Jak převést fotku nebo webovou stránku do PDF. Na Androidu k tomu nepotřebujete žádnou speciální aplikaci

PDF je univerzální formát, u něhož není případná editace nijak jednoduchá. V tomto formátu se tak hodí sdílet soubory, u nichž chcete, aby byly určeny primárně pro čtení. PDF otevře spousta zařízení různého druhu (od čtečky knih až po počítače), fotky uložené v PDF mají navíc menší velikost, a to bez výrazného zásahu do jejich kvality. Přímo na Androidu navíc můžete do PDF převést, jak fotografie (např. „skeny“ dokumentů), tak i celé webové stránky. A to přímo v rámci systému bez nutnosti instalace jakékoliv další aplikace.

Už od Androidu 4.4 KitKat se do systému dostala podpora přímého tisku ze smartphonů. Stačí si jen do Androidu stáhnout zásuvný modul tiskové služby podle výrobce vaší tiskárny, a můžete přímo ze smartphonu iniciovat tisk. A to ve stanoveném formátu, jednostranně či oboustranně, černobíle nebo barevně. Ve stejné nabídce však najdete i převod do formátu PDF.



Na Androidu se nám podařilo zároveň převést jen jednu fotografii do PDF. Pokud to neumožňuje galerie nebo prohlížeč souborů, musíte dostat více fotek na jednu stránku, např. vytvořením koláže

Stačí přejít např. do galerie fotek a u vybraného snímku z kontextové nabídky vybrat „Tisk“. Otevře se vám tiskové rozhraní, v němž stačí v horní části kliknout na tlačítko „Uložit jako PDF“, popř. na stejnojmennou ikonu. Pak už jen zadáte cíl uložení, a máte hotovo. Spojit více fotek do jednoho PDF se nám však bez instalace doplňkové aplikace nepodařilo. Některé nadstavby sice mohou nabízet spojení více fotek do jednoho PDF dokumentu, Jedinou univerzální cestou je však tvorba jednostránkové koláže, kterou si uložíte do PDF na stránku A4.

Stejně to funguje i ve webovém prohlížeči. Buď v kontextové nabídce narazíte přímo na možnost Tisk/PDF, popř. se k tisknutí alias převodu do PDF dostanete přes nabídku Sdílet, a po kliknutí na tři tečky. Stejným způsobem, tedy přes nabídku Sdílení - Tisk, lze v telefonu veškerý podporovaný obsah rychle převést do PDF. Např. poznámky, pokud převod do PDF defaultně nepodporují.