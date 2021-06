Jak nahrát očkovací certifikát do Apple Wallet a používat ho v iPhonu nebo Apple Watch

Evropský očkovací certifikát obsahuje QR kód. Jsou v něm skryty texty o držiteli certifikátu, datech očkování, očkovací látce a další informace.

Pro prezentaci QR kódů je v iPhonech a hodinkách Apple Watch připravena aplikace Wallet (peněženka). Takže se nabízí otázka, jak do ní očkovací certifikát nahrát.

Napřímo to nejde. Wallet nenabízí jednoduchý import QR kódů, jejich vydavatelé je musí připravit speciálním způsobem. Existuje ale užitečná aplikace Pass2U (tady je v App Store), která to dokáže a umožní do telefonu nahrát libovolný QR. Takže i ten z očkovacího certifikátu.

Postup nahrávání

Pass2U nabízí i placenou verzi, pro náš účel ale není potřeba. Napřed se v aplikaci musíte zaregistrovat, zde se vyplatí využít účet Applu se zamaskováním skutečné e-mailové adresy.



Šablony v Pass2U: populární • na téma Covid • na téma očkování • S placenou verzí je možné vytvářet vlastní šablony

V části Pass Store si vyberte šablonu, která se vám líbí. Hledejte ji podle slov Covid, případně očkování, jestli chcete českou verzi. Do formuláře naskenujte QR kód ze svého certifikátu, případně doplňte další údaje.



Vyplňování údajů v šabloně • Náhled výsledku

Až budete spokojeni, tlačítkem Done kartu uložte, podívejte se na výsledek a pomocí Add ho přeneste do iPhonu a hodinek.



Očkovací certifikát ve Wallet vedle ostatních karet • Celá karta s podrobnostmi • Informace a nastavení



Karta v hodinkách Apple Watch • Její detail; QR kód je jinak možné zobrazit i přes celý displej, aby ho čtečka dokázala načíst

Podívejte se, jak z webu Ministerstva zdravotnictví stáhnout očkovací certifikát v PDF. Je na něm QR kód, který popsaným způsobem nahrajete do telefonu.