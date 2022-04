Jak na Androidu změnit výchozí aplikace. Pomůže jednotný seznam, ale musíte zabrousit i do detailů

V telefonech s Androidem může snadno dojít k duplikacím stejného typu aplikací. Například pokud výrobce používá vlastní prohlížeč fotografií (typicky aplikace „Galerie“), ale vy si přidáte Fotky od Googlu, protože jste na ně zvyklí z minulého telefonu, zeptá se telefon (podobně jako počítač s Windows), kterou aplikaci má tedy k prohlížení fotek primárně používat.

Stane se tak při prvním otevření podporovaného souboru. V dialogovém okně je nabídka „Pouze jednou“, nebo „Vždy“. Pokud se nevědomky překliknete a nastavíte si trvalé otevírání souborů daného typu v aplikaci, kterou moc nepoužíváte, může být zaděláno na problém. Přímočarým řešením je odinstalace nové aplikace, ovšem tuto situaci můžete vyřešit i jednodušeji.

Stejně jako na počítači má i Android seznam Výchozích aplikací. Najdete jej v Nastavení – Aplikace – Zvolit výchozí aplikace. V případě Galaxy S22 Ultra čítá seznam těchto šest položek:

Aplikace digitálního asistenta

Aplikace k telefonování

Aplikace na ID volajícího a spam

Aplikace pro domácnost (špatný překlad slova Home, myšlen je launcher)

Aplikace pro SMS

Prohlížeč

U každé z těchto šesti sekcí můžete mít pevně navolenou aplikaci, která bude brána jako defaultní. Jakmile jsou aplikace nastaveny jako defaultní, budou vám z nich chodit notifikace a budou mít výhradní přístup k systémovým službám. Pokud vám např. někdo zavolá, hovor obstará aplikace Telefon od Samsungu a nikoliv Telefon od Googlu, pokud byste měli tuto aplikaci také nainstalovanou.



Takto na Androidu vypadá seznam Výchozích aplikací

V seznamu Výchozích aplikací však chybí spousta typů souborů. Pokud si otevřete např. Galerii a zobrazíte si fotky, je vše v pořádku. Pokud si však otevřete fotografii ze správce souborů, dle podporovaného MIME typu souboru (těch je v Androidu mimochodem celá spousta) se vám nabídne okno, v němž můžete vybrat, ve které aplikaci se má daný soubor otevřít. Místo Galerie tak může fotku otevřít aplikace Google Fotky. Jenže, pokud zakliknete otevírání všech fotek v některé z aplikací, mezi Výchozími aplikacemi prohlížečky fotek nenajdete. Pokud zvolíte špatně, co s tím?

Pokud se vám např. hudba z telefonu otevírá v aplikaci Spotify, a vy to chcete trochu jinak, je třeba přejít do Nastavení - Aplikace - Spotify - Nastavit jako výchozí. V této nabídce je pak třeba kliknout na Smazat výchozí nastavení. Pokud poté ze správce souborů otevřete nový hudební soubor, telefon se vás opět zeptá, kterou z nainstalovaných aplikací chcete použít. To ostatně platí i tehdy, máte-li navolený defaultní hudební přehrávač a stáhnete si z Google Play přehrávač nový. I tentokrát vám telefon při spuštění hudby ze správce souborů dá na výběr.

Pokud ale budete hudbu spouštět přímo ze staženého hudebního přehrávače, telefon se vás na nic ptát nebude. Hudba se spustí i přesto, že budete mít jako defaultní nastavenou jinou aplikaci. A pokud budete mít v asociaci souborů a aplikací „guláš“, z nabídky Nastavení - Aplikace zvolte nabídku se třemi tečkami a stiskněte Obnovit předvolby aplikace. Tímto způsobem obnovíte výchozí aplikace na defaultní úroveň, ale pozor - zrušíte také zakázané aplikace či omezení jejich oprávnění.