých výrobců je však situace minimálně o něco složitější. Konkrétně u Samsungů je třeba přejít do Nastavení - Připojení - Wi-Fi. Heslo můžete zjistit jen u té sítě, ke které jste aktuálně připojení. Stačí rozkliknout její detail a stisknout tlačítko QR kód. Následně se vám vygeneruje QR kód, který umožní druhým zařízením připojení k Wi-Fi bez zadání hesla. Pokud chcete jen zjistit heslo, budete potřebovat QR čtečku. My jsme si vyzkoušeli např. tuto bez reklam, a po načtení QR kódu vám přímo na displeji vyskočí heslo k Wi-Fi síti.

Jak ve Windows zjistit heslo na Wi-Fi:

Bez rootu veškeré možnosti o vyhledání Wi-Fi hesla uloženého v telefonu končí. Nepomůžete si ani přes ADB, protože systémový soubor wpa_supplicant.conf je zpřístupněn až po aplikování rootu. Stejně tak nemá smysl instalovat ani aplikace na zjištění Wi-Fi hesel (a že jich je na Google Play celá spousta), které narazí na nedostupný soubor s hesly, takže vám prakticky jen zobrazí reklamy. Pokud jste však k Wi-Fi, u které už neznáte heslo, již dříve připojili váš počítač, můžete síťové heslo získat i přes Windows. Jak na to, napoví tento článek.