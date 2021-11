Jak nahrát hovor na telefonu? Způsobů je několik, klacky pod nohy hází legislativa

Nahrávání telefonních hovorů je užitečná funkce, která se hodí v nejrůznějších situacích. Spousta dohod a smluv se dnes uzavírá přes telefon, a zatímco call centra firem mají nejmodernější nahrávací výbavu, spotřebitel v tomto případě většinou tahá za kratší konec. V případě nějakého budoucího sporu pak přitom zvuková nahrávka může být zásadním důkazním materiálem.

Nahrát hovor dnes ale není tak úplně jednoduché. Dříve tato funkce byla běžnou součástí mnoha telefonů přímo na úrovni uživatelského prostředí. Vzpomenout můžeme například na smartphony Xiaomi, které tuto funkci měly v rámci nadstavby MIUI.

Dnes je ale situace kvůli evropské legislativě na ochranu osobních údajů, obecně známé jako GDPR, podstatně složitější. Výrobci prodávající telefony v Evropě museli nahrávání ze systému odstranit. I tak lze ale stále hlasový hovor nějakým způsobem zaznamenat, byť ne tak komfortně jako přímo v prostředí. Zde jsou tři hlavní možnosti.

1. Mikrofonem

Kvůli GDPR je zakázáno nahrávat uživatele bez jeho vědomí. Kvůli tomu bylo nahrávání hovorů z platforem v jednu chvíli zcela odstraněno. Následně přišly aplikace, převážně na Androidu, které toto omezení obchází tím, že hovor nahrávají mikrofonem telefonu. K tomu je však nutný dostatečně hlasitý výstup.

Většinou je tedy nutné zapnout hovor na reproduktory. Přesto se ale nezbavíte toho, že váš hlas bude logicky vždy silnější a hlas protistrany bude hodně záviset i na podmínkách, kde telefonujete. Jako nouzovka tento způsob většinou postačí, ale na kvalitní nahrávky hovorů to rozhodně není.

2. (Ne)funkční klasika

Aplikací pro nahrávání hovorů je spousta, ovšem mnoho z nich doplácí na GDPR a hlavně také na zákony dané země. Někde totiž není legální uživatele nahrávat bez jeho souhlasu. Aplikace fungují tak nějak na půl a jsou závislé na tom, kde je používáte.

V případě Androidu jde o aplikace Call Recorder ACR nebo třeba Automatic Call Recorder, které umí automaticky nahrávat všechny hovory, nebo jen ty vybrané, podle splnění nastavených podmínek.



Call Recorder ACR

Své řešení má i Google, který nahrávání integroval přímo do aplikace Telefon, což je to nejjednodušší řešení. Nahrávání máte totiž vždy po ruce a lze jej kdykoliv aktivovat během hovoru, přičemž je druhá strana o zahájení nahrávání informována. Jednotlivé nahrávky se ukládají přímo do historie hovorů v aplikaci Google telefon. Nevýhodou je však to, že v České republice není tato možnost dostupná.

3. Pomocí třetí strany

Další možností je do nahrávání hovorů zapojit třetí stranu. Ať už hovor začnete vy, nebo jej naopak budete přijímat, stačí na chvíli otevřít aplikaci a k vašemu hovoru spojit ještě další číslo. Třetí strana pak bude automatizovaně odposlouchávat váš hovor a po skončení hovoru nahraný záznam uloží do aplikace.



Mezi nejpopulárnější aplikace patří TapeACall

Díky tomuto přístupu je možné kromě Androidu nahrávat hovory i na iPhonu, jen s tím, že přijímáte riziko, že hovor kromě vás, a protistrany poslouchá a zaznamenává ještě někdo další.

Na tomto principu funguje například populární aplikace TapeACall, která je k dispozici pro iOS i Android. Nevýhodou je to, že je placená, a to za paušál 229 Kč měsíčně. Obdobným způsobem funguje například na iPhonu i aplikace Call Recorder iCall.