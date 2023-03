Jak proměnit svůj chytrý telefon na hloupý a dopřát si klidný „offline“ víkend

Za poslední 15 let smartphony z trhu vytlačily dříve dominantní sekci tlačítkových či hloupých dotykových telefonů. Možná i vy s nostalgií vzpomínáte na tlačítkové Nokie, legendární Ericssony s tlustými anténami nebo na zaoblené Siemensy tak akorát do dlaně. A nebo vám v mysli utkvěly spíše Alcately s nezaměnitelným designem? Všechny tyto telefony „z pravěku“ měly společnou jednu věc. Byly to (téměř) offline telefony. Počítalo se to, co umí po vybalení z krabice, a ne to, co do nich neinstalujete nebo stáhnete z cloudu. Tak proč si tuto dobu ještě více nepřipomenout? Retro: Před 20 lety dostaly telefonní budky „přelomovou“ funkci. Šlo z nich posílat SMS zprávy Nebudeme chodit okolo horké kaše. Smartphony nám v mnohém pomáhají, ale také nám ve velké míře narušily běžný život. Jsme neustále online a na příjmu, volný čas vyplňujeme hraním her nebo využíváním sociální sítí, spousta mladších uživatelů je na smartphonech dokonce přímo závislých. Mobilní „detox“ nemusí nutně znamenat kompletní odložení telefonu. Můžete telefon postupně zbavit některých funkcí a dopracovat se tak až k „hloupému smartphonu“. A v tomto článku si ukážeme, jak na to. Začněte s čistým štítem Pokud se chcete zbavit všech vymožeností smartphonů, je vhodné začít s úplně čistým štítem. Pokud byste se přeci jen v budoucnu chtěli vrátit ke smartphonu, doporučujeme provést si zálohu (ať již lokální nebo na cloud), protože obnovením telefonu přijdete o veškerá data.

Někdy je prostě lepší začít s čistým štítem. Nezapomeňte však předtím svůj smartphone kompletně zálohovat! Díky obnovení si nemusíte lámat hlavu s tím, co v telefonu nechat. Všechno doinstalované z něj zmizí, a vám zůstane jen základní sada aplikací. A to platí u Androidu i u iPhonu. Po najetí máte před sebou telefon v „čistým štítem“, jenže jeho úvodní nastavení tentokrát dost „lajdácky“ přeskočte. Vytáhněte z telefonu před úvodním nastavením SIM kartu, nezapínejte Wi-Fi, nepřihlašujte se k žádným službám a všechno možné deaktivujte. Ať už telefon obnovíte nebo neobnovíte, dalšího kroku se jen tak nezbavíte. Je třeba ze smartphonu odebrat vše, co jen jde...

Zbavte se všech aplikací Pokud nehodláte telefon obnovit do továrního nastavení (i tak vám doporučujeme zálohovat), je čas zbavit se všeho, čeho se jen ve vašem smartphonu zbavit lze. Měl váš původní hloupý telefon Messenger, online počasí, YouTube nebo snad aplikaci pro streamování hudby či sledování televize? Rozhodně ne, a proto tyto aplikace musí zmizet.

Cokoliv, co je v telefonu navíc, je přítěží. Všechno musí pryč Zbavte se všeho, co by mohlo narušit vaši pozornost. Vzpomeňte si na to, že u svého původního telefonu jste si maximálně nastavili budík, pustili časovač či zahráli hada nebo tetris. A tomto duchu musí z telefonu všechno zmizet! Předinstalovaných aplikací se jen tak nezbavíte, v mnohých případech je však možné je v rámci systému alespoň dočasně deaktivovat. Na dalším listu si ukážeme, že aplikace už dávno nejsou v módě. Tedy v minulosti rozhodně nebyly...

Co zvládne prohlížeč, to nepotřebuje aplikaci Pokud se posuneme do trochu modernější „doby mobilní“, mohli jste si v mobilu velmi pomalou rychlostí brouzdat na internetu. A teď se do této doby vrátíme, protože na různých mobilních nedotykových platformách nebyly k dispozici aplikace tak, jak je známe dříve. To co nezvládla webová stránka, to jste na mobilu prostě neudělali.

