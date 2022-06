Jak poznat, že máte možná hacknutý telefon? Toto je devět symptomů, které můžete pozorovat

Bezpečnost telefonu by v dnešním propojeném světě měla být prioritou číslo jedna. I tak se však může stát, že váš telefon vzdáleně napadne někdo cizí, který si začne ukládat vaše citlivá data a protokoly volání, nebo si dokonce bude číst vaše textové zprávy, e-maily či měnit nastavení telefonu. Pokud se najednou změní chování vašeho smartphonu, může to být důkazem toho, že jeho bezpečnost a integrita byla v nedávné době narušena. Jak tedy poznáte, že váš telefon mohl být hacknutý?

První ukazatelem je horší výdrž baterie. Jistě, akumulátor sám o sobě stárne a nepatrně snižuje svou kapacitu při každém nabíjení. Pokud však máte relativně nový telefon a najednou nevydrží ani půl dne (když předtím vydržel při stejné intenzitě používání dvojnásob), může to být důležitý signál. Pokud na pozadí telefonu pracuje malware, který má přístup k vašim údajům a aplikacím, jejichž výstupy zasílá na vzdálený server, poznáte to podle výdrže na jedno nabití.

Teplé či vyložené horké telefony jsou dnes samozřejmostí, stačí hrát hodinu ty nejnáročnější hry a displej či záda telefonu budou pořádně topit. Pokud je však telefon horký, aniž byste na něm něco dělali a leží zdánlivě v klidu na stole, může to znamenat, že na jeho pozadí neustále něco probíhá. Ať již výpočty nebo odeslání dat. A to rozhodně není v pořádku.

Pomalejší systém, příliš velká spotřeba dat

Dalším ukazatelem může být podivné chování prohlížeče. Jakmile se vám v prohlížeči začnou ve větší míře objevovat vyskakovací okna, které „zdravý“ prohlížeč dokáže vcelku úspěšně odfiltrovat, může to být velký problém. Zvláště pak tehdy, když se reklamy řetězí jedna za druhou, nebo na ně telefon „automaticky“ klikne. Nevědomky tak můžete útočníkům přispívat za zobrazení reklam, i když sami od sebe nic neděláte. Dejte si také pozor na to, když vaše oblíbené weby najednou změní svou podobu. Může se jednat jen o podstrčenou stránku, která se bude snažit vylákat vaše přístupové údaje.

Pozorujete najednou snížený výkon celého systému? Pokud se aplikace najednou chovají velmi zpomaleně nebo dokonce padají na pozadí, může to být známka toho, že některý z procesů na pozadí si ukusuje velkou část systémových zdrojů. Často se stává, že malware v telefonu lokalizujete a zavřete, jenže ten se záhy spouští okamžitě znovu. Odstraníte jej až v tzv. bezpečném režimu Androidu.

Pozorujete u telefonu neznámou aktivitu? Může se jednat např. o textovou komunikaci, která „není vaše“ nebo odchozí hovory do zahraničí, které jste určitě nevytočili? Může to znamenat, že má někdo kompletní přístup k vašemu telefonu, např. k vašemu hlavnímu účtu. Pokud pozorujete větší počet čísel, která vám volají do zahraničí, zablokujte je a rozhodně nevolejte zpět. Útočníci si totiž z prozvánění ze zahraničí postavili výnosný byznys. Váš hovor jednoduše přesměrují na placené linky a z toho inkasují nemalé provize.

Je teprve druhý den a už vám vypršel datový limit (FUP)? Možná jste si jen nevědomky při sledování Netflixu či stahování souborů vypnuli Wi-Fi, možná se vám přes mobilní sítě stáhla systémová aktualizace. Pokud však všechny možnosti vyloučíte, musíte se smířit s tím, že data navíc vyčerpávají služby na pozadí, které neustále komunikují se vzdálenými servery. A těm mohou předávat vaše citlivé informace a uložená data. Souběžným symptomem je i zdlouhavé načítání aplikací či stahování zcela neznámých souborů na pozadí.

Odcizení účtu nebo telefonního čísla

Pokus o hacknutí, ať již úspěšný nebo neúspěšný, poznáte i v e-mailové schránce. Útočníci v první řadě cílí na vaše účty, ve schránce tak můžete vidět pokusy o neúspěšné přihlášení, dotazy na reset hesla, přidání nového zařízení k účtu nebo dokonce potvrzení o změně hesla. A to znamená, že si někdo fyzicky přivlastnil váš účet. Pokud jste o obnovu hesla nežádali, tyto e-maily ignorujte. Z jiného zařízení, např. z počítače, si pak hesla k účtům, na které vedly útoky, preventivně změňte.

Malware na Androidu za sebou dokáže zametat stopy:

Stává se to zřídkakdy, ale přesto je třeba dát si pozor na úplnou ztrátu signálu. Jedná se o tzv. „SIM port attack“, v rámci něhož váš hacker odstřihne od vašeho mobilního čísla, e-mailu či bankovního účtu. V těchto případech je třeba kontaktovat policii, které je třeba sdělit, že jste se stali obětí krádeže identity. Následně je třeba kontaktovat operátora a pokusit se přivlastnit zpět vlastní telefonní číslo a přístup k dalším účtům.

Jak se pokusům o hacknutí efektivně vyhýbat? Udržujte svůj smartphone vždy s aktuální verzí softwaru. Nenavštěvujte podezřelé webové stránky, u kterých vás prohlížeč informuje o tom, že webová stránka není bezpečná. Dále nestahujete aplikace, které nemáte ověřené, a u kterých chybí ohlasy ostatních uživatelů. Nenaleťte na aplikace, které vám tvrdí, že dostanete něco úplně zadarmo. Většinou jsou to právě ony, které do telefonu zanesou malware.