Jak nastavit Quick Share. Sdílení mezi Androidy je univerzální, Samsung má ještě něco navíc

Samsung a Google v lednu na veletrhu CES 2024 oznámili, že se dohodli na sloučení dvou služeb pro sdílení souborů. Zatímco iOS má výborně fungující AirDrop, platforma Android byla rozdělená. U Googlu fungovala několik let funkce Sdílení nablízko (alias Nearby Share), Samsung zase protlačoval svůj vlastní Quick Share. A právě Quick Share se stal přímým konkurentem AirDropu, který umožní rychlé přenosy souborů mezi Androidy navzájem nebo mezi Androidy a počítači. A v tomto článku vám ukážeme, jak nový způsob sdílení nastavit a používat.



Možná i vám už na Androidu vyskočilo (nebo se brzy objeví) toto oznámení, které dokládá brzkou změnu. Ze Sdílení nablízko se stane Quick Share.

Quick Share je novou defaultní službou pro sdílení souborů u systému Android 6 a u vyšších verzí, a to za předpokladu, že jsou telefony certifikovány na využití GMS služeb. Mimo Huawei to prakticky zahrnuje všechny ostatní, známé i neznámé, mobilní značky. Aktualizací Google Play služeb se na pozadí vašeho Androidu postupně přejmenuje a přetransformuje funkce Sdílení nablízko právě na Quick Share. U některých telefonů to proběhne rychleji, u jiných pomaleji. Každopádně už teď je zaručena kompatibilita, kdy aplikace Nearby share z jednoho Androidu komunikuje přes Quick Share v počítači a obráceně.

Jak urychlit přechod na Quick Share: Pokud chcete nasazení Quick Share u vašeho Androidu (mimo značku Samsung) urychlit, je nutné si do telefonu stáhnou betaverzi aplikace Google Play services. Stačí se přihlásit na této stránce pod stejným gmail účtem jako v telefonu, a stisknout tlačítko „Become a tester“, a následně ze seznamu vybrat váš telefon a vzdáleně u něj betaverzi Google Play služeb nainstsalovat. Google však varuje, že betaverze Google Play služeb nemusí být vždy stabilní. Konečné rozhodnutí je tedy na vás.

Transformace ze Sdílení nablízko už proběhla u Samsungů, které už mají pouze funkci Quick Share, ve které se obě původní funkce spojily v jednu. Samsungům však zůstaly speciální funkce navíc, které si v článku ukážeme. Androidy ostatních značek na Quick Share postupně přechází. Pokud se už změna odehrála, poznáte to z nabídky pro sdílení, ve které zmizí textový nápis Sdílení nablízko, a místo něj se v možnostech objevuje modrá ikona Quick Share. Někdy však v nabídce zůstává stará ikona, která však už vede na novou verzi aplikace, popř. má nová ikona ještě starší popisek.

Quick Share v Androidech (mimo Samsung)

Aplikace Quick Share nemá na ploše samostatnou ikonu, ale k jejímu nastavení se můžete snadno dostat přes Nastavení – Google – Zařízení a sdílení – Quick Share. Pokud u vašeho Androidu ještě neproběhla transformace, budete zde mít stále položku Sdílení nablízko.



Takto vypadá Quick Share u všech telefonů s Androidem, když jej vyvoláte z nabídky pro sdílení. Jeden soubor můžete poslat na více zařízení najednou, stačí jen kliknout na jejich ikony

Základem je přihlášení po svým Gmail účtem, a to kvůli viditelnosti pro další zařízení. Další položkou je název zařízení a třetí pak zmiňovaná viditelnost. V základu je nastavena na vaše zařízení se stejným účtem, která se objeví v samostatném okně „Vaše zařízení“. V telefonu si tak natavíte, pro která zařízení bude při sdílení dat váš telefon veden jako viditelný.

Mimo vašich zařízení můžete být vidět pouze těm zařízením, v nichž je přihlášen Google účet, který máte uložený u některého z kontaktů ve svém telefonním seznamu. Třetím přepínačem aktivujete viditelnost pro všechny, kterou však můžete omezit jen na 10 minut od aktivace. Možnosti nastavení jsou tedy rámcově stejné, jako u Nearby Share.



Nastavení viditelnosti vašeho zařízení pro funkci Quick Share

To nejdůležitější je však samotné sdílení. Stačí si třeba otevřít fotku v galerii, stisknout tlačítko pro sdílení a položka Quick Share bude na prvních místech mezi doporučovanými způsoby přenosu. Následně vyberete některé ze zařízení v okolí, popř. vaše vlastní, a poté dojde k přenosu souboru. Pokud je cílové zařízení vaše vlastní, je soubor automaticky uložený do paměti. V opačném případě musíte příjem souboru akceptovat. Vodítkem je zobrazený PIN, který je u obou zařízení stejný.



Nastavení Quick Share, jeho ikona je mnohdy správně, ale telefony používají ještě starý název Nearby Share. Nastavení viditelnosti a příjem souboru na Androidu

Vybrat však můžete jen ta zařízení, která nemají vypnutou obrazovku. Jeden či více vybraných souborů je potom automaticky přenesen do druhého zařízení. Najdete jej v samostatné podsložce Quick Share, která se vytvoří ve složce Download (tj. tam, kam se stahují soubory stažené přes mobilní prohlížeč) v paměti telefonu.