Jak ovládat displej v zimních rukavicích. Vybírejte ty pro dotykové displeje a v telefonu nastavte vyšší citlivost

Zima sice ještě pořádně nedorazila, ale jakmile se tak stane, hromadně nasadíme rukavice. S tím však roste i problém ovládání telefonů, jejichž displej nemusí přes běžné rukavice (stoprocentně nebo vůbec) registrovat dotyky. A než rukavice sundávat, můžete displeji zvýšit dotykovou citlivost. Pomoci však mohou i speciální rukavice.



Nastavení zvýšené citlivosti na dotyky u Samsungů a Pixelů

iPhony žádný speciální režim na zvýšení citlivosti displeje nemají, u Androidů je nutné se podívat do Nastavení. První kroky by vás měly vést do nastavení Zobrazení, kde hledejte režim pro ovládání v rukavicích nebo režim pro vyšší citlivost dotyků na displej při nalepení ochranné fólie. Nevadí, že fólii na displeji vůbec nemáte, tato funkce často pomůže s tím, že je možné displej ovládat i přes běžné pletené rukavice.

Ano, není to ideální, protože na displej musíte trochu více tlačit, ale displej registruje daleko více dotykových akcí, než když je tento režim vypnutý. Nemusíte měnit stávající rukavice, a navíc je zprovoznění dotyků na displej přes rukavice jen otázka několika klepnutí. Režimy se zvýšenou citlivostí displeje nemusí fungovat u všech typů rukavic. Pokud jsou tlustší, budete muset při ovládání displeje i při vyšší citlivosti vynaložit větší sílu.

Usnadnění nebo speciální rukavice

Pokud funkci nenajdete v sekci Zobrazení, můžete se ještě do nastavení Usnadnění – Interakce a obratnost. V případě, že ani zde nenajdete žádnou funkci, která by vylepšila citlivost displeje, asi vás napadne vyzkoušet si nějakou aplikaci z Google Play. A zde vám ušetříme desítky minut sledování zbytečný reklam. Všechny aplikace, které nabízí úpravu citlivosti na dotyky, jsou jen aplikace, které se tváří, že pomáhají, ale jejich cílem je jen zobrazování reklam.



Nejlepším pomocníkem při ovládání telefonů v zimě jsou dotykové rukavice. Některé telefony s Androidem mají vlastní režimy, které zvýší citlivost displeje natolik, abyste jej mohli ovládat i v běžných zimních rukavicích. Čím jsou tenčí, tím lépe

Už řadu let jsou v Česku k dispozici. tzv. rukavice pro dotykové displeje, které mají v prstech vetkána kovová vlákna, popř. mají vizuálně upravené a barevné odlišené špičky prstů. S těmito rukavicemi vezmete telefon do ruky a bez jakékoliv úpravy nastavení jej můžete hned ovládat. Čím tenčí tyto rukavice budou, tím přesnější můžete čekat odezvu na vaše dotyky. U iPhonů jsou právě rukavice tou nejlepší možností, jak ovládat displej, aniž by vám v zimě mrzly prsty.