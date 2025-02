Jak poznat film nebo seriál, který právě hraje. Circle to Search prozatím promarnil velkou příležitost

Ať už jde o různé filmové scény na sociálních sítích, monitory v letadle, na nichž spolucestující sledují zajímavý film, nebo veřejné projekce – právě v těchto případech by se hodilo namířit telefon a rychle zjistit, o jaký film či seriál se jedná a kde si jej můžete pustit. Telefon by mohl snadno nahradit webové filmové databáze, Google však zatím tuto příležitost nevyužil. Circle to Search sice dokáže rozpoznat postavy a objekty z filmů, na celý problém se však dívá zcela opačnou logikou.



Při přehrávání Netflixu v telefonu funkce Circle to Search nefunguje. Kdybyste chtěli ze scén najít místa, kde se film mohl natáčet, nebude to fungovat

Funkce Circle to Search (v češtině „Zakroužkuj a vyhledej“) patří k tomu nejlepšímu, co aktuálně nabízí umělá inteligence od Googlu. Jde o šikovný nástroj pro detekci objektů na displeji telefonu, což může být třeba i fotka nebo zastavený obsah z videa. Velmi dobře funguje při identifikaci produktů, památek nebo celebrit. Problém je v tom, že stejným způsobem přistupuje i k filmům. Místo aby vám telefon sdělil, o jakou filmovou postavu se jedná a ve kterém filmu vystupuje, dozvíte se často jen jméno herce nebo detaily toho co má na sobě, a zbytek si musíte dohledat sami.

Chybí jiný úhel pohledu umělé inteligence

Místo animovaných postav Circle to Search vidí zvířata a ochotně vám ukáže místa, kde se film mohl natáčet. Zaměří se na kabelku, batoh a doplňky, které herečka nosí, místo aby vám prozradil, ze kterého filmu scéna pochází. Google má přitom vše připravené – funguje mu rozpoznávání tváří a předmětů, má přístup k rozsáhlým databázím filmů, takže by zjištěné informace jen porovnával s jinou databází. V současné době však na to nejsou připraveny ani některé aplikace. U Netflixu kroužkování nefunguje vůbec, na YouTube ano, ale zajímavý videoobsah se nachází i mimo tuto platformu. O2 TV Circle to Search zpřístupní, ale přes scénu při pozastavení zobrazuje ovládací prvky, a kroužkování vám místo herců vyhledá spíše podobné šipky pro posouvání videa.

Detekovat informace o filmech je zřejmě složitější než detekce hudby, která už je v Circle to Search dostupná. Krátké úryvky mají specifické tóny, rytmy a harmonie, které lze rychle a snadno porovnat s velkou databází. Filmy jsou mnohem komplexnější – mají spoustu záběrů, různé úhly kamer a specifické (nebo vystřižené) scény pro některé regiony. Je také možné, že plná práva na filmy drží streamovací platformy a distributoři, kteří veřejně nezpřístupní kompletní zdroj metadat. Detekce filmů by byla náročná, ale rozhodně není nemožná. A když už funkce umí rozpoznat hudbu, nenastal čas, aby se AI naučila rozpoznávat i videa? Ještě když má většinu potřebných nástrojů Google po ruce?



A to je výstup z Google Lens. Nějak takto by mohl fungovat i Circle to Search, ale Google se k tomu zatím příliš nemá

Nemožnost spolehlivé detekce videí a filmů je překvapivá i z toho úhlu pohledu, že aplikace Google Lens to už často zvládne. Vyfotíte si postavu z filmu a mezi souvisejícími výsledky najdete její jméno z filmových databází a také filmy, kde si zahrála. Proč není stejně spolehlivý i Circle to Search?

Via Androidpolice