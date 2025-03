Jak poznám, že si mě někdo zablokoval. Telefonní číslo, textovky, e-maily i sociální sítě

1 / 5



Když se s protistranou chcete spojit přes telefon, a (najednou) nereaguje na různé způsoby komunikace, může to být z celé řady důvodů. Když vyloučíte nedostatek času, špatný signál, režim Nerušit, vybitý, zničený či odcizený telefon nebo prostý ghosting z druhé strany, může to být i proto, že vás osoba „na konci drátu“ ignoruje na systémové úrovni. Konkrétně blokuje příchozí hovory, textovky, e-maily i pokusy o kontaktování na sociálních sítích. A my vám prozradíme, podle čeho to můžete poznat. Volání Vytočíte číslo, a nevyzvání? Vydržte, možná má jen jednu čárku mobilního signálu, nebo je jen mimo dosah mobilního signálu. Jenže to byste ve sluchátku slyšeli: „Ten komu voláte je mimo dosah signálu nebo má vypnutý telefon. Zkuste zavolat později“. Pokud vytočíte číslo a slyšíte obsazovací tón, může to být první z náznaků. Ano, druhé číslo může zrovna teď hovořit, ale pokud voláte v náhodných časech ráno, odpoledne i k večeru, a situace se stále opakuje, je to s největší pravděpodobností blokace.

Nebere vám protistrana telefon? Můžete být blokovaní. Ověříte to tak, že zavoláte s předčíslím #31# jako soukromé číslo. Protože se však tato čísla často blokují, vyzkoušejte zavolat z telefonu od někoho z rodiny Pokud na volaném mobilním čísle někdo skutečně hovoří, většinou se dozvíte informaci ve stylu „volaný právě telefonuje, opakujte prosím volání později“. Pokud bylo telefonní číslo mimo dosah signálu, často vám přijde SMS zpráva, že je dané číslo opět k dispozici pro zavolání. Pokud u vás neplatí ani jedno a druhé, můžete si to ověřit ještě drobným testem. Vytočíte číslo a ozve se obsazovací ton? Vyzkoušejte stejné číslo vytočit z telefonu od manželky nebo dětí, pokud vyzvání, je to stoprocentní důkaz blokace vašeho čísla. Alternativně si můžete telefonní číslo přepsat na papír a vytočit jej ručně s tím, že před samotné číslo zadáte kombinaci #31#, která skryje protistraně vaše konkrétní číslo, které by tak mohlo „projít“. U některých aplikací pro volání jsou k tomu i speciální funkce v nastavení, kde musíte hledat položku „Zobrazit ID volajícího“. Je tu ale i druhá strana mince, uživatelé totiž mohou mít aktivní blokaci soukromých čísel. Minimálně já ji u svého čísla mám aktivní.

Své číslo můžete skrýt i nastavením v aplikaci určené pro volání Další možností, jak poznat, že vás někdo zablokoval, je smazání podezřelého kontaktního čísla z vašeho telefonního seznamu v aplikaci Telefon Google. Kontakt však nejprve otevřete, číslo vykopírujte a až poté jej odstraňte. Po uzavření aplikace kontakty znovu spusťte. Do vyhledávání vložte dříve vykopírované číslo, a pokud na něj Google nenajde žádnou referenci u dalších svých služeb, je velmi pravděpodobné, že jste byli zablokováni. Tento postup však nejde uplatnit univerzálně, protože někteří výrobci používají své vlastní aplikace pro telefonování a správu kontaktů.

Pokračování 2 / 5 SMS zprávy Když je ve smartphonech vaše telefonní číslo zablokované, většinou se blokují, jak hovory, tak textové zprávy. Podezření na blokaci vyplývá z toho, že vaše zprávy jsou odeslány, ale chybí potvrzení o doručení. I to může být důsledek špatného signálu nebo vybitého telefonu na druhé straně, jenže pokud zpráv pošlete deset a potvrzení o doručení nedostanete ani za týden, vypovídá to mnohé.

Potvrzení o doručení SMS zpráv si musíte nejprve ručně aktivovat. Vidíte jej v konverzi správně jen tehdy, pokud máte aktivní RCS. Jinak se ikona ukazuje v náhledu konverzace na úvodní obrazovce. Ale pozor, je vidět i tehdy, když zpráva nebyla doručena! U Androidů je problém s tím, že tzv. doručenky nejsou v základu aktivní. Konkrétně v aplikaci Google Zprávy musíte přejít do nabídky se třemi tečkami, odkud pokračujte přes Nastavení – Rozšířené nastavení. Zde si aktivujte funkci Dostávat potvrzení o doručení zpráv SMS. I přesto však potvrzení doručení zprávy není tak jednoznačné, jak by mělo být. U poslední zprávy kontaktu vidíte v náhledu všech konverzačních vláken drobnou ikonku se dvojitou fajfkou. Jenže ta se nám ukázala i tehdy, když byla zpráva blokovaná! V podrobnosti odeslané zprávy potvrzení o doručení nepochopitelně chybí. Potvrzení vidíte v editoru zpráv až tehdy, když používáte RCS, dvě fajfky se ukáží na konci řádku. Pokud by se neukázaly, je to neklamná známka toho, že zpráva nebyla doručena. Pokud se to opakuje delší dobu, můžete mít důvod k obavám. Nemusíte se bát, že by to bylo proto, že protistrana nemá aktivní RCS. V tom případě by vám zprávu nešlo už ani odeslat.

