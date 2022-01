Jak na plochu Androidu jednoduše přidat zástupce souboru? Pomůže legendární Total Commander

Widgety u Androidů jsou skvělou věc, jak přímo na plochu dostat to, co potřebujete rychle vidět. Téměř každá významnější aplikace má svůj widget, který zobrazí ty nejdůležitější informace, pokud však chcete na plochu Androidu dostat určitý soubor, můžete narazit na problém. Neexistuje žádné univerzální rozhraní, které by vám umožnilo na plochu dostat např. soubor s hlasovým záznamem, PDF dokument na třeba samostatnou fotografii. Některé aplikace to z kontextových nabídek sice umožňují, nebývá to však pravidlem.

Chybějící elementární funkcionalitu musíte nahradit aplikací, která však není jednoúčelová, ale mimo přidání zástupců na plochu vám i přesto velmi dobře poslouží. Řeč je o Total Commanderu, legendární aplikaci pro správu souborů, která je k dostání zdarma a v češtině. Mimo špičkové správy souborů na Androidu má užitečnou funkci, která vám umožní na plochu poslat zástupce prakticky cokoliv.

Jakmile si přes Total Commander najdete umístění požadovaného souboru, stačí už na něm jen dlouze podržet prst a z kontextové nabídky zvolit položku Vytvořit odkaz na pracovní ploše. Takto vytvořený soubor bude včetně potřebných parametrů uložen na plochu, a po jeho prvním spuštění se vám objeví obrazovka, ve které si můžete vybrat, přes kterou aplikaci daný soubor otevřete.

Mezi položkami se objevuje i Total Commander, každopádně odkazy z něj můžete klidně otevírat i v jiných nainstalovaných aplikacích. Pokud však při tvorbě zástupce využijete podnabídku Příkaz, můžete si rovnou zde navolit, ve které aplikaci se má soubor otevřít. Vytvoření zástupce souboru na ploše je tak velmi snadnou záležitostí, kterou zvládne úplně každý. Aplikaci Total Commander stahujete bezplatně z Google Play.