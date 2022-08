Jak na režim více uživatelů u Androidu. Není samozřejmostí, některým telefonům zcela chybí

Smartphony a tablety s operačním systémem Android začaly podporovat víceuživatelský režim od verze systému 4.2, v němž byl aktivní automaticky. Od Androidu 5.0 se ale funkce stala volitelnou součástí. Pokud ji výrobci u svých zařízení chtějí používat, stačí jím v konfiguračním souboru změnit pouze dvě hodnoty. Tou první je povolení této funkce, druhým parametrem je pak maximální počet profilů, který může být v zařízení najednou.

I přesto, že je dnes víceuživatelský režim téměř samozřejmostí, najdou se i velké výjimky. Tou největší je Samsung, který tento mód u smartphonů nepodporuje, pouze u tabletů řady Galaxy. Podporou více uživatelů se také často nemohou chlubit levné modely s Androidem Go nebo třeba některé herní telefony. Kupříkladu u aktuálně testované Nubie Red Magic 7S Pro si žádný další profil do systému nepřidáte. A zřejmě bychom brzy narazili i na další výjimky.



Mezi uživateli zařízení můžete snadno přepínat v horní výsuvné liště

A k čemu vlastně tento režim slouží? Na jednom zařízení může odděleně pracovat více uživatelů, každý pod svým vlastním účtem a s vlastními soubory, tedy podobně, jako byste se přihlašovali na univerzitním počítači ke svému školnímu účtu. Hodit se může i u domácího multimediálního tablet, který sdílí vaše děti.

Data pod jednotlivými účty se mezi sebou „nevidí“, a tak nemůže dojít k jejich odcizení nebo případnému úniku. Výjimkou jsou protokoly volání, historie zpráv či některá nastavení, např. přihlášení k Wi-Fi síti. Soukromé soubory uživatele a aplikace jsou však ostatním uživatelům zapovězeny. Snad jen aktualizace dané aplikace, kterou používá více účtů, ovlivní všechny instance najednou. Jinými slovy, na tabletu nemůže existovat tatáž aplikace v různých verzích.

Jak funguje víceuživatelský režim?

Zda vaše zařízení s Androidem podporuje režim více uživatelů se dozvíte celkem snadno. V čistém Androidu hledejte funkci pod Nastavení - Systém - Uživatelé. Funkce však může být u jednotlivých nadstaveb schovaná někde jinde. Např. u tabletů od Samsungu ji najdete v Nastavení - Účty a zálohování - Uživatelé. A pokud budete úplně ztracení, vždy můžete pojem „Uživatelé“ dohledat přes integrované vyhledávání. Dost často navíc najdete tuto funkci mezi zástupci v horní liště nebo přímo na zamykací obrazovce.



Detailnější správu všech uživatelských účtů dohledáte v nastavení, kde lze profily přidávat, upravovat jim přístup k SMS a hovorům, či profily rovnou mazat

Po rozkliknutí nabídky zjistíte, že je zrovna aktivní váš profil Správce, k němuž máte přístup jen vy. Právě pod správcovským účtem je možné přidávat další podružené plnohodnotné profily nebo tzv. „hosty“. Pokud vytvoříte plnohodnotný profil, můžete mu povolit volání a psaní zpráv, následně přistoupíte k nastavení profilu, které vypadá úplně stejně, jako byste tablet poprvé vybalili z krabice. Musíte odsouhlasit uživatelské podmínky, volíte si defaultní vyhledávač, zařízení požaduje i přiřazení nového defaultního Gmail účtu, apod.

Systém po najetí vypadá úplně „čistě“, prvním krokem by však mělo být jeho zabezpečení (např. znakem nebo PIN kódem), aby tento uživatelský profil zůstal opravdu zabezpečený, a nikdo nepovolaný se do něj nedostal. Sekundární profil má vlastní soubory, nastavení, tapety... prostě, jako byste spojili dvě zařízení do jednoho. A nedostatky? Čím více profilů, tím nižší výkon zařízení. I proto výrobci omezují maximální počet sekundárních účtů. Přepnutí uživatelů následně provedete přes zamykací obrazovku nebo horní výsuvnou lištu.

Nejoblíbenější telefony s Androidem

Další oblíbené telefony s Androidem

Pokud si nechcete hrát s nastavováním, je k dispozici i režim Hosta, který je vhodný pro jednorázové využití bez jakéhokoliv zdržování. Stejně tak rychlé je i smazání účtu Hosta, kdykoliv je to třeba. A zatímco v zařízení může být více profilů sekundárních uživatelů, Host může být vždy jen jeden. Správce zařízení může sekundární profily či režimy Hosta jednoduše smazat. To stejné mohou učinit i uživatelé těchto profilů, při smazání však přijdou o veškerá data, která měla pod svým profilem uložena. Je tedy vhodné před „čištěním“ tabletu zálohovat všechny účty, ne jen ten správcovský.

Používáte na Androidu režim více uživatelů? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.