iMessage má potvrzení o doručení vyřešeno daleko lépe, i tak můžete „doručenky“ u vybrané konverzace deaktivovat. Nemůžete se tak na ně stoprocentně spolehnout. Ve WhatsApp můžete informace o doručení blokovat je globálně, ale neplatí to o skupinových chatech Apple má potvrzení o doručení v iMessage řešeno daleko lépe, hned v detailu konverzace vidíte, zda byla zpráva doručena nebo ještě ne. U alternativních komunikačních aplikací, např. WhatsApp, vidíte při doručení zprávy zdvojenou fajfku. Tato potvrzení o přečtení však můžete, jak v iMessage, tak ve WhatsApp vypnout. V prvním případě přímo u konkrétní konverzace, v případě druhém pak jen hromadě ve všech vláknech (mimo skupiny). Chybějící potvrzení o doručení tak nemusí být jednoznačným důkazem možné blokace.

Pokračování 3 / 5 E-maily Všechny Androidy mají vestavěnou aplikaci Gmail, která slouží jako e-mailový klient pro váš povinně zadaný Google účet. Pokud vás protistrana při komunikaci e-mailu blokuje, nijak se to přímo nedovíte. Musíte vycházet z „nepřímých důkazů“. Stačí, když vám od protistrany nechodí e-maily, nefungují hovory přes Google Meet nebo dlouho nevidíte barevnou tečku u přátel na chatu, i když to dříve bylo naprosto běžné. I to však může mít svůj důvod, protože uživatelé mohou být právě neaktivní.

Poslední aktivita uživatelů na chatu v Gmailu může napovědět o možné blokaci E-maily však nemusí dorazit do cíle i kvůli tomu, že jsou odfiltrovány a spadnou do spamu. Kontaktu se tak můžete ozvat i ze soukromého e-mailu anebo si dokonce vytvořit i zcela nový e-mail, který případnou blokací projde. Potvrzení o přečtení e-mailu je k dispozici jen u firemních účtů, a nastavíte jej jen prostřednictvím rozhraní Google Workspace. Když kontakt nereaguje na volání ani na zprávy, je logické domnívat se, že protistrana blokuje všechny možné kanály. A e-mail tedy může být další z nich. U iPhonů je blokace řešena komlexněji. Když je zablokujete v jedné z aplikací Telefon, FaceTime, Zprávy nebo E-mail, je blokace automaticky rozšířena i na další aplikace. Zablokované e-maily pak směřují rovnou do koše.

Pokračování 4 / 5 Sociální sítě Mnohem častější než e-mail, je dnes blokace na sociálních sítích a u komunikátorů třetích stran.

Úspěšné doručení zprávy ve WhatsApp signalizují dvě fajfky Pokud oba používáte Facebook Messenger, a už jste si dříve psali, stačí do vyhledávacího pole začít psát jméno druhé osoby. Pokud se neobjeví žádná nápověda, je pravděpodobné, že jste byli zablokovaní. Pokud vás někdo zablokoval ve WhatsApp, neuvidíte jeho fotku nebo stavovou zprávu. Pokud nejsou doručeny zprávy (dvě fajfky) a volání nikdo nezvedá, máte víceméně jasno. U Telegramu poznáte blokaci tak, že u druhé osoby nebudete moci zobrazit její profilový obrázek. Signal zablokuje fotku, status a jako jeden z mála u zpráv ukáže, že nemůže být doručena.

Kontrola možného blokování v Messengeru. Kontakt se našel, žádné blokování se tedy nekoná Blokaci na Instagramu poznáte podle toho, že si nebudete moci zobrazit profil konkrétní osoby, ani na vás nevyskočí při vyhledávání. To stejné platí i o Snapchatu. Pokud ke komunikaci využíváte X (dříve Twitter), stačí otevřít profil protistrany. Pokud jste blokovaní, dozvíte se to napřímo informační zprávou. U TikToku kontakt neuvidíte v seznamu účtů, které sledujete. Pokud kontakt znovu přidáte do sledovaných, objeví se varování „Nemůžete sledovat tento účet kvůli jeho nastavení soukromí“. Jak zjistíte, že si vás někdo na WhatsApp zablokoval? Tady je návod Blokace na sociálních sítích většinou jen doplňuje primární blokaci telefonu a SMS zpráv. Když už s vámi nikdo nechce komunikovat, většinou přeruší všechny informační kanály.

Pokračování 5 / 5 Jak opět navázat kontakt? Může se stát, že vás protistrana zablokovala oprávněně. Pokud ne, můžete se s ní zkusit přes prostředníka spojit a zjistit, v čem je problém. Někdy se může stát, že jste byli zablokováni nedopatřením, v tom případě je vhodné protistraně pomoci, aby vás odblokovala.

Protistrana nereaguje? Dejte tomu čas nebo využije své přátele jako prostředníka Někdy kontakt pomůže navázat to, že si vzpomenete na existenci pevné linky. Na druhou stanu však máme každý své osobní hranice soukromí. Pokud vás protistrana nechce kontaktovat a vy už jste několik neúspěšných pokusů vyčerpali, dejte tomu čas. Je velká šance, že blokování nebude trvat věčně, a že zase v budoucnu najdete společnou řeč.

