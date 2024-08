Jak otočit obrazovku smartphonu, aniž byste museli otočit zařízení. iPhone na to má tlačítko, Android aplikaci

U smartphonů je dnes naprostým standardem automatické otáčení obrazu podle toho, jaká je aktuálně orientace telefonu. Problém nastává, když telefon otočení neregistruje, i když s ním v režimu na boku výrazně „třepete“, a nebo tu jsou i klasické problémy při používání telefonu. Třeba ukazujete obsah displeje někomu, kdo leží, a obraz se, buď nechce přetočit vůbec, nebo se naopak přetáčí neustále sem a tam. Kdo to u Androidu ještě nezažil, ať hodí kamenem...



Aplikace Tlačítko otáčení obrazovky přidá do horní lišty trvalou notifikaci, která umožní kdykoliv otočit uživatelské rozhraní na stranu nebo třeba vzhůru nohama. V horní liště je navíc rychle po ruce

Androidy měly možnost manuální rotace displeje pomocí tlačítka ještě před pár lety, jenže Google tuto funkci odstranil. Aktuálně tak máte mezi zástupci rychlého spuštění často jen přepínač automatické rotace, který při vypnutí nechává otočení rozhraní tak, jak zůstalo. Pokud byste chtěli do systému dostat tlačítko, které vám displej otočí „na počkání“, musíte si pomocí samostatnou aplikací. Nazývá se Tlačítko otáčení obrazovky, a stáhnete ji bezplatně z Google Play. Po povolení notifikací a potřebných oprávnění se vám do horní lišty dostane čtveřice tlačítek, která dokáže zobrazení displeje otočit doleva, doprava nebo vzhůru nohama. A to je něco, co Android sám o sobě často neumí.



U iPhonů hledejte otočení displeje bez jakéhokoliv pohybu telefonu přes nabídku AssistiveTouch

U iPhonů je funkce přímo součástí systému, najdete ji přes Nastavení – Zpřístupnění – Dotyk – AssistiveTouch. Následně stačí otevřít aplikaci, kterou chcete otočit na bok, otevřít zástupce AssistiveTouch, v něm zvolit položku Zařízení a následně zvolit otočení obrazovky. Otočení aplikací vzhůru nohama v iOS není vůbec jednoduchého, protože ani v režimu Usnadnění tuto funkci nenajdete. Pro tento režim musí být aplikace přímo naprogramovaná, jinak ji vzhůru nohama (např. protože určitá část displeje nefunguje) nikdy neotočíte.