Jak najít a vylovit iPhone utopený v řece? Vyzkoušejte „MagSafe rybaření“

Pokud to náhodou nevíte, tak hledání pokladů za pomoci magnetů je velice populární i v České republice. Stačí vám totiž uvázat na lano silný magnet a hodit jej do vody, obvykle z nějakého mostu. Často se tím sice jen čistí tok řeky od kuchyňského náčiní, nákupních vozíků a bicyklů, ale najít můžete i zbraně z 2. světové války. A pokud vám do vody upadne i iPhone, tak třeba také ten.

Dokázal to i muž z německého Berlína, kterému do tamního kanálu spadl iPhone 12 Pro. Protože jeho dno bylo pokryto téměř metrovou vrstvou bahna, nebyla jeho fyzická záchrana možná. Napadla ho však spásná myšlenka využít magnetické technologie v zařízení, kterou Apple nazývá MagSafe, a která slouží k bezdrátovému nabíjení.

We built a magnetic fishing rod and catched it!!!!! MagSafe ftw pic.twitter.com/M4g4RTLZxF — Frederik Riedel 🐻‍❄️ (@frederikRiedel) May 30, 2021

Na vlasec tedy uvázal silný magnet a hodil jej do míst, kam mu iPhone spadl. Jeho akce byla úspěšná. Měl štěstí, že iPhone ležel zády k hladině a magnet se na něho tak mohl bezpečně přichytit. Záchrana byla úspěšná i v tom ohledu, že telefon by po svém vylovení plně funkční. Záchranná akce proběhla ve 3 hodiny ráno a do té doby byl telefon pod vodou několik hodin.