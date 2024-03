10 tipů, jak uděláte dokonalou fotku z mobilu. Tajné rady profesionálů

Vyndat telefon z kapsy, spustit aplikaci fotoaparátu a stisknout spoušť. Kouzlo mobilní fotografie je v rychlosti a jednoduchosti. Na momentky je to dobré, ale co když chcete snímku věnovat více času a péče? Jak vylepšit kvalitu fotek z mobilu? 1. Stabilizace a správná pozice těla Moderní a zejména ty dražší smartphony mají optickou stabilizaci, a také nabízejí různé noční režimy. Neznamená to však, že jsou 100% imunní proti pohybu, tedy rozmazání fotky. Za jasného světla budete mít ostrou fotku, i když ji „vypálíte od boku,“ ale jakmile se začne šeřit, přichází problémy.

Základní stativ seženete už za pár stokorun. Ty pro mobilní telefony jsou navíc lehké a skladné. Přitom řešení je snadné. Stačí pořídit stativ. Úplně malý a jednoduchý v ceně několika málo stokorun. Je tak skladný, že jej můžete vzít na sebenáročnější výlet, nebo z něj rovnou udělejte stálý inventář batohu či kabelky. Když stativ nemáte, správným postojem do jisté míry dokážete chvění těla eliminovat. Stačí stát oběma nohama pevně na zemi, lokty přimknout k tělu. Určitě se nesnažte fotit jednou rukou.

2. Spoušť fotoaparátu Fotografii nemusíte pořizovat jen softwarovou spouští. U většiny mobilních zařízení má stejnou funkci i tlačítko pro zesílení nebo zeslabení hlasitosti. Záleží, jaký operační systém a v jakém modelu telefonu používáte. Pokud tedy fotografujete streetfotografii, můžete snímky zachycovat od boku, aniž byste měli prst na displeji.

Některá sluchátka výrobců třetích stran možnost spouště u prostředního tlačítka nenabízejí. Bluetooth spouště mohou být v mnohém praktičtější. Fotku vám totiž pořídí i na 10 metrů. Jako spoušť fotoaparátu slouží i prostřední tlačítko na sluchátcích, která jsou většinou obsažena v baletní telefonu. V prostředí fotoaparátu jej stačí stisknout a záznam se pořídí. To se hodí zejména při fotografování na stativu, který má polohovatelné nohy. Nerozechvějete si tak scénu tím, že klepnete do displeje. Stejně poslouží i jakákoli jiná Bluetooth spoušť. Jestliže fotografujete bez příslušenství a snažíte se mít ideálně zapřené tělo, jako je popsáno v předchozím bodě, zkuste spoušť stisknout při výdechu. Dle četných studií se totiž lidské tělo nejméně chvěje právě při výdechu.

3. Nepoužívejte digitální přiblížení A dejte si pozor i na to optické, chtělo by se dodat. Digitální přiblížení funguje tak, že se z klasického snímku dělá výřez až po takový krok, po který potřebujete a po stisku spouště se přepočítá na plný počet MPx, kterými disponuje váš objektiv. Kvalita je ale obvykle tragická a vyplatí se spíše pořídit snímek bez zoomu a ten si přiblížit až v postprodukci. Výhodu to má minimálně v tom, že nepřijdete o okolí objektu, který přibližujete.

Raději zapomeňte, že váš telefon nějaký digitální zoom vůbec má. Optické přiblížení pak má své zákonitosti. Je zde hodně důležité, jaké na scéně panuje světlo. Je-li kvalitní, bude kvalitní i výstup. Je-li však slabé, tak např. telefony iPhone zkombinují výstup z širokoúhlého a tele objektivu, takže vlastně dostanete jen 2× přiblížený snímek o plném rozlišení, jehož kvalita je poplatná digitálnímu zoomu. Tedy nic, o co byste stáli. A jaké je řešení? Chcete-li přiblížení, udělejte o nějaký ten krok dopředu (pokud to je samozřejmě možné).

4. Nefoťte ve čtverci Za prvé – čtverec už nefrčí. Na Instagram a jiné sociální sítě už nahrajete snímky o jakémkoli jiném poměru stran (vyjma panoramatických fotografií), takže režim čtverce zcela postrádá smysl. Navíc udělat ze širokoúhlé fotografie čtverec je otázkou několika málo sekund a tuto možnost nabízí každá editační aplikace.

Nabídka focení ve čtverci je stále přítomna přímo ve výběru fotografických režimů systému iOS 13. Za druhé – je to podobné, jako v předchozím bodě. Když pořídíte snímek v poměru stran 1:1, ochudíte se o plný potenciál snímače. Jednoduše řečeno vám tak na fotografii budou chybět strany, které už zpět nikdy nedostanete.

Vlevo vidíte snímek vyfocený ve čtverci, vpravo ten v plném rozlišení snímače.

