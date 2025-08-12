Jak se data o počasí dostávají do telefonu. Za symbolem mraku se skrývá moře dat, AI i složité výpočty

Widget s počasím je něco, co bereme u současných smartphonů jako samozřejmost. Než se však data, která určují, jaké bude počasí v oblasti, kde se nacházíme, promění v očekávanou teplotu a procenta území, kde se očekává déšť, probíhá celý složitý koloběh procesů. Pro účely článku a snadnější pochopení si jej trochu zjednodušíme.
V telefonech vidíme widgety služeb, které sbírají meteorologická data z různých zdrojů, slučují všechny informace a pomocí ikonky sluníčka nebo mráčku nám dávají vědět, jaké bude v nejbližší době počasí. Jednoduchá ikona slunce nebo mraku je výsledkem neustálého toku dat, který začíná u senzorů na Zemi a ve vesmíru a končí pokročilými analýzami a umělou inteligencí.
Než dorazí informace o počasí do mobilu, musí dojít k řadě komplikovaných měření
Meteorologické služby získávají informace o počasí hlavně ze dvou zdrojů: ze satelitů, které obíhají kolem Země a pořizují fotografie oblačnosti a dalších jevů, a z pozemních radarů, které vysílají signály, podle jejichž odrazu se měří intenzita deště, rychlost větru nebo směr bouřek.
Detekce počasí v Evropě
Jen v Evropě se z těchto zařízení každý den získává obrovské množství dat. Musí se však nejprve vyčistit od šumu (například falešných odrazů od ptáků) a upravit tak, aby spolu ladila satelitní a radarová data. Poté putují k národním a mezinárodním meteorologickým centrům, jako je například European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), které z nich vytvářejí přesné předpovědi.
Počasí u iPhonu
Důležití jsou však i agregátoři dat, soukromé společnosti, která data o počasí shromažďují, zpracovávají a obohacují o vlastní modely. Patří mezi ně např. The Weather Company nebo AccuWeather (znáte je proto, že mají pro smartphony vlastní aplikace). Na jejich data si následně „sahají“ rozhraní mobilních aplikací nebo widgety, které informují o aktuálním počasí a výhledech na další dny.
Počasí u Applu, Googlu a Samsungu:
Apple v roce 2020 odkoupil společnost Dark Sky, získal tak známou aplikaci a předpovědní engine, který je součástí jeho vlastní služby Apple Weather. Právě to se používá v systémem iOS, iPadOS a macOS. U počasí však používá i různé další zdroje dat (v závislosti na zemi a oblasti), některé funkce jsou tak k dispozici jen ve vybraných lokalitách. Silnou stránkou jsou tzv. hyperlokální předpovědi srážek na minuty
Google si u Pixelů vytváří vlastní předpověď, ve které shromažďuje data z nejlepších světových veřejných agentur (NOAA, ECMWF, DWD, Met Office, a další. Google k předpovědi počasí využívá syntézu ze surových datových zdrojů, je tedy něco na způsob „meta-poskytovatele“. Prémiová verze počasí je dostupná v samostatné aplikaci Pixel Weather u Pixelů, jednodušší rozhraní je k dispozici ve vyhledávači u všech telefonů s Androidem. Silnou stránkou jsou AI modely pro krátkodobé a střednědobé předpovědi.
Samsung se zase vydal směrem licencování. Widget na ploše dostává data o počasí od The Weather Channel, což je dceřiná společnost The Weather Company.
Aplikace pak vykreslují informace o počasí přímo do map jako překryvnou vrstvu (představit si to můžete např. u služby Windy) nebo získávají základní informace o počasí místě aktuální polohy uživatele. Podle GPS se vyhodnotí nejbližší bod se známými informacemi o počasí, které se následně zobrazí v telefonu. Často to není přímo vaše lokace, ale nejbližší evidovaný bod s dostupnými daty.
Počasí u Pixelů
Důležité je také to, že od změření dat až po jejich zobrazení může dojít k drobnému zpoždění. Radary skenují oblast zhruba do minuty, ale ověření platnosti dat může trvat dalších 20 až 30 sekund. Geostacionární satelity sice vysílají data každých 30 sekund, ale zpracování těchto dat zabere 8 až 10 minut. Výpočetní numerické modely pro predikci počasí pak pro jeden simulační cyklus potřebují zhruba dvě až tři minuty. I když se tedy předpovědní služby maximálně snaží, data v telefonech jsou „téměř aktuální", někdy však mohou být nepatrně zpožděná.
Kombinace technologií a rostoucí přesnost
Až se příště podíváte na předpověď počasí v mobilní aplikaci, uvědomte si, že zobrazená animace je mozaikou vycházející z pozemních snímačů a satelitů, matematických výpočtů, umělé inteligence a nekonečných korekcí chyb.
počasí však stále musíme počítat s určitou mírou pravděpodobnosti. Naštěstí si každý může v mobilu vybrat to „své“ počasí, podle toho, zda bývá předpověď pro danou lokalitu z dřívějších zkušeností přesná, nebo třeba podle podoby zobrazení nebo dodatečných funkcí (meteogram, srážková mapa, mapové zpracování, bonusové funkce, apod.)
Počasí u Samsungů
V roce 2000 měla třídenní předpověď přesnost až 75 %, v roce 2023 už to bylo 90 %. Předpověď (už podle svého názvu) nikdy nebude dokonalá, všichni zúčastnění se však snaží, aby se informace o počasí díky technologickému pokroku každý rok alespoň trochu zlepšily.