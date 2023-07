Jak připravit mobil na dovolenou. Pozor na roaming, zákazy v letadlech a odlišné zásuvky

Cesta na dovolenou s sebou přináší spoustu nakupování a připrav před cestou. Jenže to se netýká jen vás a vaší rodiny, ale i vašeho smartphonu. V tomto článku se podíváme na to, jak na cestování co nejlépe připravit váš smartphone. Ať už se jedná o roaming, aplikace, multimediální obsah nebo o nabíječku, při odjezdu do ciziny se vyplatí být připraven. Letní dovolená je peklo pro mobily i jejich baterii. Na tyto věci byste si měli dát pozor Smartphone vám v zahraničí hravě nahradí fotoaparát, ale také platební kartu, poznámkový blok nebo poslouží jako úložiště pro okopírované cestovní doklady. Roaming Pokud vyrážíte mimo území ČR a nepočítáte s tím, že si na místě pořídíte místní SIMku nebo si dopředu nezakoupíte cestovatelskou eSIM, je nutné si u české SIM karty aktivovat roaming. Nebo si alespoň ověřit, že jej máte aktivní. To učiníte na webových samoobsluhách nebo mobilních aplikacích operátorů, příp. na jejich infolinkách. Přehledný rozcestník roamingu nabízí O2, T-Mobile i Vodafone. Ve smartphonu pak musíte v nastavení datové konektivity povolit mobilní data v roamingu.

Roamingová mapa českého T-Mobile. Tmavě fialová značí Zónu 1, kde máte stejné ceny, jako v Česku. Světlejší je zóna Zona 2, ještě světlejší pak Zóna 3. Šedá místa značí státy bez roamingového partnera Pokud cestujete do EU (včetně Velké Británie), platí zde pravidlo, v rámci něhož voláte, píšete textovky a datujete za stejné ceny jako v Česku. Dozvíte se to i z uvítacích SMS, které vám dorazí do telefonu při překročení státní hranice. Dejte však pozor na to, že Švýcarsko nepatří do EU, a tak zde platíte za odeslané SMS, minutu volání (platí se i příchozí) jako byste byli třeba v USA. Jak získat levná mobilní data mimo EU? Stačí stáhnout aplikaci a koupit eSIM s předplaceným balíčkem V závislosti na tarifu mohou být součástí roamingu i různé specifické balíčky, popř. můžete roaming použít jen na „překlenutí“ doby, než si v cíli vašeho pobytu pořídíte místní SIM kartu. A to jde třeba přímo na letišti, popř. v různých mobilních aplikacích.

Aktualizace telefonu a aplikací Pokud vyrážíte do světa mimo Evropu, rozhodně se vyplatí aktualizovat software telefonu na nejnovější dostupný, a to stejné je třeba provést s aplikacemi. V AppStoru a Google Play aktualizujte všechny aplikace, které byste na dovolené mohli chtít využít. Některé se totiž bez povinné aplikace nespustí. Pokud nebudete v dosahu Wi-Fi, asi by vás nemile překvapilo, že musíte před použitím aktualizovat svou mobilní aplikaci v řádech desítek až stovek MB přes mobilní sítě v roamingu mimo EU.

Aktualizujte si software telefonu a všechny aplikace, které máte nainstalované A pokud už budete na veřejné či nezabezpečené hotelové Wi-Fi, může se hodit VPN, která zajistí bezpečnost a soukromí u vaší elektronické komunikace. Bezplatných i placených VPN služeb je celá spousta, stačí si jen vybrat tu, která je vám bližší, nebo kterou běžně používáte.

Aplikace pro cestovatele Na cestách se mohou hodit i nové aplikace, které v zahraničí skutečně použijete. Můžete se dívat po překladačích v reálném čase nebo si vystačíte jen s aplikací Google Lens. Ta je ideální třeba pro překlad jídelních lístků nebo navigačních panelů, a to přímo v hledáčku fotoaparátu. Digitální směnu peněz s lepším kurzem vám může nabídnout Revolut, Uber vám pomůže zavolat si třeba odvoz z letiště (pozor na to, že ne každá služba nabízí své vlastní autosedačky pro děti, a pokud ano, tak jen jednu), aplikaci Flush, která vám ukáže nejbližší záchody, TripAdvisor zajímavá místa v okolí, a nebo třeba mobilní aplikaci leteckého dopravce pro check-in a zobrazení letenek.

Google Lens vám prozradí třeba to, co se skrývá za názvy v jídelním lístku Lokální aplikace vám mohou umožnit nákup jízdenek na autobus, vlak, metro, přesněji sdělit výhled počasí na nadcházející dny, prozradit teplotu vody nebo třeba upozornit na zajímavé body zájmu v okolí. A když se něco pokazí, např. letadlo přistane z důvodu poruchy jinde, než by mělo, může se hodit aplikace Booking.com, přes kterou si objednáte nocleh, abyste mohli letět další den. Zvládnete to sice i přes mobilní rozhraní, to má však často problém se správným načítáním obrázků. Bookování ubytování přes mobilní aplikaci je jednodušší a rozhodně přehlednější. V případě větší skupiny cestující do zahraničí může být daleko levnější komunikace např. přes WhatsApp. V rámci jedné skupiny vidí všichni podstatné informace, a využitím mobilních dat (nebo Wi-Fi) si lidé mezi sebou jednoduše zavolají nebo uskuteční videohovor.

