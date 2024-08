Jak s námi manipulují vývojáři. Chtějí, abychom za jejich hry a aplikace zaplatili, i když jsou zdarma

Že bezplatná mobilní aplikace či mobilní hra skutečně není zadarmo, to už asi víte. Vývojářům „platíte“ osobními údaji nebo tím, že vám zobrazují reklamy. Většina aplikací však navíc má i svou placenou podobu nebo určité možnosti předplatného, a právě na ty vás vývojáři aplikace chtějí nalákat. Používají různé manipulativní techniky a „temné vzorce“, aby vás znejistili, a abyste si zaplatili za herní obsah nebo samotné předplatné, které vlastně ani vůbec nechcete.



Reklama za bonusové kredity, nebo ji vynecháte? Máte smůlu? Při vynechání se zobrazí tak, jako tak, ale nedostanete žádný bonus navíc. To je jedna s manipulativních technik mobilních her a aplikací – jinak je jich celá spousta

Můžete být proti těmto technikám odolní, protože jsou ale téměř u všech aplikací, minimálně jednou jim určitě podlehnete. Z nedávné studie, které zpracovala ASCI (Advertising Standards Council od India) a firma Parallel HQ vzešel znepokojivý závěr. Z 53 náhodně vyhraných aplikací mělo značky manipulativních techniky 52 z nich. A protože jsou tyto přístupy natolik běžné, vzbuzujete to obavy ohledně zneužívání uživatelů a porušování etických standardů.

Hvězdičky a výhodná předplatná

Hned první příklad za všechny. Předplatné aplikace je zdarma po omezenou dobu, pokud jej nezrušíte, automaticky se vám aktivuje třeba hned roční předplatné služby. A to, aniž byste ji vůbec chtěli využít. Jak to udělat po dobrém? Nechat aplikaci zdarma a po vypršení tohoto období všechny funkce zamknut, a vyžadovat předplatné. K předplatnému a dokonce přímo k placení se dostanete i při stisknutí tlačítka Pokračovat na úvodní stránce aplikací, aniž by vás někdo upozornil na platbu. A jeho stiskem současně souhlasíte s podmínkami, odvolání souhlasu je pak schováno hluboko v podnabídkách.



Tlačítko Pokračovat v tomto případě znamená souhlasím s podmínkami a chci si aplikaci předplatit. Navíc souhlasíte i se sdílením dat, s nímž byste jinak určitě nesouhlasili

Další hrátky opět zahrnují předplatné. Vývojáři, buď přestřelí cenu ročního předplatného, aby měsíční vyšlo daleko levněji, a nebo naopak zvýší měsíční náklady, aby roční předplatné vycházelo daleko lépe. Cílem je na první pohled vzbudit atraktivitu u jedné z nabízených možností. Předvybraná možnost dokonce dostane zvýraznění a text „Nejvíce populární“.

Předplatné je často podmíněno i důkazem, že se jedná o skvělou aplikaci. Stále častěji se v grafice používá pět hvězdiček, které nám mají podprahově sdělit, že je všechno v absolutním pořádku. A nebo se na obrazovce směřující k placení používají vybrané optimistické recenze. Nebo vývojáři navodí iluzi, že aplikaci používají všichni – a vy ji ještě nemáte?



A toto je další nešvar – obrazovky s pěti hvězdičkami naznačují, že aplikace nemá chybu...

Další často používanou praktikou je u mobilních aplikací automatické vkládání do košíku. A pokud si před zaplacením nevšimnete, zaplatíte nevědomky za věci, které nechcete, a které jsou jen pro vás k dispozici za akční cenu, a nebo za položky, o kterých jste původně nevěděli. To se týká např. důmyslně schovaným manipulativním poplatkům a příplatkům.

