Jak nemá vypadat softwarová podpora. Carl Pei vyzývá uživatele Nothing Phone, ať „neřeší čísla“

Softwarová podpora je dnes stěžejní součástí všech smartphonů, prakticky si ji kupujete při pořízení nového telefonu. Různí výrobci se k tomu však staví rozdílně, např. Samsung do éteru oznámil, že jeho telefony se mohou těšit na čtyři generace Androidu a pět let bezpečnostních záplat. Jiní výrobci taktně mlčí a uživatelé tak uvidí až časem, jak dlouho bude jejich telefon aktualizován. A pak tu máme firmu Nothing...

Ta je novým hráčem na trhu smartphonů, a protože Nothing Phone (1) přišel na trh s Androidem 12, logicky se očekávalo, kdy se do telefonu dostane nejnovější Android 13. Pokud se tak uživatelé zeptají na dostupnost Androidu, běžná firma, buď sdělí přesné či orientační datum updatu, nebo alespoň informuje o tom, že harmonogram aktualizací zatím nebyl stanoven. Zakladatel firmy Nothing, Carl Pei, však na na to má svůj vlastní názor. Podle jeho vyjádření je: „Produkt více než jen jeho specifikace, funkce a čísla verzí systému“. Jinými slovy, chcete update? Tak to si pěkně počkáte...

Firma Nothing později poskytla serveru Android Authority vyjádření, podle kterého se na Nothing Phone (1) dostane Android 13 v první polovině příštího roku. Soudě podle výše zveřejněné Twitterové konverzace však vypadá pravděpodobněji vydání updatu v červnu, nikoliv v lednu. Carl Pei dokázal u prvního telefonu značky Nothing vytvořit jakousi auru exkluzivního zařízení, které však při startu prodejů potkala spousta chyb a nedodělků. A je třeba počítat i s tím, že softwarová podpora telefonu nemusí být na takové úrovni, jako u zavedených značek.

Nothing Phone (1) v redakci: