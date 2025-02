Aby si na vás ani Britové nepřišli. Jak používat pokročilou ochranu dat na iPhonu a iPadu

Koncem minulého týdne jsme vás informovali, že britská vláda chce po Applu zadní vrátka do iCloudu. Zatím není jisté, zda Apple tomuto požadavku vyhoví (předpokládáme, že spíše ne) a v tuto chvíli ani nic nenaznačuje tomu, že by se k podobnému kroku odhodlávala Evropská unie. Pokud by ale Apple přistoupil na požadavky Velké Británie, mohlo by to mít globální dopad. Určitě tedy nebude na škodu chránit svá data nejlépe, jak je to jen možné.

V době, kdy se naše životy stále více digitalizují a citlivá data putují mezi zařízeními a nejrůznějšími cloudy, je klíčovým tématem bezpečnost soukromých informací a osobních údajů. Apple relativně nedávno představil novou volitelnou funkci Pokročilá ochrana dat, která posouvá zabezpečení uživatelských dat na zcela novou úroveň.

Funkce je k dispozici v operačních systémech iOS 16.2 nebo novějších, iPadOS 16.2 či vyšších a macOS 13.1 nebo novějších, přičemž před aktivací musí být na všech zařízeních nastavený přístupový kód nebo heslo. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnutá. Zbývá podotknout, že pokročilá ochrana dat není dostupná pro spravované účty Apple a účty dětí.

Jak zapnout Pokročilou ochranu dat?

Dosud Apple šifroval data při přenosu na servery a následně i na samotných serverech, ale měl k nim stále přístup. To znamená, že například v případě soudního příkazu mohl data zpřístupnit třetím stranám. Dalo by se to přirovnat k situaci, kdy máte bezpečnostní dveře, ale výrobce si ponechá hlavní klíč. S funkcí Pokročilé ochrany dat se situace mění – data se šifrují metodou end-to-end, což znamená, že k nim nemá přístup ani Apple. Jedinými držiteli dešifrovacích klíčů jste vy a vaše důvěryhodná zařízení.

Co lze takto ochránit? Téměř všechna citlivá uživatelská data – zálohy zařízení, zprávy, fotografie, poznámky, záložky v Safari, nahrávky z diktafonu či údaje v Peněžence Apple. Výjimkou jsou e-maily, kontakty a kalendář, které zůstávají šifrované standardním způsobem kvůli nutnosti synchronizace s jinými platformami. Po aktivaci Pokročilé ochrany dat se deaktivuje webový přístup na iCloud.com (lze ho ale povolit dočasně přes důvěryhodné zařízení).



Pokročilá ochrana dat

Aktivace ochrany je poměrně jednoduchá. V Nastavení přejděte na své Apple ID, následně pokračujte do sekce iCloud a zde najdete volbu Pokročilá ochrana dat. Před aktivací je však nutné nastavit způsob obnovy dat pro případ, že byste ztratili přístup ke svému účtu. Můžete si vybrat mezi důvěryhodným kontaktem (například rodinným příslušníkem) nebo vygenerováním 28místného obnovovacího klíče. Po aktivaci je třeba aktualizovat přihlašovací údaje na všech zařízeních.

Vše zůstane na vašich bedrech

Musíme zmínit důležitou skutečnost: jakmile aktivujete Pokročilou ochranu dat, přebíráte za svá data plnou zodpovědnost. Apple vám již nebude moci pomoci s jejich obnovou, pokud ztratíte přístup ke svému účtu. Proto je naprosto zásadní bezpečně uschovat obnovovací klíč, ideálně v tištěné podobě mimo digitální zařízení. Jestliže zapomenete heslo i obnovovací klíč a nemáte nastavený důvěryhodný kontakt, o data nevratně přijdete.



Obnovení účtu

Pro maximální bezpečnost je vhodné kombinovat Pokročilou ochranu dat s dalšími bezpečnostními prvky. Mezi ně patří například dvoufaktorové ověřování, které vyžaduje kromě hesla i potvrzení přihlášení na důvěryhodném zařízení. Důležité je také používat silné heslo – kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků.

Při přechodu na nový iPhone není třeba se obávat ztráty zabezpečených dat. Pomocí funkce Quick Start můžete jednoduše přenést veškerá data včetně nastavení zabezpečení. Po migraci si ověřte, že je nový iPhone na seznamu důvěryhodných zařízení.

Pokud dbáte na soukromí, zapněte ji

Změna Apple ID je složitější, protože s novým účtem začínáte od nuly. Pokud chcete zachovat svá data, budete je muset manuálně zálohovat na lokální úložiště nebo externí disk. Následně si stáhněte obnovovací klíč a bezpečně jej uložte. Po změně Apple ID znovu aktivujte Pokročilou ochranu dat a obnovte svá data ručně.

„Pokročilá ochrana dat představuje významný krok vpřed v ochraně soukromí uživatelů,“ říká Apple ve svém prohlášení. „Data jsou chráněna i v případě narušení bezpečnosti cloudu, protože šifrovací klíče jsou výhradně ve vašich rukou“.

Pokud vám záleží na maximální ochraně soukromí, pak Pokročilá ochrana dat rozhodně stojí za úvahu. End-to-end šifrování zajišťuje, že k vašim datům nebude mít přístup nikdo jiný než vy. Jen si dejte pozor na možná rizika a nezapomeňte si nastavit metody obnovení.

Zdroj: Apple, Phone Arena