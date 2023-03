Jak poznáte skutečně strašidelný film? Hodinky Apple Watch vás upozorní na vysoký tep, a to hned dvakrát

Film Outwaters od diváků dostává velmi nelichotivé recenze, ovšem upřít mu nejde minimálně to, že se sledující při sledování děje skutečně bojí. A to natolik, že váš „strach“ zaznamenají i hodinky Apple Watch! Nový film žánru „found footage“ sice u diváků způsobuje po odchodu ze sálu dezorientaci a závratě, mnohem zajímavější jsou však reakce lidského těla přímo při sledování tohoto hororu.

Jeden z diváků na Twitteru sdílel fotografii hodinek Apple Watch, které ještě v průběhu filmu na zápěstí zobrazily varování na o tom, že srdeční tep převýšil hodnotu 120 úderů za minutu. A to ne jednou, ale hned dvakrát! Podle mnohých se jedná o nejsilnější zážitek, který kdy od thrilleru dostali. Někteří ze sledujících dokonce opouští sál ještě před koncem a film popisují jako „cestu do pekla“. Na světě navíc není mnoho filmů, které by dokázaly Apple Watch donutit k varování o vysokém srdečním tepu.



Při sledování filmu Outwaters se natolik bojíte, že vás Apple Watch upozorní na vysoký srdeční tep. A to jen jednou...

V tomto případě může být varování hodinkami Apple Watch, sice úsměvné, ale založené na pravdě. Hodinky však podobnou detekci nedávno zachránily dva životy najednou. Hodinky však nejsou univerzálním pomocníkem za každé situace, Apple Watch už delší dobu zlobí detekce nehod, kdy hodinky či iPhony samy od sebe vytáčejí nouzová čísla. Jenže v tu dobu, když jsou jejich nositelé zrovna na lyžařském svahu nebo na horské dráze. Apple tuto funkci ladí prakticky s každým updatem hodinek Apple Watch a iPhonu, a všechna falešně pozitivní hlášení do dnešních dní ještě nevychytal.