5. Nepoužívejte LED blesk Přisvícení diodou se hodí, když po tmě něco hledáte. K tomu ale nepotřebujete spouštět fotoaparát. Hodí se pak také, když potřebujete identifikovat něco, co vám dělá na zahrádce neplechu (beztak je to obvykle ježek). Pokud ale potřebujete fotit snímky s přisvícením, pořiďte si externí zdroj světla, a to zejména na portréty.

Používat blesk? Ano, pokud něco hledáte ve tmě. Ne, pokud chcete pořídit kvalitní fotografie Integrované přisvícení fotografii vždy jen zhorší. Máte-li v telefonu nějaký noční režim, obraťte se raději na něho a zapomeňte, že by vám LED za zhoršených světelných podmínkách v něčem pomohla. I když si to můžete myslet, opravdu tomu tak není.

6. Případy, kdy se LED blesk hodí LED však při fotografovaní své opodstatnění má, ale jen v určitých situacích. Tou první je protisvětlo. Fotografujete-li osobu, za kterou je přílišný zdroj světla (obvykle slunce), budete mít buď ideálně nasvícené pozadí scény a tmavou portrétovanou tvář, nebo ideálně nasvícenou tvář a totálně přepálené pozadí. Řešením je zapnutí LED a osvítit s ní tvář, čímž dosáhnete jak ideálně nasvíceného pozadí portrétované osoby, tak její tváře.

Obojí je špatně. Vlevo přepaly, vpravo je celá scéna podexponovaná. Zde se LED hodí. Jestli se v naší republice ještě někdy dočkáme sněhu, můžete se jej za pomoci LED pokusit vyfotografovat. Ideálně pokud budou zrovna padat trakaře, a to co nejmenší rychlostí. Když je světlo z telefonu patřičně osvítí, budou pak na výsledné fotografii o to zřetelnější. Pokud si ještě pohrajete s dlouhou expozicí, můžete nakonec vykouzlit poměrně efektní výsledky.

7. Nemažte zdrojové snímky Vydáte-li se na focení a pořídíte během jednoho dne stovky snímků, samozřejmě je proberte a smažte všechny nepovedené. Tato rada o nemazání zdrojových snímků směřuje spíše k tomu, pokud máte vyšší ambice a od svých fotografiích očekáváte něco víc. Je to především z důvodu editace. Každý den máte jinou náladu a každý den vidíte své snímky jinak. Jestliže budete přepisovat původní fotografie, už se k té zdrojové nikdy nedostanete.

Nemusíte využívat jen iCloud Applu nebo Disk Googlu. OneDrive Microsoftu je více než dobře použitelný, a také umí automatické nahrávání obsahu. Když vám to aplikace nabídnou, vždy upravené fotografie ukládejte jako kopie. Zároveň se hodí mít aktivní nějakou zálohu. Pokud nevyužíváte cloudové služby, tak si čas od času své snímky stáhněte ručně do počítače. Když se pak cokoli stane, neztratíte své vzpomínky nebo rozpracovaná díla.

8. Nepřehánějte to s filtry Doba největší slávy filtrů je ta tam. Dnešní doba se snaží být spíše přirozená, proto na své fotografie neaplikujte příliš filtrů. Není-li to tedy váš styl a záměr. Platí, že není filtr jako filtr a kreativitě se meze nekladou. S filtry a jakýmikoli editacemi si ale hrajte až po vyfotografování. V různých aplikacích už je totiž nemůžete odebrat a znamenalo by to, že i když budete mít dokonalou fotku, bude zničena nevkusně vybraným filtrem.

Pozor na to, v ktero denní dobu snímky editujete. Při editaci snímků si také dávejte pozor na to, v jakou hodinu tak činíte. Zkontrolujte si nastavení telefonu, a to konkrétně u nabídek, jako jsou zobrazení a jas. Můžete mít totiž nastavený True Tone displej, zapnutý Night Shift a jim obdobné funkce, které upravují barvy displeje. Večer tak můžete mít barevně dokonale vyladěný snímek, který však ráno bude vypadat úplně jinak.

9. Buďte připraveni Není nic horšího, když jdete fotografovat danou scénu, na kterou potřebujete aplikaci s plným ručním vstupem a po jejím spuštění zjistíte, že bez její aktualizace se dál nedostanete. Jste v divočině, nebo hudebním klubu, a nikde žádné Wi-Fi, nikde LTE či pokud, tak už s vaším vyčerpaným limitem FUP.

Aktualizace samozřejmě že obvykle opravují především chyby, mnohdy ale také přidávají nové funkce. Vyrážíte-li do terénu, vždy si před tím projděte aplikace, se kterými chcete následně pracovat. Popřípadě je zaktualizujte a ideálně si je připravte na plochu nebo do widgetu. Nebudete pak ztrácet čas jejich hledáním.