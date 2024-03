Jak prodloužit výdrž chytrých hodinek. Vypněte nepoužívané funkce. I ty, o kterých nevíte

Chytré hodinky jsou skvělým doplňkem na zápěstí. Předávají vám notifikace z telefonu, informace o příchozích hovorech (u některých dokonce hovory vyřídíte na zápěstí), měří váš pohyb a různé zdravotní funkce a můžete si do nich instalovat aplikace. Jenže, všechno něco stojí, a v případě hodinek je to baterie. Jako kdyby nestačilo, že i smartphony musíme často nabíjet každý druhý den, když to samé platí i pro hodinky.



Chytré hodinky jsou skvělým doplňkem k mobilu, jenže u těch se systémy Wear OS a WatchOS musíte překousnout krátkou výdrž na jedno nabití. A nebo také nemusíte...

V tomto článku se podíváme, jak u hodinek uspořit baterii. Ale tak, aby vám stále dobře sloužily. Cílíme zejména na hodinky Apple Watch s WatchOS a také na hodinky se systémem Wear OS. Na trhu existuje i spousta polochytrých hodinek, které si aplikacemi nerozšíříte, popř. hodinek, které mají sice několik dostupných aplikací, ale jejich výdrž je oproti zmiňovaným systémům minimálně dvojnásobná.

Ruku na srdce, pokud hodinky nabíjíte co pět dní, žádná úsporná opatření zavádět nemusíte. Přesto pro ně bude spousta tipů platit, jen mohou být jinak pojmenované nebo v systému jinak ukryté. Pokud však využíváte mainstreamové hodinkové systémy, asi i vy sami víte, že se hodí každá úspora energie. Co tedy udělat proto, abyste prodloužili výdrž vašich chytrých hodinek na jedno nabití?