Čistě pro účely tohoto článku vám nedoporučíme naši povedenou mobilní aplikaci a odkážeme vás přímo do webového prohlížeče Weby často ze startu ještě nebyly přímo optimalizované pro miniaturní mobilní displeje, a tak byla navigace na stránkách často velmi problematická. Ve stejném duchu tak můžete z telefonu odebrat všechny aplikace, které nahradí webové stránky. Přeci jenom se vracíme do mobilní historie. Na druhou stranu se tím zbavíte otravných notifikací a oznámení, které se v mobilním pravěku soustředily jen na příchozí SMS zprávy a hovory. Od té době se však mnohé změnilo. Pro zcela autentický zážitek se internetu vzdejte úplně. Jakmile dojdete na konec našeho článku, vypněte si Wi-Fi a mobilní data, protože datová konektivita před lety rozhodně nebyla samozřejmostí. A aby vás nelákaly ani ikony webových prohlížečů, přes nastavení v iPhonu a Androidu je jednoduše deaktivujte. Notifikace byly před lety věc prakticky neznámou, mohli jste si nastavit jen melodií volání a tón pro upozornění. Na dalším listu se tomu podíváme na zoubek.

Už žádné notifikace! Smartphone to je prakticky nekonečný proud otravných notifikací, které se ozývají či vibrují neustále, od rána až do večera. Snad každá aplikace bojuje o vaši pozornost, a pak to taky tak vypadá...

Zakažte všem aplikacím jakékoliv notifikace, bez výjímek! Vybijte si svou frustraci na tom, že zakážete všechny notifikace na svém smartphonu. Buďte důslední, jak jen to je možné. Jistě, můžete si ponechat notifikace na zmeškané hovory a nepřečtené zprávy, ale u ostatních byste měli upozornění vypnout bez rozdílu. Pokud budete chtít vědět, co se událo nového, bude třeba aplikaci otevřít. A to vás po čase stejně přestane bavit, tedy pokud vám v telefonu ještě nějaké aplikace vůbec zbyly. A protože už telefon nebude neustále upozorňovat „na nesmysly“, v průběhu dne už jej nebudete rozsvěcovat tak často, jako dříve. Podstatně se vám také sníží doba zapnutého displeje, a to je pro tvorbu „hloupého smartphonu“ ideální scénář. Na dalším listu si podstatně zjednodušíme úvodní obrazovku. To proto, aby nás nelákala ke spouštění aplikací.

Zjednodušte si úvodní obrazovku I přes všechny dosavadní zásahy může být domovská obrazovka přecpaná aplikacemi stále velkým lákadlem. Odeberte všechny widgety i aplikace, které jsou pro účely obyčejného telefonu naprosto zbytečné. Tedy za předpokladu, že vám v paměti ještě něco zůstalo...

Domovská obrazovka smartphonu může vypadat i takto... V extrémním případě ponechte na úvodní obrazovce jen zástupce pro volání a psaní textovky. Pokud nechcete být příliš striktní, ponechte si na home screenu třeba ještě fotoaparát nebo webový prohlížeč. Další aplikace můžete hned odstranit nebo alespoň schovat do složek, což je ostatně i podstata automatického třídění Knihovny aplikací u iOS. Podstatné je, aby vás při odemknutí telefonu nezaplavily líbivé ikony aplikací hned na domovské obrazovce. U iPhonů můžete domovské plochy rychle schovat, u Androidu zase rychle odstranit. V jednoduchosti je prostě krása. V dalším listu se zaměříme na barvy. Už před lety byly první barevné displeje telefonů velký luxus. A my se vrátíme do starých časů...

Barvy jsou luxus! Pokud vezmete přechod na „hloupý telefon“ pěkně od podlahy, jistě sami víte, že barvy jsou nebetyčný luxus. Pryč s nimi! U iPhonu se u Předvoleb zobrazení můžete dostat k Filtrům barev, ze kterých vyberete režim „Stupně šedi“. U Androidu zase v nastavení Usnadnění hledejte Zlepšení a viditelnosti a Nastavení barev. V této nabídce můžete displej přepnout do černobílého režimu. I samotná absence barev vás bude od častějšího používání telefonu podvědomě odrazovat. Pokud chcete snížit svou závislosti na smartphonu, je právě „vypnutí“ barev jedním z nejdůležitějších kroků.

Barvy jsou luxus. Přepněte do černobílé! Ostatně pomoci si můžete i schématy. Najděte si minimalistické schéma s černými pozadími a bílými prvky. Ve výsledku je prostředí telefonu tak neatraktivní, že jej budete používat jen tehdy, když opravdu musíte. A právě tak by se daly charakterizovat mobilní telefony z dávné minulosti. A na závěr zodpovíme otázku, kterou si jistě pokládáte již od začátku článku...