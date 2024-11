Jak prodloužit výdrž hodinkám Apple Watch. Když nestačí „celý den“, můžete zkusit těchto pár změn

Hodinky Apple Watch nedávno dostaly jubilejní 10. generaci, přesto všechny modely hodinek, staré i nové nevyjímaje, spojuje maximálně „celodenní“ osmnáctihodinová výdrž baterie. A to znamená že je jedno denně, v průběhu dne nebo v noci, musíte nabít. V případě, že víte, že budete déle bez přístupu k nabíječce, je nutné učinit několik základních změn v nastavení, které dokáží výdrž hodinek prodloužit. Jinými slovy bude nutné deaktivovat největší žrouty energie a doufat, že to bude stačit.



Aktivovaný Režim nízké spotřeby u Apple Watch poznáte podle žlutého kroužku

Tím největším je režim Always On, které je v Apple Watch už od generace Series 5 z roku 2019 (mimo Apple Watch SE). Stačí se podívat na displej hodinek, a hned víte, kolik je hodin, a současně vidíte i zmeškané notifikace. Problémem je však to, že Always On spotřebovává relativně dost energie. Pokud potřebujete zpomalit vybíjení hodinek, Always On vypněte. Učiníte tak přes Nastavení – Displej a jas – Always On. Na stejném místě vypněte i rozsvícení displeje hodinek při přiblížení ruky k obličeji nebo při otočení boční korunky.

Omezte notifikace a aktualizace na pozadí

Bát se nemusíte ani Režimu nízké spotřeby, který se do hodinek dostal ve verzi WatchOS 9. Na papíře dokáže prodloužit výdrž hodinek při plném nabití až o 8 hodin, navíc z Apple Watch neudělá hloupé hodinky, jen tu a tam deaktivuje funkce, které rychleji vybíjí baterii. Mimo zmiňovaného Always on je to např. detekce srdečního tepu a měření okysličení krve na pozadí, gesto poklepání na displej nebo připomínky cvičení. Režim zapnete přes Nastavení – Baterie – Režim nízké spotřeby.

Když vám dochází baterie hodí se také vypnutí funkce Aktualizace aplikací na pozadí. Ta zaručuje, že aplikace na pozadí stále mohou dostávat aktualizace a nový obsah. Funkci vypnete přes Nastavení – Obecné – Aktualizace aplikací na pozadí. Pokud používáte v hodinkách Siri, můžete ještě vypnout poslech aktivačního slova přes Nastavení – Siri – Čekat na vyslovení Siri. Siri můžete posléze aktivovat podržením boční korunky. Poslední kapku energie vymáčknete z baterie při vypnutí notifikací aplikací, které nepovažujete za důležité. Učiníte tak přes mobilní aplikaci Apple Watch v sekci Oznámení.

Jaký je váš osobní rekord ve výdrži Apple Watch na jedno nabití?