Offline mapy, čištění paměti a uložení souborů Chystání se na dovolenou je ideální doba k tomu, abyste si pročistili telefon od zbytečností. Aplikace, které nepoužíváte, odinstalujte. V paměti můžete mít i spoustu zbytečných souborů, které už dávno nepotřebujete. Uvolněný prostor můžete využít hned několika způsoby.

Budete v zahraničí bez dat nebo s omezeným připojením? Uložte si mapové podklady do offline režimu Pokud nepředpokládáte, že byste byli ve větší míře online, uložte si do paměti telefonu hudbu a filmy. Buď je nahrajte přes počítač, a nebo u svých stremovacích služeb využijte možnosti pro offline uložení obsahu. Hodit se mohou i hry, které však běží čistě offline. U některých je to přímo uvedeno, u jiných to musíte vyzkoušet. Nainstalujte je, nechte proběhnout všechna stahování a hru zavřete. Deaktivujte mobilní data a Wi-Fi, a zkuste hru spustit. Pokud naběhne bez problémů, máte vyhráno. Pokud však potřebuje přihlášení k účtu, budete pro její hraní potřebovat mobilní data nebo Wi-Fi. Uvolněnou paměť na dovolené zaplníte fotkami, ale její malou část byste mohli věnovat i offline mapovým podkladům. Stačí používat na Androidu nebo iOS aplikaci Google Mapy, ve které si vybranou oblast (samozřejmě jich může být i více) dopředu stáhnete pro offline použití. Mapová data sice mají omezenou platnost, na dovolenou vám to však bude bohatě stačit. YouTube Music umí stáhnout oblíbené písničky do mobilu. Poslouchat je můžete offline Čas od času se vyplatí stáhnout si fotografie z telefonu na jiné úložiště, např. do notebooku, tabletu nebo na microSD kartu. To proto, ať máte určitou formu „zálohy“, kdyby se s telefonem na dovolené něco stalo. Pokud vám jej někdo odcizí nebo spláchne voda, přijdete, mimo jiné, i o velmi cenné fotografie.

S telefonem v letadle Během startu a přistání letadla nesmí cestující používat žádná elektrická nebo elektronická zařízení. Současně musí být tato zařízení vypnutá nebo uvedena do režimu Letadlo. Tento mód je snadno přístupný na Androidu i iOS a vypíná veškerou bezdrátovou komunikaci, tedy připojení k mobilním sítím, mobilní dat, Wi-Fi a Bluetooth, byť poslední dvě zmiňované komunikační technologie je možné následně opět ručně zapnout.

Telefon můžete během letu používat (mimo vzhledu a přistání) jen s aktivním režimem Letadlo Jakmile po vzletu zhasne značka upozorňující na nutnost připoutání, je možné běžně používat smartphony, tablety, notebooky a další obdobná zařízení. Samozřejmě ale v takové formě, abyste nerušili ostatní cestující. Důležitým doplňkem mobilních zařízení za letu jsou tak kabelová nebo bezdrátová sluchátka, která v ideálním případě disponují aktivní redukcí šumu (ANC). To se může hodit i tehdy, pokud ve vaší blízkosti sedí malý cestující, který svou nespokojenost s letem ventiluje po dobu letu.

Nafoťte si doklady, uložte si dokumenty Pokud jste zvyklí si na dovolenou dělat fyzické kopie svých cestovních dokladů, můžete tak učinit pomocí telefonu. Při pobytu v zahraničí se doporučuje, abyste si cestovní doklady nechávali na hotelu (např. v trezoru) a u sebe měli kopii. A protože se papírová forma může snadno ztratit nebo ji někam založíte, nafoťte si pas (nebo občanku) smartphonem. Najít k tomu můžete i různé speciální aplikace, ale pokud se bojíte o možné zneužití dat, zůstaňte jen u focení telefonem. Na oficiální podporu občanky v mobilu si musíme ještě počkat... Evropská „občanka v mobilu“ je schválená. K systému se připojí i česká eDokladovka a mojeID Ten je také ideálním úložištěm pro různé dokumenty, které potřebujete na cestách. Může se jednat o potvrzení rezervace, lístky na dopravní prostředky, které není nutné tisknout, kartičky cestovního pojištění, harmonogram cesty, apod. A aby se ani telefonu s těmito dokumenty nepřihodilo nic zlého, nezapomeňte na jeho zámek (PIN, znak, otisk prstu) a také alespoň na základní poluprhledný obal. Chcete totiž, aby telefon při cestování a s uloženými dokumenty „přežil“, a aby se mu nestalo nic závažného.