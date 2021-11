Jak nejlépe zálohovat Android? Zkombinujte offline a online zálohy, a nic vás nepřekvapí

Představení služby Google One:

Jistě, při přesunu kontaktů na Google účet se zřejmě nevyhnete jednorázové opravě kontaktů, ovšem v internetovém prohlížeči se to dělá daleko přehledněji, než na malém displeji smartphonu. Stačí v telefonním seznamu u kontaktů přepnout úložiště z lokální paměti nebo SIM na váš Google účet, správu pak učiníte po přihlášení na stránkách contacts.google.com .

Dokud smartphony fungují, jsou jejich uživatelé bezstarostní. Pokud však dojde k jejich poškození, krádeži, k nepovedené firmwarové aktualizaci nebo se jinak „zblázní“ software, nastává velký problém. Telefon je našim každodenním pomocníkem, na něhož se můžeme spolehnout. Ukládáme si do něj důležité dokumenty nebo jím zachycujeme nenahraditelné momentky rodiny, dětí nebo fotografie z dovolené, . A nejen tyto fotky mohou být v mžiku pryč...

Zálohy přes mobilní aplikace

Synchronizaci fotografií, tedy jedna z nejdůležitějších položek, které uchováváme ve svém smartphonu, můžete provést i přes aplikaci Fotky Google. Zde si můžete v nastavení aktivovat zálohování fotografií a screenshotů a to ve dvou kvalitách, v původní nebo ve zmenšené podobě. Stejně tak můžete pro zálohování využít i cloudový prostor Google Disku. Stačí otevřít aplikaci v mobilu a přes tlačítko plus nahrát na cloud potřebné soubory V případě potřeby si můžete uložené dokumenty z cloudu opět stáhnout do telefonu. I zde však platí sdílená 15GB kvóta.



Android telefon s počítačem můžete synchronizovat i přes aplikaci Syncthing, např. automaticky přes domácí Wi-Fi

Na Androidu existují i aplikace třetích stran, které vám se zálohami pomohou. Typicky se jedná o aplikace, které mají svou mobilní i desktopovou verzí, které mezi sebou vzájemně komunikují. Jednou z univerzálních aplikací je Syncthing. Stačí stáhnout desktopovou verzi, která funguje v prohlížeči a mobilní aplikaci. Zajímavou vlastností této aplikace jsou automatické zálohy, pokud je telefon připojený k dané Wi-Fi síti.



Pokud máte předplatné aplikace Plex, můžete si na domácí server zálohovat fotografie z telefonu

Alternativou může být aplikace Plex, kterou doplníte desktopovou verzí, která je vhodná zejména pro domácí NAS. V mobilní aplikaci je připraven modul Camera Upload, který supluje funkcionalitu Google Fotek. Vaše fotografie však nezálohuje na cloud, ale na domácí server. Pro tuto funkci však bude třeba aktivovat předplatné Plex Pass.