Na psychiku útočí i taktika omezeného času nebo počtu. U sedadel vidíte počet sedaček za akční cenu, která se poté zvýší. Ne vždy to ale musí platit, často je i po vaše nákupu cena položky stále stejná. Časové akce mohou lákat k rychlému nákupu, aniž byste měli čas si cenu ověřit. Další manipulativní technikou je to, že vidíte, kolik ostatních lidí dělá to stejné, aby u vás vývojáři vyvolali tlak na nutnou reakci. Ne každý si dokáže všechna data rychle vyhodnotit, a tak nakoupí (třeba předplatné), když je „zrovna teď“ ve speciální akci. K podobnému účelu slouží i různá vyskakovací okna, které chtějí rozhýbat vaši nerozvážnost a přimět vás k rychlému (tj. neuváženému) rozhodnutí.

Hry jsou největší problém

U mobilních her jsou „nejpopulárnější“ loot boxy (alias balíčky, bedny, tokeny, vejce, kanystry...), které v sobě mají určité „překvapení“ (často nevíte, co za herní obsah otevřete), a tak mají i hodně blízko ke gamblingu. V jejich případě kupujete zajíce v pytli, a ti, kteří měli v minulosti problémy třeba se sázkami, mohou mít v hlavě to, že vpříštím nákupu to určitě vyjde. S lootboxy se pojí i postupné zvyšováním složitosti her, takže bez jejich koupě není možný další postup. A někdy jsou ceny boxů, které vzbuzují pocit výhodnosti, uměle vysoké, takže mají být s obřími slevami lákavější.



Boxy (zde se známým obsahem) s extrémními cenami v probíhající akci nevypadají zase až tak špatně... nebo ano?

Další často používanou taktikou je FOMO (Fear of Missing Out). Po dohraném levelu můžete získat bonus, a to po kliknutí na výrazné tlačítko. Tlačítko pro běžné pokračování je menší a pár vteřin na něj nelze kliknout. Zvýrazněné tlačítko však vyložené láka ke kliknutí, po němž spouští celodisplejovou reklamu. U speciálních denních nabídek musíte hrát přesně podle toho, kdy to chtějí vývojáři hry (tj. speciální herní akce). Denní odměny a úkoly mají taktéž svůj přesný čas, a když je nesplníte, můžete být penalizovaní. A důležité jsou i série, když musíte každý den něco udělat, abyste splnili týdenní „úkol“. Když jeden den vynecháte, o sérii přijdete.



Kill nebo úkol, je to jedno. Důraz je kladen na to, abyste hry hráli pravidelně každý den. Ten se mimochodem počítá podle toho, jak chtějí vývojáři. I když jste v Evropě, počítají se dny podle aktuálního času a data v USA

Penězi si můžete urychlit postup při hraní, popř. narazíte na místo, přes něhož bez zaplacení nedostanete (alias Paywall). Hry však často využívají virtuální prémiovou měnu, protože tu snadněji utratíte, než kdybyste ve hře viděli částky ve skutečné měně. Hráči pod příslibem bonusů zvou do hry své přátele, aniž by to jinak běžně dělali. Někteří hráči mají potřebu ve hře „získat vše“, a některé nedostupné položky mohou být v obchodě za extrémně vysoké ceny.



I když nechcete přijmout herní odměnu, často nemáte na výběr...

Samotné odměny hry nedávkují pravidelně, ale často nahodile. A právě to má za cíl nejvíce vyvinout závislost na hraní hry, než kdyby byly odměny pravidelné. Někdy vás hry dokonce nutí k přijmutí odměn (ostatní tlačítka nefungují), aby u vás cíleně vyvolaly pocit, že jste byli obdarovaní. A to přesto, že jste odměnu vůbec nechtěli přijmout.

Určitě i vy jste si při čtená následujících řádků spojili informace s nějakou mobilní hrou, kterou hrajete, nebo mobilní aplikací, kterou používáte. Já osobně jsem dokázal každý zmiňovaný prvek přiřadit alespoň k jedné aplikaci či hře, kterou mám právě v telefonu neinstalovanou. To však neznamená, že bychom měli současnou situaci brát jako zcela normální. Tyto techniky mají za cíl získat vývojářům finanční prostředky, a to zneužitím lidské psychiky a emocí.

Pokud víte, že se proti podobným taktikám nedokážete bránit, není nic jednoduššího, a aplikaci či hru odinstalovat.

Zdroj: news24online, adapty, Darkpattern