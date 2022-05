Jak nenaletět při koupi telefonu z AliExpressu. Hledejte chybějící loga, to horší je nakonec pravda

Na MobilManii mapujeme kuriózní čínské smartphony pravidelně. Naposledy jsme vám ukázali laciné čínské kopie řady Galaxy S22 od Samsungu, tentokrát se můžeme podívat na model s označením Galaxy Note30, který vypadá úplně stejně jako Galaxy S22 Ultra. Tedy, rámcově se mu podobá, protože na každé fotografii vypadá telefon trochu jinak. A vlastně si také na tomto příkladu můžeme ukázat typické strategie prodejců čínských laciných kopií.

Na AliExpressu jsme narazili na telefon, který je označen jako „Galaxy Note30 Ultra“, ovšem logo Samsungu na této domnělé kopii nenajdete. Hned na druhém obrázku si všímáme nápisu Galaxy S22 Ultra, ale ani tak to není úplně ono. Kupříkladu z dotykového pera, které výrobce nazývá E Pen, zmizel hrot! A čtvercovým hrotem o velikosti minimálně 5 × 5 mm se bude na displej kreslit opravdu parádně... Pokud vůbec, tak rozhodně ne přesně a ještě si do displeje uděláte škrábance. A jen tak mimochodem, domnělý stylus E Pen se do útrob telefonu rozhodně nezasouvá.

Dvojí parametry jednoho telefonu

Telefon má mít 6,8" Infinity-O displej s rozlišením 3 200 × 1 440 pix, ovšem hned na další grafice se jen tak mimochodem dozvíte, že má displej při poměru stran 19 : 9 jen HD+ rozlišení. A také to, že jeho úhlopříčka vlastně není 6,8 ale jen 6,5 palce. Pokud se specifikacích narazíte na zdvojené parametry, vždy platí ta horší varianta. Displej je tedy ve finále jen HD+, tečka.



Na první pohled lákavá nabídka na Note30 Ultra, jenže detaily vás brzy přesvědčí o opaku. Co se třeba stalo s hrotem dotykového pera?

V průstřelu displeje čeká „32 milion brightness camera“, další „chyták“ pak čeká na zádech. Foťáky by měly být čtyři, nakonec se dočkáme jen jednoho snímače s označením „64.0 milion HD rearcameras“. Všimněte si, že nikde nepadne označení v megapixelech, a to proto, že je foťák skutečně jen s HD rozlišením. A kdo ví, selfie může být klidně VGA.

U procesoru označeném jako „poslední desetijádrový Dimensity 9000“ zase chybí ono klíčové slůvko Mediatek. I kdyby tam však bylo, s ohledem na cenu telefonu bychom prodejci určitě nevěřili. Navíc, Mediatek Dimensity 9000 je osmijádrový čipset, nikoliv desetijádrový. Čínští no-name výrobci, bůhví proč, u svých telefonů zmiňují desetijádrový čipset dost často. A právě to by mělo být prvním signálem, že nabídka, kterou si čtete, bude mít od finální podoby dost daleko...

Další past bývá tradičně v paměťové konfiguraci. Prodejci chtějí nalákat na co největší kapacity, takže plno telefonů nabízí s 16GB RAM a 512GB úložištěm. Možná si toho v nabídce ani nevšimnete, ale ve skutečnosti kupujete telefon s 2GB RAM a s 16GB pamětí. Vodítkem je to, že ani při změně kapacity na vyšší se nijak nezmění cena! Tato kopie je tedy konkrétně vyrobena z těch nejlacinějších součástek.

Dorazí z EU. Ale co vlastně?

Čtečka otisků prstů v nabídce zmíněna není, pouze odemykání obličejem, na které stačí i VGA kamerka. Ta je mimochodem u těchto levných telefonů velmi typickou záležitostí. Nevěřte ani kapacitě baterie. Papír snese všechno a ve finále se může telefon tvářit tak, že má skutečně 6 800mAh akumulátor. Ale to je často jen upraveno softwarově. Ve finále tak tato kopií nevydrží třeba ani půlden na jedno nabití. Rychlost nabíjení se navíc nikde nezmiňuje, takže na rychlonabíjecí standardy rovnou zapomeňte. 5 Wattů bude maximum.

Prodejci na AliExpressu se často opírají i vícejazyčný software, protože využívají Android, který má klíčové součásti přeloženy. Bývá však pravidlem, že takovýto telefon češtinu mít nemusí a nebo je kombinována s angličtinou. Ve finále vypadají velmi lákavě záda ve třech barevných provedeních, pokud pomineme, že na každé fotce vypadají jinak, jenže prakticky kupujete zajíce v pytli. Ve specifikacích chybí rozměry i hmotnost telefonu, což jsou ty nejzákladnější informace. A to ani nemluvíme o tom, že v telefonu běží operační systém Android 12.0 AI Powered. Prodejci si rádi systém označují po svém.

Propagační video k čínské kopii Samsungu Galaxy S22:

Výše popsaný „Note30 Ultra“ s hranatým stylusem je aktuálně k dostání s neuvěřitelnou 50% slevou a s bezplatným doručením telefonu z Francie. Za 159 dolarů (necelé čtyři tisíce) tak můžete mít papírově „špičkový“ smartphone, jenže po doručení zapláčete nad výdělkem. Cena totiž vždy odpovídá výbavě. Nebo snad najdeme nějakého dobrovolníka, který se nás pokusí přesvědčit o opaku? Nenechte se při výběru telefonu na AliExpressu nachytat na snové specifikace, protože to, co vám prodejci slibují, stejně nedostanete.