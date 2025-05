Jak nosit Apple Watch a Rolexky na jednom zápěstí. Speciální řemínek je spojí v jeden celek

Buď půjde o vyhledávaný produkt, nebo o naprostý propadák. Pařížský podnikatel David Ohayon přišel s nápadem, jak skloubit dva „požadavky“ byznysového světa. Propojil nošení chytrých hodinek Apple Watch s prestižními hodinkami značky Rolex, a to doslova. Na jednom řemínku kolem zápěstí máte připevněna dvě těla hodinek. Ty, které jsou pro danou chvíli důležitější, si jednoduše přetočíte na svrchní část zápěstí.



Řemínek Smartlet vám umožní současně nosit Rolexky i Apple Watch nebo další chytré hodinky. Dvojice hodinek bude využívat jeden řemínek a pro danou situaci důležité hodinky si otočíte na svrchní stranu zápěstí

Řemínek s názvem Smartlet je kompatibilní s uchyceními pro 20 nebo 22mm pásky. Celé řešení spočívá v připojitelných klipech pro tělo chytrých i analogových hodinek, mezi které se vkládají jednotlivé články z nerezové oceli. Tato varianta jde do prodeje jako první, výrobce však již nyní zkoumá další možnosti řemínků, které by mohly být v budoucnu vyrobeny z kůže, titanu, silikonu, keramiky či textilu, a to v různých stylech a barvách.

Smartlet bude dostupný v rámci kampaně na Kickstarteru, ovšem už nyní si lze limitovanou edici předobjednat přímo na stránkách výrobce. Kampaň startuje v květnu a první dodávky jsou plánovány na průběh letošního léta. Řemínek pro propojení klasických a chytrých hodinek bude stát 250 eur, což po přepočtu činí přibližně 6 250 Kč. Kromě Apple Watch k němu bude možné připojit i chytré hodinky a fitness trackery dalších značek, například Fitbit, Garmin, Samsung, Xiaomi nebo Pixel Watch.

Pokud máte ve své výbavě chytré hodinky i luxusní náramkové hodinky, s tímto řemínkem se již nebudete muset rozhodovat, které si s sebou vezmete.