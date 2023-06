Jak nejlépe vyfotit mobilem úplněk. Buďte kreativní, použijte stativ a v žádném případě nezoomujte

Už za pár dní, konkrétně 3. července, nás čeká první z letošních čtyř superúplňků. Na obloze bude možné spatřit měsíc, který bude nepatrně „větší“ a bude zářit daleko výrazněji, přesto bude vidět „viset“ jen velmi nízko nad obzorem. Oficiální čas pravého superúplňku je stanovený na 13:38 hod. našeho času, nejlépe vidět však bude v noci o den dříve pří samotném východu měsíce (cca ve 20:59). Ten využije spousta fotografů k různým kreativním fotkám, a my vám dopředu poradíme, jak se připravit, pokud chcete tuto událost zaznamenat svým smartphonem.

Nejdůležitějším místem v seznamu je být připraven v daný čas na vytipovaném místě. Nejlepší čas pro focení úplňku je v době, kdy vychází měsíc. Obloha se může zabarvit do odstínů oranžové a zlaté, což může s společně s oblaky vytvořit zajímavou barevnou kulisu. Měsíc bude nejprve vypadat jako velmi tlumená oranžová kole, následně přes jasnější žlutou přejde až do velmi zářivé bílé. Nejlepší fotografie budou ty, na kterých jej zachytáte co nejblíže k obzoru.



Jak s mobilem fotit úplněk? Buďte na vybraném místě včas a vezměte si s sebou stativ

Protože můžete očekávat velmi málo světla, telefon si bude přirozeně pomáhat pomalejší závěrkou a delší expozicí. Jakýkoliv pohyb s telefonem v ruce by znamenal, že bude fotografie více či méně rozmazaná. Telefon si tedy upněte do stativu a fotky pořizujte s alespoň krátkým časovačem. A když už budete mít vše připravené, rozhodně si měsíc nepřibližujte. Spousta telefonů využívá jen digitální zoom, který velmi výrazně degraduje kvalitu pořízených fotek. A zoomové objektivy zase nemají tak dobrou světelnost, takže vám, až na výjimky, nezbyde nic jiného, než focení hlavní snímačem.

Aktivní HDR je jen polovina úspěchu

To však můžete využít jako přednost, a to v rámci své kreativity. Pokud na stejnou fotku vedle měsíce umístite další objekt, bude se lidskému mozku měsíc jevit větší, než ve skutečnosti je. Nejlepší efekt obrovského měsíce docílíte tehdy, když se na popředí zaměříte na přírodní úkaz nebo na budovu zrovna, když bude měsíc velmi blízko horizontu. Před vycházející měsíc můžete postavit osoby či další fotogenické objekty. Zajímavě může vypadat třeba silueta budovy s vycházejícím měsícem na pozadí, popř. odrazy měsíce ve vodní hladině, měsíc v dlani foceného subjektu nebo měsíc „uvězněný“ mezi dvěma budovami.



Zajímavě budou vypadat tmavé objekty, např. větve či stíny domů, na světlém pozadí zářícího měsíce

Při focení určitě využijte režim HDR. Některé telefony v širokém dynamickém rozsahu fotí automaticky, u jiných musíte na tento režim ručně přepnout. U jinak tmavých oblastí fotek zvýrazníte detaily, takže samotné fotky úplňku budou díky tomu více atraktivnější. Už jen proto, že dojde k optimálnímu vyvážení světlé a tmavé části obrazu, a současně si budete moci při focení „pohrát“ i s protisvětlem.

Ostatně, nastavení fotoaplikace je při focení úplňku klíčové. Automaticky vás možná napadne použít noční režim, který není pro focení úplňku úplně ideální, jenže jeho výrazný jas může znamenat, že si telefon hravě vystačí se základním fotorežimem. Ostřete na měsíc (automaticky nebo ručně dotykem) a podržte prst delší dobu na měsíci v hledáčku. Pohybem prstu horizontálně nebo vertikálně můžete zvolit tu nejlepší expozici.



Při focení úplňku se kreativitě meze nekladou

Pokud máte s focením více zkušeností, může být vhodnější přepnutí na manuální režim. V něm si můžete pohrát s nízkým ISO (volte ISO 100, aby nebyl měsíc příliš jasný) a rychlostí závěrky, která by ve tmě měla být nižší, aby se na snímač dostalo více světla. Pro dané světelné podmínky však bude zřejmě vhodné najít vlastní ideální kombinaci, popř. pořídit několik identických fotek s různým nastavením krátce po sobě. Později pak z dané série vyberete ten nejlepší snímek, který stojí za to nasdílet na sociální sítě.